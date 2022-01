BMW liek punktu V12 motoru ērai

Vācu autoražotāja BMW 6,6 litru V12 benzīna motora dienas ir skaitītas – jau šī gada vasarā no konveijera noripos pēdējais BMW automobilis ar 12 cilindriem. Par godu šim vēsturiskajam notikumam BMW izgatavos 12 vienības speciālās versijas 7. sērijas automobiļus "The Final V12".

Ar V12 motoru tiek komplektēta "BMW M760i xDrive" modifikācija. Jāatzīmē gan, ka Eiropā BMW automobiļi ar V12 motoru netiek piedāvāti vēl no 2020. gada rudens, tomēr joprojām bija pieejami ASV, Ķīnā un Tuvajos Austrumos.

BMW V12 motoram ir 6,6 litru darba tilpums un 609 zirgspēku jauda, kas pilnpiedziņas reprezentatīvajam sedanam nodrošina nepilnu četru sekunžu paātrinājumu līdz 100 km/h.

Pavisam tiks izgatavotas tikai 12 vienības "The Final V12" automobiļu, no kuriem katrs maksās ap 200 tūkstošiem ASV dolāru. Tie tiks piedāvāti tikai markas lojālākajiem klientiem, kuri jau iepriekš iegādājušies kādu no BMW ar V12 motoru. Pēdējie V12 motora BMW no rūpnīcas konveijera noripos jūnijā, bet klienti tos saņems jūlijā.

Atgādinām, ka V12 motori BMW piedāvājumā debitēja 1986. gadā – tas bija pirmais pēckara V12 dzinējs Vācijā pasažieru automobilim. "Mercedes-Benz" ar savu pirmo pēckara V12 motoru klajā nāca 18 mēnešus vēlāk par BMW – 1991. gadā.