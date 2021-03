Avārijā Rīgā saplacināts VW pārdošanas sludinājumā atgriežas kā bonbonga

Tikai pāris tūkstošus kilometru nobraucis gadu vecs "Volkswagen T-Roc" apvidnieks saulaini dzeltenā krāsā par ļoti izdevīgu cenu: par 20 procentiem lētāk nekā citi tādu pašu parametru "T-Roc", bet ar vienu nelielu niansi – pārdevējs noklusē, ka šobrīd kā bonbonga izskatīgais auto pirms gada ceļu satiksmes negadījumā tika burtiski saplacināts un pēc tam apdrošinātāju norakstīts.

Šī automobiļa tumšo vēsturi no annālēm izcēlis un publiskojis uzņēmums "autoDNA", pēc kā automobiļa pārdošanas sludinājuma autors to no populārā portāla tūlīt pat izdzēsis. Kā redzams sludinājuma ekrānuzņēmumā, konkrētā "VW T-Roc" pārdošanas sludinājums tika publicēts 24. martā un par to prasīti 18 750 eiro. Par tāda paša izlaiduma gada, tāda paša motora un pat lielāka nobraukuma "VW T-Roc" citos sludinājumos prasa 24 līdz 26 tūkstošus eiro.

Pārbaudot vilinošajā piedāvājumā esošā automobiļa šasijas numuru (VIN) transportlīdzekļu vēstures datubāzē, izrādījies, ka tam iepriekš bijusi cita reģistrācijas numurzīme un ka 2020. gada 17. februārī tas iekļuvis pamatīgā ceļu satiksmes negadījumā Rīgā. Apdrošinātājs tobrīd vairāk nekā 30 tūkstošus eiro vērtajam spēkratam bojājumus novērtējis 15 līdz 20 tūkstošu eiro apmērā. Lai arī "T-Roc" bija ietriecies kravas auto piekabē ar priekšdaļu, tam bija deformējusies arī virsbūves aizmugurējā daļa.



Kā todien vēstīja TV3 raidījums "Degpunktā", ceļu satiksmes negadījums noticis Gunāra Astras ielā Rīgā, kad aptuveni 65 gadus vecs kungs pie auto stūres bija zaudējis samaņu un ietriecās sastrēgumā stāvošā kravas auto piekabē. Tobrīd "VW T-Roc" tikai pirms nepilna mēneša bija izripojis jauns no dīlercentra. Kā redzams "Degpunkta" sižetā, automobilim bija sadauzīta visa priekšdaļa un praktiski līdz virsbūves vidusdaļai saplacināts jumts. Cietušais vīrietis ar galvas traumu un krūškurvja sasitumiem tika hospitalizēts.

Pēc tam, kad apdrošinātāji automobili norakstīja zaudējumos, tas nonāca kāda lietoto automobiļu detaļu tirgotāja īpašumā, bet šī gada februārī līdz ar numurzīmes maiņu un veiksmīgu tehniskās apskates iziešanu bez aizrādījumiem tas reģistrēts uz kādas privātpersonas vārda, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija. Pēc sludinājuma publicēšanas un nu jau izdzēšanas automobilis vēl nav pārreģistrēts uz kādu citu personu.