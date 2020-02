Bils Geitss nopircis sev pirmo elektromobili – 'Porsche Taycan'

Tehnoloģiju kompānijas "Microsoft" dibinātājs un viens no visbagātākajiem cilvēkiem pasaulē Bils Geitss, neskatoties uz "Tesla" elektromobiļu popularitāti ASV, tikai tagad ir iegādājies savu pirmo elektromobili, un tā nav "Tesla", bet gan "Porsche Taycan", videointervijā tehnoloģiju blogerim Markesam Braunlijam atklājis Geitss.

Geitss uzskata, ka tuvāko desmit gadu laikā elektromobiļi vairs nebūs dārgāki kā tāds pats automobilis ar iekšdedzes dzinēju. Tomēr patērētājiem joprojām raizes būs par nobraucamo distanci bez atkārtotas uzlādes salīdzinājumā ar tradicionālajiem automobiļiem.

Tāpat Geitss norāda, ka autoražotāji ir viens no cerīgākajiem sektoriem, kas piedalās un veicinās CO2 emisiju mazināšanu pasaulē. Piemēram, "Tesla" ražo tikai un vienīgi elektriskos automobiļus, bet arī vairums ilggadējo autobūves kompāniju šobrīd elektrifikācijā metas iekšā ar lielu sparu.

"Es tikko iegādājos "Porsche Taycan", kas ir elektrisks. Jā, šis ir dārgāks nekā citi elektromobiļi, bet man jāatzīst, ka tas ir ļoti, ļoti foršs. Tas ir mans pirmais elektromobilis un es to izbaudu katru mirkli," intervijā Braunlijam atklāja Geitss.

Nav gan zināms, kuras versijas "Porsche Taycan" izvēlējies Geitss, bet tas pieejams trīs versijās – "4S", "Turbo" un "Turbo S" – ar elektromotoru jaudu no 530 ZS līdz 761 ZS. Jaudīgākajā versijā šis vācu elektromobilis no vietas līdz 100 km/h paātrinās 2,8 sekundēs un maksimāli sasniedz 260 km/h. Bez atkārtotas akumulatoru uzlādes ar "Porsche Taycan" var nobraukt līdz 450 km distanci. Atkarībā no versijas "Porsche Taycan" maksā no 100 līdz pat 200 tūkstošiem eiro.

Atgādinām, ka šis nav pirmais "Porsche" automobilis Bila Geitsa īpašumā. Viņa pirmais "Porsche" bija "911 Turbo", ko viņš iegādājās vēl 1979. gadā.

Tomēr daudz ievērojamāks šīs markas eksemplārs Geitsa īpašumā ir 450 ZS jaudīgais 80. gadu beigu pilnpiedziņas "959", ar kuru "Microsoft" dibinātājs ikdienā brauca četrus gadus. Šim spēkratam ir galvu reibinoša dinamika arī pēc mūsdienu standartiem – 3,7 sekunžu paātrinājums līdz 100 km/h un maksimālais braukšanas ātrums 319 km/h.