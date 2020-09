Autoražotāji par ekoloģiju rūpējas vairāk nekā ar tikai CO2 izmešu samazināšanu

Kad pasaulē plaši tiek runāts par atbildīgu patēriņu un ilgtspēju, plastmasas iepirkuma maisiņu izņemšanu no aprites veikalos, kā arī vienreizlietojamo salmiņu un plastmasas trauku aprites ierobežošanu ēdnīcās, automobiļu industrijai, kura arī tiek pieskaitīta vides piesārņotājiem, ir jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem. Jaunie automobiļi kļūst arvien ekoloģiskāki, un arī autoražotāji pielāgo savas rūpnīcas saudzīgumam pret vidi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vides piesārņojuma mazināšanai transporta jomā lielākā uzmanība tiek pievērsta oglekļa dioksīdam (CO 2 ), tomēr šī nav būtiskākā problēma. Francijas autoražotājs "Peugeot" ir pārliecināts, ka galvenā problēma autobūvē ir saražoto automobiļu pārstrāde. Tieši tādēļ ekoloģiskus, "zaļus" un jau reiz pārstrādātus materiālus izmanto arvien vairāk un vairāk autobūvē. Ar šādu pieeju mērķis ir pēc iespējas vairāk samazināt automobiļu "pēdas nospiedumu" vidē.

Viens no pasaulē lielākajiem autoražotājiem "Volkswagen" arī runā par šo tendenci. Vācieši uzsver, ka ilgtspējīga ražošana sākas vēl pirms izejmateriāli sasniedz rūpnīcu un nebeidzas līdz ar izgatavotā automobiļa pārdošanu.

Turklāt šobrīd ir vairāki autoražotāji, kas izvirzījuši sev mērķi kļūt par CO 2 neitrālu ražotāju tuvāko pāris desmitgažu laikā. Tas nozīmē automobiļu ražošanu veidā, kas neatstāj nekādu CO 2 nospiedumu vidē. Piemēram, BMW ir nospraudis mērķi visu ražošanai nepieciešamo enerģiju iegūt no atjaunīgiem resursiem – saules un vēja enerģijas.

Viss sākas no baltas lapas

Aplēses liecina, ka 2060. gadā uz planētas Zeme būs 10 miljardi iedzīvotāju, un autobūvē izejmateriālu tiks izmantots divtik vairāk nekā tagad. Tas arī nozīmē dubultu spiedienu uz vidi. Līdz ar planētas iedzīvotāju skaita pieaugumu palielināsies arī automobiļu skaits. Transportlīdzekļu ražošanā nepieciešams daudz dabīgo resursu, un spēkrata dzīvescikla beigās tā pārstrāde ir vēl viens izaicinājums ekoloģijai.

Velkot pirmās jaunā modeļa dizaina līnijas uz rasēšanas dēļa, piemēram, "Peugeot", jau šajā procesa stadijā izvērtē, kur šajā automobilī varētu tikt izmantoti pārstrādātie materiāli. Tas ir redzams jau esošajā šīs markas piedāvājumā: jaunajā "208" modelī 30 procenti no visiem izmantotajiem materiāliem ir jau reiz pārstrādāti vai izgatavoti no atjaunīgiem resursiem, bet "2008" modelī šādu materiālu ir jau 31%, bet "508" – trešdaļa.

Piemēram, kaņepju šķiedra tiek izmantota salona priekšējā paneļa stingrībai, bet pārstrādāts polipropilēns tiek izmantots zem degvielas tvertnes, buferos, dažādos paneļos, tostarp priekšējos un aizmugurējos spārnos, kā arī grīdā. Savukārt pārstrādāts poliamīds tiek izmantots riteņu arku paspārņos un citur.

Izvēlas dažādus ceļus

Autoražotāju pašu izvirzītie mērķi ir ambiciozi. Piemēram, "Volkswagen", kas ir sparīgi uzsācis ražot elektromobiļus, vēlas nākotnē spēt pārstrādāt 97 procentus elektromobiļu akumulatoru. Salīdzinājumam – šobrīd tikai nedaudz vairāk kā puse nolietoto akumulatoru tiek pārstrādāti. Vecu akumulatoru pārstrādē to daļas tiek sasmalcinātas, bet elektrolīts – attīrīts. Akumulatora komponentes tiek samaltas līdz pulvera stāvoklim, kas sastāv no un ir atsevišķi izdalāms kā kobalts, litijs, mangāns un niķelis. Pēc tam šīs izejvielas ir izmantojamas jaunu akumulatoru ražošanā.

Un šis nav vienīgais veids, kā nodrošināt ražošanas ilgtspēju. Piemēram, komerctransporta ražotājs MAN savāc vecos autobusu un kravas auto motorus, un ja tie ir saremontējami un atkal izmantojami, tad tas tiek arī darīts. Atjaunots motors, izmantojot oriģinālās rezerves daļas, ir ekonomiski ļoti izdevīgs klientiem, kuri citkārt meklē lietotas rezerves detaļas. Saskaņā ar aplēsēm šāda stratēģija ļauj kompānijai ieekonomēt aptuveni 80 procentus ražošanas enerģijas.

Savukārt "Audi" ir ieviesis pilotprojektu, lai pārbaudītu savu jauno alumīnija pārstrādes stratēģiju. Automobiļu ražošanā pārpalikušie alumīnija atgriezumi tiek atdoti atpakaļ piegādātājam. Šie atgriezumi tiek pārstrādāti, un "Audi" atpakaļ saņem augstas kvalitātes alumīnija materiālu, kas atkal ir izmantojams automobiļu ražošanā. Šāds risinājums ļauj ietaupīt enerģiju alumīnija ražošanā, un ne tikai samazina CO 2 izmešu daudzumu, bet arī ražošanai nepieciešamo izejmateriālu kopējo daudzumu.

Arī franču "Peugeot" ir paziņojis, ka automobiļu detaļas ir jāatjauno un jāizmanto atkal. Piemēram, vēl izmantojamas lietotu automobiļu detaļas, kā buferi, lukturi, spoguļi u.c. tiek atjaunoti un piedāvāti iegādei tiem, kuri joprojām ekspluatē attiecīgo auto modeli. Ja auto detaļa vairs nav lietojama, tā tiek nosūtīta atpakaļ ražotājam vai tā partnerim, atjaunota līdz stāvoklim, kas atbilst jaunas detaļas kritērijiem, un piedāvāta iegādei tiem, kuri meklē oriģinālās detaļas par izdevīgu cenu. Pagaidām "Peugeot" šo programmu īsteno mehāniskajām daļām, bet tuvākā nākotnē to piedāvās arī elektronikas sistēmām.

Eiropas Savienības (ES) statistika liecina, ka automobiļi jau šobrīd ir vieni no visefektīvākajiem pārstrādes objektiem, kuru daļas ir izmantojamas atkal vai pārstrādājamas kā izejmateriāls jaunam ražošanas procesam. Līdz šim EU direktīvas paredzēja, ka 85% automobiļu jābūt pārstrādājamiem vai izmantojamiem vēlreiz, savukārt jaunākās direktīvas šo latiņu pacēlušas līdz 95% atzīmei. Līdz ar to autoražotājiem ir jāatrod jauni veidi, kā saudzēt vidi un nodrošināt ilgtspēju. Līdz ar to jauna automobiļa ekspluatācija ir ekoloģiska – braukšanas laikā vidi piesārņo mazāk un ir pārstrādājams sava dzīvescikla beigās.