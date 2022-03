'AvtoVAZ' uz nenoteiktu laiku aptur 'Lada' automobiļu ražošanu

Krievijas autoražotājs "AvtoVAZ" no 5. marta apturēs automobiļu montāžu savās rūpnīcās Toljati un Iževskā. Dīkstāve ilgšot vismaz četras dienas. Šāds lēmums pieņemts saistībā ar to, ka autoražotājam trūkst elektrisko komponenšu jaunu auto montāžai. Kompānija norāda, ka konveijeru darba grafiks turpmākajām nedēļām pagaidām nav apstiprināts, jo viss būs atkarīgs no situācijas ar nepieciešamo detaļu piegādēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"AvtoVAZ" ražotņu dīkstāve skars visas modeļu saimes – "Lada Granta", "Largus", "Vesta", "Niva Legend" un "Niva Travel", kā arī "Renault ("Dacia") Logan" un "Sandero".

Vēl iepriekš tika ziņots, ka "Lada" automobiļu montāžai trūkst ABS un ESP sistēmu elektroniskās komponentes, kuras piegādā "Bosch". Šī ir viena no vācu kompānijām, kas apturējusi savas produkcijas piegādes un izkraušanu Krievijā saistībā ar strauji sarukušo rubļa kursu un loģistikas problēmām, kas radušās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un ar to saistītajām Rietumu noteiktajām sankcijām.

Krievijā darbu apturējušas arī citas automobiļu ražošanas rūpnīcas. Piemēram, pie Maskavas apturēta "Mercedes-Benz" automobiļu ražošana, bet BMW pārtraucis savas markas automobiļu ražošanu Kaļiņingradā. Tāpat kļuvis zināms, ka "Mazda" pārtraukusi savu modeļu komplektējošo detaļu piegādes Krievijas rūpnīcai, tomēr paši "Mazda-Sollers" pārstāvji apgalvo, ka rūpnīca darbojas ierastajā režīmā.