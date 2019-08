Avs zirga vietā: 'Porsche' pastāstījis par cīņu ar ķīniešu pakaļdarinājumiem

Vācu sportisko automobiļu ražotājs "Porsche" brīdina automobilistus par milzīgo viltojumu plūsmu no Ķīnas – šādas detaļas nav drošas un var automobilim nodarīt bojājumus. Tas, ka uz detaļas ir zīmola nosaukums un logotips, negarantē tā oriģinālo izcelsmi, piemēram, veiklie viltotāji Ķīnā "Porsche" logotipā redzamo zirgu aizstāj ar aitu.

Pērn tirgū nonācis vairāk nekā 200 tūkstoš ķīniešu detaļu ar "Porsche" marķējumu, kas realizēti par kopumā aptuveni 60 miljoniem eiro. "Porsche" autoražotāja štatā ir trīs darbinieki, kuru uzdevums ir atrast un panākt viltojumus ražojošo cehu slēgšanu.

Visbiežāk viltotās detaļas tiek realizētas lielākajos interneta tirdzniecības resursos – "eBay", "Amazon" un "Alibaba" ("Aliexpress"). Turklāt anonimitāte internetā tikai apgrūtina noziedznieku meklēšanu.

Kā norāda "Porsche", visbiežāk viltojumu no oriģināla atšķirt nav sarežģīt. Pirmkārt, viltotā detaļa maksā ievērojami lētāk nekā oriģināla, bet markas logotips nokopēts ir nekorekti, lai izvairītos no tiesu darbiem. Piemēram, viens no ķīniešu cehiem štancē "Porsche" detaļas ar logotipu, kur oriģinālā zirga vietā ir attēlota aita.

"Porsche" aģenti noskaidrojuši, ka aptuveni 80 procenti no viltojumiem nonāk tirgū Ķīnas attālākajos reģionos. Nereti arī viltotās detaļas ražo nevis industriālos cehos, bet gan piemājas garāžās vai pat dzīvokļos. Tomēr vācu autoražotāja praksē ir bijis gadījums, kad tie atklājuši visai kvalitatīvas viltotās detaļas, kurās izmantotie materiāli kvalitātē un izturībā ir salīdzināmi ar oriģinālajām. Tomēr šādas viltotās detaļas arī maksā dārgāk nekā prastie viltojumi.

Neskatoties uz to, ka minētie interneta tirdzniecības resursi viltojumu pārdošanas sludinājumus dzēš pēc pirmā aizrādījuma, "Porsche" norāda, ka darbs no tā vieglāks nekļūst – "Ķīna ir kā siena kaudze," rezumē vācu autoražotājs, kurš sola atrast katru nākamo adatu tajā.