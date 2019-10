Šobrīd plaši izplatītās fosilās degvielas – benzīna un dīzeļa – atlikušais mūžs ikdienas transportlīdzekļu ekspluatācijā ir skaitāms vēl dažos desmitos gadu. Ap 2050. vai pat 2040. gadu neviena vien Eiropas valsts plāno savā teritorijā aizliegt ar iekšdedzes dzinēju aprīkotu jaunu automobiļu reģistrāciju. Ne pirmo reizi dzirdēsiet – nākotne transporta jomā ir elektrībai! To skandina ne vien vides aktīvisti un politiķi, bet nu jau arī paši autoražotāji. Bet vai elektrību iegūsim tikai no elektroligzdas, kā šodienas elektromobiļiem? Nebūt nē.

Gluži kā ap šī gadsimta miju liels brīnums bija hibrīda automobiļi, šobrīd tikpat liela novitāte industrijā ir ar ūdeņradi darbināmie elektromobiļi. Un, tāpat kā hibrīdi, tie būs uz palikšanu, jo sniedz virkni priekšrocību salīdzinājumā ar milzīgiem akumulatoriem aprīkotajiem elektromobiļiem.

Interesanti, ka Latvija ir viens no pionieriem ūdeņraža transporta jomā, jo Rīgā līdz ar "Rīgas Satiksmes" ūdeņraža autobusu un trolejbusu nodošanu ekspluatācijā darbu uzsāks arī ūdeņraža ražošanas un uzpildes stacija – pirmā visā Austrumeiropā.

Visvienkāršāk uz to atbildēt būtu ar pretjautājumu – kas jūs šobrīd, neskaitot iegādes cenu, attur no tradicionālā elektromobiļa iegādes? Visbiežākās atbildes būtu – pārāk mazs ar vienu uzlādi nobraucamais attālums un pārlieku lielais svars milzīgā akumulatora dēļ. Jā, mūsdienās nopērkamie elektromobiļi atkarībā no cenu kategorijas un gabarītiem spēj ar vienu uzlādi nobraukt ap 150 līdz aptuveni 400 kilometru, kas daudziem ir nepietiekami, īpaši ņemot vērā, ka uzlāde pat ātrās uzlādes stacijās ir samērā laikietilpīgs process, kas var aizņemt stundu un vairāk laika.

Ūdeņradis šīs problēmas atrisina, pirmkārt, šādam elektromobilim nav nepieciešams milzīgs un smags akumulators – tas ir aptuveni tikpat liels kā hibrīda automobiļiem un nav jālādē atsevišķi. Otrkārt, ūdeņraža uzpilde aizņem tikpat daudz laika kā fosilās degvielas spēkratiem. Piemēram, lai ar vieglo auto nobrauktu 500 kilometru, šādam elektromobilim nepieciešamais ūdeņraža uzpildes laiks aizņems tikai trīs minūtes, kas ievērojami atvieglo garākus pārbraucienus.