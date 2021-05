Bezpilota kravas auto 1450 km nobraucis par 10 stundām ātrāk nekā cilvēks

Amerikāņu tehnoloģiskais jaunuzņēmums "TuSimple", kas izstrādā autonomās vadības sistēmu tālbraukšanas kravas automobiļiem, nodemonstrējis savas tehnoloģijas efektivitāti. Šim nolūkam uzņēmums nogādājis kravas automobili ar arbūziem 1450 kilometru braucienā no Arizonas līdz Teksasai. Rezultātā bezpilota kravas automobilim galapunktā izdevies nonākt ievērojami ātrāk, nekā ja pie tā stūres visu laiku sēdētu cilvēks.

Autonomās vadības tehnoloģija ļaus paaugstināt kravas pārvadājumu efektivitāti, pārliecināti ir "TuSimple" pārstāvji, tieši tādēļ to izvēlējās pierādīt ar praktisku piemēru. Šim nolūkam jaunuzņēmums sadarbojās ar augļu piegādāšanas kompāniju "Giumarra Companies" un vairumtirgotāju "Associated Wholesale Grocers", lai kopīgi organizētu arbūzu pārvešanu no Toksonas, Arizonas štata, uz Dalasu, Teksasas štatā. Maršruta attālums starp šīm pilsētām ir 1450 kilometru.

Neskatoties uz to, ka kravas vilcējā drošības pēc sēdēja arī šoferis, lielākā daļa maršruta tika nobraukta autopilota režīmā – cilvēka palīdzība bija nepieciešama tikai "pirmajā un pēdējā kilometrā". Parasti brauciens šajā maršrutā aizņem 24 stundas un sešas minūtes, tomēr ar "TuSimple" tehnoloģiju to izdevās paveikt 14 stundās un sešās minūtēs, kas ir precīzi par 10 stundām (jeb 42%) mazāk.

Kā norāda "Giumarra Companies" prezidents Tims Railijs, bezpilota tehnoloģijas izmainīs spēles noteikumus kravas pārvadājumos un ievērojami paātrinās produktu piegādi attālākos punktos. Īpaši nozīmīgi tas būs svaigu produktu piegādes nozarē – piena produkti, svaiga gaļa, dārzeņi u.tml.

Savu tehnoloģiju "TuSimple" klasificē kā ceturtās paaudzes sistēmu, kas nozīmē, ka šofera iesaiste ir nepieciešama ļoti retos gadījumos. Kravas vilcēja sensori skenē vidi 360 grādu leņķī un "redz" kilometru uz priekš jebkuros laikapstākļos. Šāda autopilota sistēma apstrādā līdz 600 triljoniem operāciju minūtē, samazinot reakcijas laiku piecpadsmitkārtīgi salīdzinājumā ar cilvēku.