BMW modeļi piedzīvo novērtējumiem bagātu 2018. gadu

BMW grupa atskatās uz 2018. gada panākumiem, jo ir iegūti vairāki ievērojami apbalvojumi. Pērn Bavārijas autoražotāja spēkratus atzinīgi novērtēja ne tikai auto žurnālisti un eksperti no visas pasaules, bet arī auto žurnālu lasītāji un IT profesionāļi.

Vieni no apbalvotākajiem modeļiem ir "BMW X2" un "X3". Tieši šie spēkrati pavadīs Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas, Latvijas kamaniņu sporta federācijas un hokeja kluba "Dinamo Rīga" sportistus ceļā uz godalgotajām sporta virsotnēm.

"Atbalsts Latvijas ziemas sporta veidiem ir viena no BMW grupas ikgadējām tradīcijām. Esam pārliecināti, ka dinamika un uzvaras kāre raksturo gan BMW spēkratus, gan arī mūsu sportistus. "BMW X3" viennozīmīgi ir viens no līderiem "premium" SUV kategorijā visā pasaulē, savukārt pilsētas džungļu pavēlnieks "X2" braucienam piešķirs neatkārtojamu sportisku garu. Novēlu komandām gūt jaunus rekordus, sasniegumus, īstenot veiksmīgas saspēles un panākumiem bagātu ziemu. Lai atzītākie spēkrati vairo cīņas sparu," tā "Inchcape Motors Latvia" BMW grupas valdes loceklis Ivars Norvelis.

"Inchcape Motors Latvia" piedāvā 2018. gadā titulētāko BMW modeļu apskatu.

Unikāla dizaina valoda

Populārā vācu žurnāla "Auto Zeitung" lasītāji kā savu iecienītāko auto kategorijā "Best Design" ir izvēlējušies tieši BMW zīmolu. Par labākajiem dizaina sasniegumiem liecina arī uzvara konkursā "iF Design Award", kur balvas 2018. gadā saņēma tādi modeļi kā "BMW M5", 6. sērijas "Gran Turismo", "X2", "X3" un "i3s".

Katru gadu Ziemeļamerikas Starptautiskajā Auto izstādē (NAIAS) tiek pasniegta dizaina balva "EyesOn Design". Ikvienā izstādē tiek prezentēts liels skaits jauno transportlīdzekļu, savukārt apbalvojumus saņem vien seši spēkrati. Pērn pārliecinoši sevi pieteica "BMW X2" automašīna, iegūstot divas no sešām dizaina godalgām – "Best Production Vehicle" un "Vehicle Harmonization".

Tehniskā izpildījuma līderis

Britu žurnāls "Auto Express" ikgadējā konkursā "New Car Awards 2018" kategorijā "Mid-size Premium SUV of the Year" par labāko ir atzinis "BMW X3". Arī Vācijas populārais padomdevējs "Auto Bild Allrad" ir novērtējis sportisko "BMW X3", ierindojot to topa augšgalā starp citiem apvidus auto.

Viens no vērienīgākajiem "BMW X5" sasniegumiem bija tituls "World's Best Cars" luksus klases SUV kategorijā. Savukārt "BMW i8" modelis jau ceturto gadu pēc kārtas ieguva "International Engine of the Year". Panākumus guva arī sportiskais sedans "BMW M5", gūstot uzvaru "Auto Bild" kategorijā "Sports Car of the Year".

Elektromobiļu uzvaras gājiens

Pagājušais gads ir devis atpazīstamību arī elektrisko automobiļu segmentā, izceļot jaunās ēras celmlaužus – ilgtspējīgo "BMW i3", hibrīda sporta auto "BMW i8" un "plug-in" hibrīda sedanu "BMW 330e". "BMW i3" un "i8" modeļus žurnāla "Auto Zeitung" lasītāji ierindoja starp pasaulē labākajiem transportlīdzekļiem elektromobiļu kategorijā vērtībā līdz 50 000 eiro.

Elektrificētie auto ir ieguvuši lielu popularitāti arī Apvienotajā Karalistē, žurnāls "Auto Express" nosauca "BMW i3 REx" par labāko hibrīdauto un "BMW i3" – par labāko elektrodzinēja automašīnu ar zemāko emisiju līmeni. Savukārt "BMW 330e" ieguva titulu labākais "plug-in" hibrīda auto modelis pēc žurnāla "Company Car Today" vērtējuma.

Viedā evolūcija

BMW ar labiem panākumiem turpina strādāt pie pakalpojumu digitalizēšanas, drošas viedtālruņu integrācijas un jaunas digitālās vadības koncepcijas.

BMW zīmols saņēma Vācijas "Center of Automotive Management" prestižo Automobiļu inovāciju balvu kā "Most Innovative Premium Brand". Papildus tam zīmolam tika piešķirtas arī balvas kategorijās: "Vehicle Concepts/Body" un "Interface/Connectivity".

Arī žurnāla "auto motor und sport" lasītāji augstu novērtēja Bavārijas autoražotāju. Nepamanīta nepalika jaunā BMW operētājsistēma "7.0", kura pilnībā fokusējas uz autovadītāja vajadzībām un individuālu pieeju, jo ekrāna un vadības funkcijas var pielāgot un izkārtot tieši tā, kā katram ir ērtāk. Savukārt līderis aplikāciju jomā bija "BMW Connected", tāpat laurus plūca arī BMW saskarnes sistēma "CarPlay", kas atvieglo "iPhone" viedtālruņa integrāciju automobiļa multimediju sistēmā.

No pērnā gada "Inchcape BMW Latvija" klientiem piedāvā mobilo lietotni, kas pieejama gan "Android", gan "iOS" tālruņiem. Ar tās palīdzību BMW spēkratu īpašnieki jebkurā laikā un vietā var piekļūt savam unikālajam BMW profilam.