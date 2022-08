Baltijā populārākie ir apvidus auto; to pieprasījums audzis par 21%

Baltijā pieprasītākais auto tips ir apvidus automašīnas jeb SUV, liecina auto dīlera "Moller Auto" apkopotie dati. Pieprasījums pēc apvidus tipa automobiļiem šogad laikā no janvāra līdz jūlijam, salīdzinot ar identisku periodu pērn, kāpis par 21%. "Moller Auto" eksperti norāda, ka nākotnē lielāka nozīme būs auto dzinēja veidam, līdz ar to augs pieprasījums pēc tiem automašīnu tipiem, kas pieejami kā elektroauto.

Arī Latvijā SUV tipa automobiļi ir pieprasītāki nekā, piemēram, sedani un hečbeki. Salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, Latvijā šogad lielāka aktivitāte nekā pērn vērojama komerciālo transportlīdzekļu segmentā, kur ietilpst kravas un pasažieru transportlīdzekļi, piemēram, kravas un pasažieru mikroautobusi. Šogad laikā no janvāra līdz jūlijam, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2021. gadā, pieprasījums pēc tiem Latvijā audzis par 38%.

"Populārākie auto tipi gan globāli, gan Latvijā ir apvidus auto. Tie ir piemērotāki braukšanai ne tikai pa asfaltētu segumu, bet arī pa grants seguma ceļiem, kas Latvijā ir liela priekšrocība. Vienlaikus SUV izvēlas to ietilpības, ērtās sēdpozīcijas un ceļa pārredzamības dēļ," komentē Izīda Gerkena, "Moller Auto" uzņēmumu grupas izpilddirektore Baltijā.

"Pozitīvas tendences arī novērojam komerciālo transportlīdzekļu segmentā – pieprasījums pēc šī segmenta automobiļu tipiem kāpj divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, uzņēmumi regulāri atjauno novecojušos autoparkus. Otrkārt, līdz ar e-komercijas attīstību un patērētāju paradumu maiņu, vairāk izvēloties saņemt preces ar piegādi, pieaug piegādes pakalpojumu sniedzēju skaits, kas savā darbā izmanto, piemēram, kravas mikroautobusus," norāda Gerkena.

Iepriekš Baltijā vieni no pieprasītākajiem auto bijuši ne tikai SUV, bet arī hečbeki un sedani, īpaši laikā no 2015. gada līdz 2018./2019. gadam, taču šobrīd pieprasījums pēc tiem ir mazāks. Šādas tendences tiek novērotas tirgū ienākot jauniem auto tipiem un modeļiem, piemēram, pašlaik to ietekmē mazāka izmēra SUV automobiļu piedāvājums. Tāpat mūsdienās patērētāju vajadzības mainās, un auto iegādē bieži vien galvenais kritērijs ir ģimenes vajadzību nodrošināšana, priekšroku dodot ietilpīgākiem spēkratiem.

Ieskicējot nākotnes prognozes, Gerkena norāda: "Skatoties tuvākā nākotnē, tendences auto tipu izvēles ziņā, visdrīzāk, nemainīsies. Joprojām savu aktualitāti saglabās SUV, taču kā plaukstošu tendenci gribētu akcentēt augošu interesi par auto tipiem, kas pieejami arī kā elektroauto. Proti, pirmie populārākie elektroauto segmenta auto tipi bija hečbeki, piemēram, tādi modeļi kā "Volkswagen e-Golf", "e-up!" un "ID.3". Taču klientu pieprasījuma dēļ šobrīd popularitāti iemanto e-SUV tipa eletroauto, piemēram, auto modeļi "Audi Q4 e-tron", "VW ID.4" un "ID.5". Pašreiz pieredze liecina, ka gandrīz katrs otrais auto pircējs izrāda interesi par elektroauto, un domāju, ka tas tikai pieaugs. Šāda tendence ir vērojama arī citviet Eiropā. Līdz ar to varu apstiprināt, ka auto īpašnieki pie mums iet roku rokā ar Eiropas tendencēm."