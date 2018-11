Baltijā lielākā daļa iedzīvotāju jaunus un lietotus auto noskata internetā

Apsverot domu iegādāties jaunu auto, lielākā daļa Baltijas valstu iedzīvotāju gan jaunus, gan lietotus spēkratus meklētu internetā, secināts "SEB līzinga" veiktajā aptaujā. Sludinājumu portālos auto meklētu 73% iedzīvotāju Latvijā, 65% – Igaunijā; un 80% – Lietuvā. Savukārt oficiālo auto tirgotāju mājaslapās auto meklētu 34% Latvijas iedzīvotāju, 32% Igaunijā un 36% Lietuvā dzīvojošo.

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem lielākā daļa iedzīvotāju, apsverot auto iegādi, meklētu piedāvājumus vairākās vietās. Piemēram, apmēram viena ceturtdaļa Latvijas un Lietuvas iedzīvotāju, kā arī 44% Igaunijas iedzīvotāju, izvēloties auto, apmeklētu auto salonu, bet trešdaļa iedzīvotāju vērstos pēc informācijas pie radiniekiem vai paziņām.

Turklāt aptauja pierāda, ka Latvijā un Lietuvā joprojām populāras ir auto tirgošanas vietas: tur jaunu spēkratu sev meklētu 42% respondentu Latvijā un 48% – Lietuvā. Savukārt Igaunijā šo variantu izvēlētos vien 24% respondentu.

"Svarīgākais, kas jāņem vērā, iegādājoties mazlietoto auto, ir spēkrata tehniskais stāvoklis un tā lietošanas vēsture. Ne vienmēr, iegādājoties auto pie nepārbaudītiem tirgotājiem, ir iespējams pārliecināties par auto kvalitāti un vēsturi. Līdz ar to pastāv risks, ka būs jārēķinās ar augstām uzturēšanas izmaksām. Savā praksē arvien biežāk redzam, ka iedzīvotāji izvēlas iegādāties auto (arī mazlietotus) pie oficiāliem dīleriem. Turklāt salīdzinājumā ar 2000. gadu sākumu šobrīd ievērojami samazinājusies interese patstāvīgi ievest auto no ārzemēm. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem šo iespēju apsver apmēram 6% iedzīvotāju Latvijā, 4% – Igaunijā; un 3% – Lietuvā," komentē "SEB līzinga" vadītāja Jeļena Gavrilova.

Aptaujas rezultātā noskaidrots, ka tuvāko divu gadu laikā jaunu auto plāno iegādāties 39% iedzīvotāju Latvijā, 40% iedzīvotāju Igaunijā un 52% iedzīvotāju Lietuvā.

41% no tiem, kuri plāno auto iegādi, Latvijā un 48% – Lietuvā meklēs spēkratu, kurš ir vecāks par pieciem gadiem. Igaunijā tik vecus auto plāno pirkt vien 24% respondentu.

Apmēram trešdaļa iedzīvotāju visās valstīs meklēs auto vecumā no trim līdz pieciem gadiem, bet mazlietotu auto vecumā līdz trim gadiem plāno iegādāties 15% iedzīvotāju Latvijā, 14% – Lietuvā; un 24% – Igaunijā.

Turklāt Igaunijā ir visvairāk iedzīvotāju (23%), kuri būtu gatavi iegādāties pilnīgi jaunu auto, salīdzinājumā ar vien 11% aptaujāto Latvijā un 9% – Lietuvā.

Aptaujā, kuru šovasar pēc "SEB līzinga" pasūtījuma veica kompānija "Norstat", piedalījās 1042 respondenti vecumā no 18 līdz 55 gadiem no Latvijas, 1053 – no Igaunijas; un 1028 – no Lietuvas.