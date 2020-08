Bērni atgriezīsies skolā – elektroskūteru dēļ vēl vairāk jādomā par drošību

Skolēni jau pavisam drīz atgriezīsies ierastā mācību ritmā pēc pusgada pārtraukuma ārkārtējās situācijas dēļ, un tas nozīmē, ka vecākiem īpaši rūpīgi jāatgādina un jāpārliecinās, vai bērni iegaumējuši drošības noteikumus uzvedībai uz ielas, jo īpaši lietojot tik populāros elektriskos skrejriteņus, uzmanību vērš apdrošināšanas sabiedrība BTA.

"Bērni un pusaudži pēdējos sešus mēnešus mācījušies gan attālinātā režīmā, gan atpūtušies; daudzi devušies uz laukiem, kur var brīvi skraidīt un daudz neuztraukties par dzīvu satiksmi un citiem apdraudējumiem, tāpēc ir pilnīgi dabiski, ka viņi būs kļuvuši pat daudz bezrūpīgāki, nekā ierasts pēc garā vasaras brīvlaika," atzīst BTA Baltijas risku parakstīšanas departamenta direktors Ivo Danče.

Šī gada īpašā situācija mudina ievērot sevišķu piesardzību, lai mazinātu traumu un negadījumu skaitu, bērniem atgriežoties skolā pēc attālinātajā režīmā pavadītā laika un garajām vasaras brīvdienām.

Salīdzinoši jauns papildu risks negadījumiem uz ielas ir arvien plašākā elektrisko skrejriteņu lietošana. "Septembrī mēdz būt silti un braukšanai ar skrejriteni piemēroti laikapstākļi, kas mudina izmantot pēdējās "vasarīgās" dienas. Bet nav īsti izvērtēts un netiek regulēts, vai, piemēram, 14 gadus vecs bērns spēj savaldīt samērā ātri braucošo elektrisko skrejriteni un adekvāti reaģēt uz dažādām situācijām, kas var rasties satiksmē," brīdina Danče.

"Vecākiem ļoti būtiski mācīt bērniem vērot apkārtni un atbilstoši reaģēt bīstamās situācijās, pat ja uzmanību novērš atkalredzēšanās ar draugiem vai, vēl daudz sliktāk, viedierīču lietošana uz ielas. Nereti novēroti bērni un pusaudži, kas nenolaiž acis no mobilās ierīces, pat šķērsojot brauktuvi, turklāt ne vienmēr pie luksofora zaļās gaismas signāla. Brīžiem bail iedomāties, kas var notikt, ja pie stūres ir autovadītājs, kas ir tikpat aizrāvies ar kādu viedierīci par spīti aizliegumam tās lietot braukšanas laikā un paredzētajiem sodiem," piebilst apdrošinātāja pārstāvis.

Viņš tāpat norāda uz bezrūpīgo elektrisko skūteru lietošanu, kas var izraisīt dažādas smagas traumas.

Kamēr regulējums attiecībā uz elektriskajiem skrejriteņiem vēl nav pieņemts, elektriskie skrejriteņi ir pielīdzināmi velosipēdam, ja ražotāja noteiktais maksimālais ātrums nepārsniedz 25 km/h. Savukārt, ja elektriska skrejriteņa maksimālais braukšanas ātrums pārsniedz 25 km/h vai jauda ir lielāka kā 250W, tad tam būtu jābūt aprīkotam kā mopēdam un arī prasības vadītājam ir kā mopēda vadītājam, informē Satiksmes ministrijā.

Šobrīd elektriskie skrejriteņi nav jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), uzsver SM sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Greiškalna. Tomēr, pārvietojoties ar elektrisko skrejriteni, ir jāievēro Ceļu satiksmes likums un Ceļu satiksmes noteikumi. SM ir izstrādājusi grozījumus Ceļu satiksmes likumā un Ceļu satiksmes noteikumos, kas attieksies uz elektrisko skrejriteņu lietošanu.

Līdzīgi kā velosipēdiem, arī šādiem transportlīdzekļiem primāri jāpārvietojas pa velosipēdiem paredzēto infrastruktūru. Ja ar elektrisko skrejriteni pārvietojas pa ietvi, jāpatur prātā, ka priekšroka jādod gājējiem un jāievēro atbilstošs braukšanas ātrums, lai neapdraudētu ne sevi, ne citus. Svarīgi ir arī tas, ka, lai ar elektrisko skrejriteni piedalītos satiksmē, jābūt vismaz 14 gadus vecam un jābūt derīgai velosipēdista vadītāja apliecībai.

Lai piedalītos satiksmē, ķiveres lietošana vēl nav obligāta, tomēr noteikti ieteicama, un vecākiem vajadzētu mudināt bērnus to lietot. Traumas ir iespējamas, un ķivere palīdz pasargāt galvu no smagiem sasitumiem, ja gadījies nokrist no elektriskā skrejriteņa. Pareizi lietojot, elektriskais skrejritenis nav bīstamāks kā citi transportlīdzekļi, tādēļ jāmāca bērnus un jauniešus tos izmantot atbildīgi.