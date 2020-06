BMW savu logotipu iekrāso praida noskaņās; markas cienītāji dusmīgi

Nedēļas nogalē vācu autoražotājs BMW savā "Facebook" sociālā tīkla profilā, kam ir vairāk nekā 20 miljoni sekotāju, kompānijas logotipu nomainīja ar tādu, kam fonā ir varavīksnes karogs, kādu izmanto lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) cilvēktiesību aktīvisti. Jūnija beigās vairākās valstīs pasaulē tiek aizvadīti LGBT praida pasākumi, kam BMW šādi paudis atbalstu.

BMW kompānija savā paziņojumā norāda, ka atbalsta dažādību: "Mēs ticam atvērtai kultūrai – nevienu nedrīkst diskriminēt etniskās izcelsmes, ādas krāsas, nacionalitātes, dzimuma, reliģijas, invaliditātes vai vecuma dēļ. Mēs visi esam cilvēki, kurus vieno braukšanas prieks (BMW markas sauklis "Sheer Driving Pleasure" – red.). Nedz mūsu kompānijā, nedz mūsu sociālo tīklu kanālos nav vietas naidam un necieņai".

Šis BMW paziņojums saņēmis ap 250 tūkstošiem reakciju no "Facebook" profila sekotājiem, no kuriem 92 tūkstoši to atzīmējuši ar dusmīgu reakciju.

Pie šī BMW paziņojuma izvērtusies plaša markas cienītāju diskusija ar vairāk nekā 56 tūkstošiem komentāru, kur vairums pret šādu autoražotāja kampaņu izsakās noraidoši. Uz kāda komentētāja paziņojumu, ka praida atbalsta dēļ viņš vairs nekad nepirks BMW markas automobiļus, autoražotājs sniedza atbildi: "Ņemot vērā, ka kampaņa ir par toleranci, tad BMW respektē arī šādu klienta lēmumu".

Vēl kādam citam komentētājam, kurš arī solīja vairs nepirkt BMW, autoražotājs atbildēja, ka "cieņa, iejūtība un tolerance nozīmē arī šo vērtību paušanu savā rīcībā, lai arī ne vienmēr tas var nospēlēt mums par labu".

Diskusija par šo BMW kampaņu izvērtusies arī šīs markas automobiļu īpašnieku vortālā Latvijā "BMWPower.lv", kur vienīgie divi komentāri normētā leksikā ir "bembis iznāca no skapja" un "daudziem tagad jāpāriet uz "Audi"".

Interesanti, ka BMW reģionālajiem "Facebook" profiliem, tostarp Latvijā, markas logotips nav mainīts. Uz to norāda arī vairāki kampaņas pretinieki – kādēļ šāds varavīksnes karoga BMW logotips nerotā markas oficiālos "Facebook" profilus, piemēram, Ēģiptē, Krievijā vai Saūda Arābijā. Neskatoties uz ražotāja aktīvo iesaisti komentāru sadaļā, uz šo jautājumu BMW atbildi vēl nav sniedzis.