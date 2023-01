'AvtoVAZ' lūdz aizsargāt Krievijas tirgu no ķīniešu mašīnām, tās ražošot pats

Neskatoties uz to, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā agresorvalsts tirgu pametis vairums ārvalstu autoražotāju, "AvtoVAZ" uzskata, ka ir nepieciešams aizsargāt iekšējo tirgu no importa automobiļiem, tostarp no "nesaprotamiem ķīniešu zīmoliem", kuri vienojas par zemas lokalizācijas automobiļu montāžu pamestajās Krievijas rūpnīcās, vēsta izdevums "Kommersant". Krievijas valdība šādu priekšlikumu gan vairākkārt noraidījusi. Savukārt "AvtoVAZ" tagad nolēmis ķīniešu automobiļus ražot pats ar "Lada" marku.

Pēc "AvtoVAZ" vadības domām, ir nepieciešams paaugstināt otrreizējās pārstrādes nodevu vieglajiem automobiļiem, lai saglabātu gana augstu barjeru importam. Šobrīd par katru ievesto jauno automobili otrreizējās pārstrādes nodeva ir 170 tūkstoši rubļu (2294 eiro). Ja pirms Krievijas uzsāktā kara šī nodeva bija apturoša barjera importam, jo veidoja 10-15 procentus no automobiļa cenas, tad šobrīd šīs nodevas īpatsvars ir krietni zemāks – mazāk nekā 10% no auto vērtības. Kā uzskata Krievijas lielākais autoražotājs, šo nodevu vajadzētu strauji paaugstināt, lai aizsargātu iekšējo tirgu.

Kā vietējiem medijiem norāda "AvtoVAZ" vadība, straujš Ķīnas importa automobiļu pieplūdums "vien rada ilūziju par to, ka Krievijā ātri atjaunojas mašīnbūve". Viskritiskāk tas skar tirgus segmentu ar automobiļiem cenā līdz diviem miljoniem rubļu (līdz 27 tūkstošu eiro). Ja Ķīnas autoražotājs ienāk Krievijā, uzsāk montāžu kādā no pamestajām rūpnīcām un vēl saņem Krievijas valsts atbalstu, tad tas jau radot pamatīgu spiedienu uz zemo cenu automobiļu segmentu, ko pārstāv vietējā "Lada".

Šādā ķīniešu automobiļu strauja invāzija apdraud "AvtoVAZ" investīcijas jaunajos produktos, kas līdz 2026. gadam paredzētas 60 miljardu rubļu (806 miljoni eiro) apmērā.

Pēdējo reizi otrreizējās pārstrādes nodeva Krievijā tika palielināta 2020. gadā. "AvtoVAZ" bija rosinājis to palielināt arī 2023. gadā, bet Krievijas valdība šādu priekšlikumu noraidījusi.

Otrreizējās pārstrādes nodeva ir obligāta visiem autoražotājiem, kas darbojas Krievijas tirgū. Pašlaik bāzes likme vieglajam automobilim ir 20 tūkstoši rubļu (269 eiro), kas tiek reizināta atkarībā no spēkrata motora tilpuma. Turklāt valdība kompensē daļu no šīs nodevas, ja automobiļa ražošanā ir augsta lokalizācija – liels vietējā ražojuma komponenšu īpatsvars kā, piemēram, tas ir "Lada" automobiļu gadījumā.

Neskatoties uz to, ka "AvtoVAZ" vēlas aizsargāt Krievijas tirgu no Ķīnas ražojuma automašīnām, Krievijas lielākais autoražotājs pats tagad meklē auto ražošanas partneri no Ķīnas, lai bijušajā "Nissan" rūpnīcā Sanktpēterburgā uzsāktu automobiļu ražošanu ar "Lada" marku. "AvtoVAZ" vēlas no Ķīnas aizgūt kompaktas un vidējas klases sedanus un apvidniekus, ko varētu ražot ar "Lada" zīmolu.

Atgādinām, ka Krievijā ir jau atjaunota padomju laika auto marka "Moskvich", kas montē ķīniešu JAIC automobiļus ar "Moskvich" emblēmu.