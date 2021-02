Autovadīšanas apmācības notiks, ievērojot stingrus epidemioloģiskos drošības pasākumus

Valdība piektdien, 26. februārī, lēma ļaut individuāli klātienē veikt praktiskās apmācības, tostarp autovadīšanas apmācības un pirmās palīdzības kursus. Lēmums par klātienes apmācību veikšanu bija nepieciešams, lai nodrošinātu nozares darbiniekiem iespējas uzturēt un iegūt profesionālo kvalifikāciju un sniegtu cilvēkiem iespēju pabeigt apmācības autoskolās, kas celtu to konkurētspēju un iespējas pārkvalificēties.

Transportlīdzekļu vadītāju un citas praktiskās apmācības notiks pēc iepriekšēja pieraksta, nodrošinot, ka apmācāmie mācību laikā nesatiekas. Nodarbību laikā instruktors un apmācāmais lieto mutes un deguna aizsegus. Pēc katras nodarbības jāvedina transportlīdzeklis un starp apmācāmajiem jānodrošina 15 minūšu pauze, kuras laikā jāveic transportlīdzekļa virsmu dezinfekcija.

Tāpat arī apmācību laikā jābūt ieslēgtai ventilēšanas sistēmai. Instruktors dienā var apmācīt ne vairāk kā piecus apmācāmos, un reizi nedēļā instruktoram jāveic Covid-19 tests, ja vien instruktors nav vakcinēts. Par apmācībām varēs norēķināties ar bezskaidras naudas norēķiniem.

No 1. marta praktiskās apmācības klātienē individuāli varēs veikt:

personas, kuras vēlas apgūt C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE, TRAM vai TROL kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai, kā arī bīstamu kravu pārvadāšanai (ADR) paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai;

personas, kuras vēlas apgūt pirmās palīdzības sniegšanu;

personas mācību kursu programmās jūrnieku profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un uzturēšanai, kur klātienē piedalās ne vairāk kā 5 izglītojamie vienā grupā;

personas apmācībās gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apliecības un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un derīguma uzturēšanai, tostarp veicot teorētisko un praktisko eksāmenu kārtošanu, kur klātienē vienā telpā piedalās ne vairāk kā 3 izglītojamie vienā grupā.

Savukārt no 15. marta apmācības klātienē varēs apgūt personas, kas uzsākušas apmācību citu kategoriju, tostarp B kategorijas transportlīdzekļu, vadīšanas tiesību iegūšanai un reģistrētas autoskolas mācību grupā līdz 2020. gada 20. decembrim.

Par apmācības prasību izpildes kontroli un prasību ievērošanu ir atbildīgs apmācības veicējs (piemēram, fiksējot nodarbības ar video ierakstu vai izdarot atzīmes speciāli iekārtotā žurnālā u.tml.).

Atsākot transportlīdzekļu vadītāju un citas praktiskās apmācības, atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei nodrošinās transportlīdzekļu vadītāju apmācību procesa kontroli, vienlaikus izvērtējot visus papildu pasākumus, kas varētu iespējami samazināt inficēšanās riskus. CSDD ir tiesīga izteikt autoskolai brīdinājumu, uz laiku apturēt mācību kartes vai visu mācību karšu darbību, atņemt mācību karti vai visas mācību kartes.

Pirmās palīdzības sniegšanas apmācības klātienē

Tāpat no 1. marta klātienē varēs veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācības. Paredzēts, ka teorētiskā apmācība notiks attālināti, bet praktisko manipulāciju treniņš – klātienē.

Apmācību attālinātajā teorijas grupā piedalās ierobežots dalībnieku skaits (līdz 30 personām), tādējādi nodrošinot iespēju pasniedzējam sekot līdzi dalībai apmācībās un kursantiem uzdot neskaidros jautājumus mācību procesa laikā.

Mācības notiks pēc individuāla pieraksta, un apmācāmais praktiskajā treniņā varēs piedalīties tikai pēc dalības attālinātajās teorijas nodarbībās, pirms nodarbības ar parakstu apliecinot, ka nav pazīmju par elpceļu saslimšanu un neatbilst nevienai cilvēku grupai, kurai šobrīd būtu jāatrodas mājas izolācijā vai karantīnā.

Praktiskā nodarbība var notikt atsevišķā vēdināmā telpā, kuras izmērs nav mazāks par 20m2. Apmācību laikā telpā ir pieejams termometrs un pulsa oksimetrs – pasniedzējam pirms mācību uzsākšanas ir pienākums pārliecināties, ka pasniedzēja un dalībnieka temperatūras rādījumi ir atbilstoši notiktajām prasībām.

Nodarbības laikā gan pasniedzējs, gan apmācāmais izmanto vienreizējās lietošanas cimdus un vienreiz lietojamo medicīnisko masku. Mācību laikā izmantotos individuālos mācību materiālus pēc nodarbības beigām jāutilizē vai jānodod dalībniekiem. Vairākkārt lietojamie materiāli, kā manekens, paklāji, pēc nodarbības jādezinficē.

Praktiskās manipulācijas, ciktāl tas iespējams, tiek demonstrētas uz manekena vai kāda cita priekšmeta. Manipulācijas, kuras nav iespējams trenēt bez savstarpējās saskarsmes, piemēram, stabilā sānu poza, realizējamas ar video sižeta demonstrējumu un pasniedzēja skaidrojumu attālinātās apmācības laikā.

Mācības norit 45 minūtes, pēc katras nodarbības tiek veikta virsmu dezinfekcija un telpas vedināšana vismaz 10-15 minūtes. Pasniedzējs ne retāk kā reizi nedēļā veic Covid-19 testu, ja vien nav vakcinēts.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta kompetencē ir izsniegt, apturēt vai anulēt izglītības iestāžu vai pasniedzēju apliecības, kas ļauj veikt apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.