BMW pērn kļuvis par Eiropas līderi elektrisko auto segmentā

BMW grupa 2018. gadā sasniedza lieliskus pārdošanas rezultātus elektrisko automašīnu jomā, ražotāja tirgus daļa šajā segmentā sasniedza 9% pasaulē un 17% – Eiropas tirgū, tādējādi pērn BMW grupa ir kļuvusi par Eiropas līderi elektroauto pārdošanā, informē "Inchcape Motors Latvia" grupas valdes loceklis Ivars Norvelis.

2018. gadā pasaulē tika pārdoti vairāk nekā 142 617 elektriskie BMW un MINI. Kopumā vairāk nekā 320 000 elektrificēti BMW grupas ražotie auto ir sastopami uz ceļiem 74 pasaules valstīs.

Sagaidāms, ka 2019. gada nogalē pa ielām brauks 500 000 BMW elektriskās automašīnas. "Par to, ka mērķis tiks sasniegts, liecina arī 2018. gada rezultāti, pārdošanas apjoms ir pieaudzis par 38,4% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu," piebilda Norvelis.

Elektriskā mobilitāte vairs nav nākotne, auto ražotāji un dažādu valstu valdības aizvien vairāk pievēršas dabai draudzīgākiem risinājumiem, tostarp elektrotransporta ražošanas attīstībai.

Latvijā elektromobiļu iegādes apjomi pieaug ar katru gadu. "Latvijā valsts un pašvaldības ir ieviesušas noteiktu atbalstu elektromobilitātes veicināšanai, piemēram, Rīgā pašvaldības maksas stāvvietās elektromobili var novietot bez maksas, ir pieejamas nodokļu atlaides elektroauto reģistrācijai un lietošanai, kā arī var izmantot sabiedriskā transporta joslu. Atvieglojumi sekmē elektromobiļu skaita pieaugumu: 2016. gadā – 16%, 2017. gadā – 29%, 2018. gadā – 40%, sasniedzot 455 elektromobiļu skaitu," skaidro "Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības" vadītājs Arnis Bergs.

Tikmēr Norvelis piebilda, ka līdzšinējā auto pārdēvēja pieredze liecina, ka Latvijā elektroauto segmenta attīstība ir cieši saistīta ar elektroauto infrastruktūras attīstību un valsts atbalstu.

Veicinot elektromobilitāti un attīstot BMW "eDrive" tehnoloģijas, 2019. gada martā darbu sāks BMW grupas Kompetences centrs ("CompetenceCentre") Minhenē.

"BMW grupa šobrīd izstrādā piektās paaudzes elektriskās piedziņas sistēmu, ar kuru 2020. gadā tiks nodots ekspluatācijā "BMW iX3". Jaunākās paaudzes tehnoloģija veidos vienotu elektriskās piedziņas sistēmu, kurā ietilps elektromotors, transmisija un jaudas elektronika, tādejādi aizņemot mazāk vietas nekā trīs atsevišķas dzinēja sastāvdaļas," stāsta Norvelis.

Bavārijas ražotāja elektrisko automašīnu vēsture aizsākās jau 1972. gadā, kad elektromobilis "BMW 1602e" bija Minhenes olimpisko spēļu oficiālais auto. Novatoriskais ražošanas gars tika atjaunots 2013. gadā, laižot klajā zīmolu "BMW i" un automašīnu "BMW i3" – pirmo BMW grupas "premium" klases elektrisko spēkratu.

Mūsdienās plašā BMW grupas elektrotransporta modeļu līnija ietver "BMW i3" un vairākus "plug-in" hibrīdus – "BMW i8 Coupé" un "Roadster", "BMW 225xe", "530e", "740e" un "MINI Cooper SE Countryman All4".

Šā gada laikā BMW elektro saimei pievienosies "BMW 330e Sedan" un "BMW X5 xDrive45e". Savukārt līdz 2025. gadam BMW grupa kopā piedāvās 25 hibrīda un elektrisko automašīnu modeļu, 12 no tiem būs pilnībā elektriski. Latvijas tirgū elektro saimi jau nākamajā gadā papildinās jaunākais "BMW iX3".

"Kopš pagājušā gada jūlija Latvijā darbu uzsācis CSDD izveidotais elektromobiļu ātrās uzlādes staciju tīkls, kura ietvaros izbūvētas 70 ātrās uzlādes stacijas uz valsts galvenajiem autoceļiem un lielākajās apdzīvotās vietās. Tas nodrošina, ka ar elektromobiļiem var pārvietoties visā valsts teritorijā. Informācija par pieejamām uzlādes stacijām un to atrašanās vietām atrodama e-mobi.lv mājaslapā," norāda CSDD sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Rumba.

CSDD darbs pie elektromobiļu staciju tīkla izveides turpinās un paredzams, ka 2021. gadā kopumā būs izbūvētas līdz 150 elektromobiļu ātrās uzlādes stacijām, tajā skaitā uz TEN-T ceļus savienojošiem reģionālajiem ceļiem un papildu elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas lielākajās pilsētās.

"Lai cilvēki dzīvotu veselīgākā vidē un būtu droši par energoresursu pieejamību nākotnē, Eiropas Savienības dalībvalstis apstiprinājušas kopīgus plānus par fosilās degvielas izmantošanas būtisku samazināšanu vai pārtraukšanu," tā Bergs.

Tāpat Bergs uzsver, ka minēto nodomu izpilde vieglo automobiļu segmentā ir iespējama tikai izmantojot elektriskās piedziņas automobiļus: hibrīdus, elektromobiļus, ūdeņraža šūnas auto. Piemēram, Lielbritānijā ir nolemts, ka no 2040. gada netiks reģistrēti jauni vieglie pasažieru un kravas automobiļi ar benzīna un dīzeļdzinējiem, savukārt jau no 2030. gada 60% no jaunajiem vieglajiem pasažieru un kravas automobiļiem jābūt ar elektrisko piedziņu. Arī Francijā jaunas ar benzīna vai dīzeļmotoru aprīkotas mašīnas netiks reģistrētas no 2040. gada.