Baltkrievijā uzsāk medniekiem un makšķerniekiem paredzēta visurgājēja ražošanu

Baltkrievijā 140. remonta rūpnīca uzsākusi medniekiem un makšķerniekiem paredzētā visurgājēja "60.03 Kaiman-OR" ražošanu. Būtībā šis visurgājējs ir civilā versija 1963. gada "BRDM-2" armijas transportlīdzeklim.

"OR" modeļa nosaukumā ir saīsinājums no "mednieks" un "makšķernieks" vārdu pirmajā burta krievu valodā ("ohotnik" un "ribak"). Sešmetrīgajā visurgājējā var sasēsties seši cilvēki. Ar to būs iespējams piekļūt pat visgrūtāk aizsniedzamajās vietās, jo transportlīdzekļa klīrenss ir 49 centimetri.

Lai arī atšķirībā no militārās versijas "Kaiman-OR" nav bruņas, šis visurgājējs tik un tā sver 7,5 tonnas. Tas aprīkots ar 125 zirgspēku jaudīgu 4,75 litru "MMZ" turbopūtes dīzeļdzinēju, kā maksimālais griezes moments sasniedz 525 ņūtonmetrus. Šādu dzinēju Baltkrievijā uzstāda arī MAZ kravas automobiļiem.

Pa asfalta ceļa segumu "Kaiman-OR" spējīgs paātrināties līdz 50 km/h, bet pa grants – līdz 30 km/h. Savukārt ūdenī šis visurgājējs, kam ir hermētiska virsbūve, pārvietojas ar līdz septiņiem kilometriem stundā. Dīzeļdegvielas patēriņš: 30 līdz 60 litri uz 100 km, tādēļ tam ir paredzēta liela degvielas tvertne – 280 litru.

Jau standarta aprīkojumā šim visurgājējam ir automātiskā riepu gaisa spiediena sistēma, kā arī nakts redzamības sistēma braukšanai diennakts tumšajā laikā.

Baltkrievijas 140. remonta rūpnīca publiski "Kaiman-OR" cenu neatklāj – makšķernieku un mednieku visurgājējs tiks izgatavots pēc individuāla pasūtinājuma. Tas tiks ražots paralēli ar "Kaiman" militāro versiju.