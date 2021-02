Bils Geitss: atšķirībā no Īlona Maska neesmu Marsa cilvēks

Viens no pasaulē bagātākajiem cilvēkiem Bils Geitss intervijā raidierakstam "Sway" norādījis, ka Īlonu Masku nevajadzētu novērtēt par zemu un viņa ieguldījums elektromobiļu izstrādē un popularizēšanā ir būtisks klimata pārmaiņu mazināšanā. Lai arī elektromobiļi ir viens no risinājumiem, Geitss neuzskata, ka Maskam vajadzēja naudu ieguldīt vēl arī kosmosa raķetēs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ir svarīgi pateikt, ka tas, ko Īlons izdarīja ar "Tesla", ir viens no lielākajiem ieguldījumiem klimata pārmaiņu jomā, ko kāds jebkad ir veicis. Un zināt, par zemu novērtēt Īlonu nav diez ko laba doma," viesojoties raidierakstā "Sway" teica Geitss. Tomēr viņš piebilda, ka pats "neesot Marsa cilvēks" un neuzskata, ka "raķetes ir risinājums".

"Microsoft" dibinātājs, kura bagātība saskaņā ar "Bloomberg" miljardieru indeksu ir mērojama 130 miljardu ASV dolāru apmērā, ir izdevis jaunu grāmatu "Kā izvairīties no klimata katastrofas" ("How to Avoid a Climate Disaster") un šajā "Sway" intervijā norāda, ka cilvēcei būs jāsaskaras ar lielām klimata pārmaiņas problēmām.

Geitss norādīja, ka tādas kompānijas kā "Tesla" dara ļoti labas lietas "vieglajā nozarē, piemēram, pasažieru automobiļu izstrādē", bet ekoloģiskajai domāšanai jāpievērš ir arī citas industrijas, lai panāktu lielākas izmaiņas klimata problēmu novēršanā.

"Mēs būtībā nedarām pietiekami daudz attiecībā uz smagajām industrijām, piemēram, tērauds, cements, gaļa," saka Geitss. "Un diemžēl tas, ko cilvēki domā par pasažieru automobiļiem un elektrību, ir tikai trešā daļa no problēmas. Patiesībā mums ir jāstrādā uz atlikušajām divām trešdaļām. Un ja viss, kam jūs pievēršat uzmanību, ir šie īstermiņa rādītāji, nevis "zaļais" ieguvums visās industrijās, tad jūs palaižat garām, kādi ir ilgtermiņa uzdevumi, kas ir tieši smagās industrijas."

Geitss teica, ka viņš labprātāk tērētu naudu masalu vakcīnām, nevis ceļotu kosmosā ar Īlona Maska raķetēm: "Es par to nemaksātu lielu naudu, jo mana labdarības organizācija var nopirkt masalu vakcīnas un izglābt dzīvību par tūkstoti dolāru. Līdz ar to vienmēr, kad kaut ko daru, es bieži nodomāju, O.K., es labāk par to tūkstoti nopērku masalu vakcīnu."