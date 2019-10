'AvtoVAZ' beidzot izvēlējies savu oficiālo saukli

Krievijas intelektuālā īpašuma federālais dienests reģistrējis vietējā autoražotāja "AvtoVAZ" jauno saukli. Turpmāk kompānija līdz ar "Lada" zīmolu izmantos arī tā saukli "Jauni horizonti" gan krievu ("Новые горизонты"), gan angļu ("New horizons" ) valodā.

Patentu valde šo "AvtoVAZ" saukli reģistrējusi mēneša sākumā un piešķīrusi autortiesības tam uz deviņiem gadiem – līdz 2028. gada oktobrim. Lai arī sauklis reģistrēts tikai tagad, Krievijas lielākais autoražotājs to izmantojis vēl no pagājušā gada. "AvtoVAZ" vadība nolēmusi mainīt zīmola filozofiju līdz ar jaunākajiem modeļiem, kuriem dizains radikāli atšķiras no kādreiz pierastajām "ladām".

Sauklis "Jaunie horizonti" tika izvēlēts no 50 pretendentiem. Kā medijiem paskaidrojusi "AvtoVAZ" tirgvedības (mārketinga) nodaļa, tad šis bijis inovatīvākais un visvieglāk atmiņā paliekošais sauklis no visiem, tādēļ tika pieņemts lēmums to arī izvēlēties.

Pirms tam visplašāk pazīstamais "AvtoVAZ" sauklis bija "Pilns frašs" ("Полный фарш"), ko Krievijas autoražotājs ieviesa 2013. gadā. Tas tika izmantots tobrīd jaunā modeļa "Lada Kalina" reklamēšanai – autoražotājs uzskatīja, ka šāds formulējums pasvītro piedāvājuma unikalitāti visā jauno automobiļu tirgū.