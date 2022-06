BMW salona apdarē izmantos kaktusa šķiedras ādu un koksnes putas

BMW grupas viens no galvenajiem tuvākās desmitgades mērķiem ir ievērojami samazināt ražošanas laikā radītās CO2 emisijas, kas iet roku rokā ar videi saudzīgu resursu ieguvi, pārstrādātu materiālu izmantošanu un dabas resursu aizsargāšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

BMW grupas mērķis ir ievērojami palielināt otrreizējo materiālu izmantošanu savos transportlīdzekļos. Vidēji pašreizējie transportlīdzekļi tiek ražoti, izmantojot gandrīz 30 procentus pārstrādātu un atkārtoti lietojamu materiālu. Izmantojot "Secondary First" pieeju, BMW grupa plāno pakāpeniski palielināt šo rādītāju līdz 50 procentiem.

Jau vairākus gadus BMW savos transportlīdzekļos izmanto atjaunīgos izejmateriālus. Piemēram, durvju apdares paneļos dabiskās šķiedras paklājiņš ir savienots ar plastmasas matricu. Būtiski, ka atjaunīgās izejvielas, piemēram, dabiskās šķiedras, ir par 30 procentiem vieglākas nekā plastmasas alternatīvas un to CO2 aprēķins ir ar negatīvu vērtību, jo augšanas fāzē tās absorbē CO2 un izdala skābekli.

Tāpat kā atjaunīgo izejvielu daudzos un dažādos pielietojumos var izmantot arī koksni. BMW grupa veic pētījumus par novatoriskām koksnes putām ar atvērtu poru struktūru, kas sastāv no smalki samaltām koksnes daļiņām. Putu izturību rada pašas koksnes sasaistīšanas spēki, kas ļauj atteikties no sintētiskām līmēm. Tādējādi šīs koksnes putas sastāv no 100% atjaunīgām izejvielām un nākotnē varētu aizstāt akustiskās putas.

Vēl viena svarīga interjera sastāvdaļa ir dabīgu un dabai draudzīgu materiālu izmantošana salona apdarē. Piemēram, BMW grupa jau tagad visu "BMW iX" nepieciešamo ādu iegādājas no sertificēta ražotāja. Izmantotā dabīgā āda ir miecēta īpaši videi saudzīgā procesā, kura pamatā ir olīvu lapu ekstrakts. Tāpat BMW jau tagad piedāvā alternatīvas ādas apdarei, tostarp tekstilizstrādājumu versijas "Alcantara" un "Sensatec". Uzņēmums arī veic pētījumus par efektīvām ādas alternatīvām, piemēram, "Desertex", kas izgatavots no kaktusa šķiedrām, un izturīgo un pilnībā pārstrādājamo "Mirum", kas veidots uz augu bāzes.

Atkārtoti izmantots tērauds un par 90% pārstrādāts kobalts, niķelis un alumīnijs

Viens no BMW grupas vērienīgākajiem pasākumiem ilgtspējīgā ražošanā ir CO2 emisiju samazināšana savā piegādātāju tīklā. Būtisku ieguldījumu tajā dod tērauds, kas tiek ražots, izmantojot dabasgāzi vai ūdeņradi un zaļo enerģiju, nevis fosilos resursus, piemēram, ogles. Lai to veicinātu, BMW grupa ir parakstījusi līgumus ar vācu "Salzgitter AG" un zviedru jaunuzņēmumu "H2 Green Steel" par zema oglekļa satura tērauda piegādi.

Sākot no 2025. gada, dabai saudzīgā veidā ražotais tērauds tiks izmantots automobiļu ražošanā BMW grupas Eiropas rūpnīcās. Šis process par aptuveni 95% samazinās CO2 emisijas. Abi līgumi kopā nodrošinās vairāk nekā 40% no uzņēmuma Eiropas rūpnīcām nepieciešamā tērauda un ļaus ietaupīt aptuveni 400 000 tonnu CO2 emisiju gadā.

Jāatzīmē arī, ka līdz pat ceturtdaļai no BMW grupas transportlīdzekļos izmantotā tērauda jau tagad nāk no otrreizējās pārstrādes. BMW grupa plāno pakāpeniski palielināt sekundārā tērauda īpatsvaru, līdz 2030. gadam sasniedzot līdz pat 50% īpatsvaru. Tā kā tas prasa ievērojami mazāk enerģijas, sekundārā tērauda ražošanas CO2 emisijas ir vidēji par 50-80% zemākas nekā primārā tērauda ražošanā.

Pieaugot elektroauto skaitam, pieaug arī pieprasījums pēc materiāliem, kas nepieciešami automobiļu augstsprieguma akumulatoriem, piemēram, kobalta, niķeļa un alumīnija. Tomēr to izmantošanu var neitralizēt, izmantojot progresīvu materiālu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu. Tai ir ļoti liels potenciāls, jo kopā ar specializētiem partneriem BMW grupa jau ir pierādījusi, ka ir tehnoloģiski iespējams sasniegt šo materiālu otrreizējās pārstrādes efektivitāti, kas pārsniedz 90%.

Jau šobrīd "BMW iX" augstsprieguma akumulatorā izmantotā sekundārā niķeļa daudzums sasniedz 50%, savukārt akumulatora korpusā izmantots līdz 30% sekundārā alumīnija. BMW grupas mērķis ir ar nākamajām modeļu paaudzēm pakāpeniski palielināt atkārtoti izmantoto materiālu īpatsvaru.

Sociāli atbildīga un videi saudzīgāka litija ieguve

Lai veicinātu videi saudzīgu un efektīvu litija ieguvi, BMW grupa ar sava riska kapitāla fonda "BMW i Ventures" starpniecību iegulda inovatīvā procesā, ko izstrādājis ASV jaunuzņēmums "Lilac Solutions". Uzņēmums "Lilac Solutions" izveidojis un patentējis jonu apmaiņas tehnoloģiju, kas ievērojami uzlabos efektivitāti, izmaksas un ilgtspējību, ekstrahējot litiju no dabīgām sālsūdens nogulsnēm. Ar šo jauno metodi uzņēmums cenšas ievērojami samazināt ietekmi uz vidi, vienlaikus aizsargājot vietējās kopienas un ekosistēmas.

Cilvēktiesību un vides standartu pārkāpumu novēršana ir īpašs izaicinājums kritisko izejvielu, piemēram, litija ieguvē. Šim izejmateriālam BMW grupa ir ieviesusi papildu pasākumus, iepērkot litiju pa tiešo no raktuvēm un pēc tam darot to pieejamu akumulatoru šūnu piegādātājiem. Tādā veidā uzņēmums rada pilnīgu caurspīdīgumu par materiāla izcelsmi un tā ieguves metodēm.