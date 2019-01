Brauciena laikā ar autobusu piesprādzējas 56% Latvijas iedzīvotāju

Nedaudz vairāk kā puse jeb 56% Latvijas iedzīvotāju, braucot ar autobusu, piesprādzējas ar drošības jostu, kas ir par 7% vairāk nekā pērn, secināts "Lux Express Latvija" veiktā iedzīvotāju aptauja, kas norisinājās kampaņas "Piesprādzē rītdienu!" ietvaros. Salīdzinoši automašīnā drošības jostu vienmēr lieto 83% Latvijas iedzīvotāju.

Aptauja arīdzan parāda, ka 16% Latvijas iedzīvotāju autobusā nekad nelieto drošības jostu. Taujāti par iemesliem, kāpēc Latvijas iedzīvotāji nepiesprādzējas autobusā, vairāk nekā trešdaļa jeb 35% norādījuši vairākus iemeslus, piemēram, to, ka autobusā pieejamās drošības josta bieži vien nemaz neder, pasažieri uzticas autobusa vadītājam, vai ir pieradums nepiesprādzēties, kā arī to, ka autobusā nemaz nav pieejamas drošības jostas.

Pētījumā arī secināts, ka 31% iedzīvotāju par jostu lietojumu nemaz neaizdomājas, savukārt 30% iedzīvotāju atzīst, ka autobusos pieejamās drošības jostas nav ērtas.

"Jāatceras, ka drošības jostas autobusos nav ierīkotas nejauši – tās pasargā no traumēšanās riskiem. Brīdī, kad notiek transportlīdzekļa sadursme ar citu objektu, inerce ir vienādi spēcīgi – neatkarīgi no tā, vai kustība notikusi autobusā vai automašīnā. Līdz ar to trieciena brīdī nepiesprādzējies pasažieris var strauji ielidot vējastiklā vai priekšā esošajā sēdeklī. Drošības jostu lietojums autobusā pasargā ne vien mūs pašus, bet arī citu cilvēku veselību un dzīvību," stāsta "Lux Express Latvija" valdes loceklis Krišjānis Reķis.

Salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, Lietuvā drošības jostu autobusā piesprādzē 54% iedzīvotāju, savukārt Igaunijas iedzīvotāji piesprādzējas vislabprātāk, jo tur drošības jostu lieto 91% autobusa braucēju.