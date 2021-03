Cik patiesībā izmaksā jauna komercauto iegāde – kopējo izmaksu aprēķins

Jauno automašīnu tirgotāji bieži cenšas piesaistīt pircēju uzmanību, uzsverot piedāvāto modeļu cenas. Tomēr, meklējot visrentablāko risinājumu, jāņem vērā vēl daudz citu faktoru. To atrast palīdz t.s. īpašuma kopējo izmaksu (Total Cost of Ownership jeb TCO) aprēķins.

Lai korekti novērtētu, cik patiesībā izmaksās izvēlētā automašīna, pircējam vajadzētu izpētīt, kādi tēriņi viņu gaida nākotnē. Tādēļ sākotnējai cenai (vai līzinga izmaksām) jāpieskaita apdrošināšana, degviela, uzturēšana, riepas un citi iespējamie izdevumi.

Summējot visas izmaksas, ir daudz vieglāk salīdzināt dažādas automašīnas. Tas ir īpaši noderīgi, salīdzinot elektriskās automašīnas ar iekšdedzes dzinēja automobiļiem, jo ievērojams uzturēšanas izmaksu ietaupījums var kompensēt augstāko sākuma cenu.

Ko iekļaut TCO aprēķinā

Lielākā daļa ekspertu ir vienisprātis, ka, lai efektīvi piemērotu TCO metodi, ir jāņem vērā vismaz četri kritēriji: amortizācija jeb nolietojums (starpība starp jaunas automašīnas cenu un atlikušo vērtību), degvielas izmaksas, regulāro apkopju un remonta izmaksas, kā arī automašīnas apdrošināšana.

Nereti gadās, ka, pērkot automašīnu, degvielas patēriņš netiek aprēķināts, bet, ja to aplēš, tad kļūdaini. Autovadītājus mēdz pārsteigt arī eļļas, filtru un citu daļu nomaiņas izmaksas apkopes ietvaros, un tas, ka vienām automašīnām plānveida apkope ir ik pēc 15 000 km, bet citām – ik pēc 30 000 km.

Pasažieru un vieglo kravas automobiļu TCO aprēķināšanā nav būtisku atšķirību. Izņēmums ir N1 kategorijas komercauto, par ko jāmaksā nodeva un kam tehniskā apskate jāveic katru gadu. Toties, pērkot N1 kategorijas komercauto, uzņēmums atgūst PVN. Tāpēc paraudzīsimies, kā TCO metodi var piemērot reālajā dzīvē.

Piemēram, izvēloties spēkratu no plašā "Citroën" komerctransporta klāsta, var rasties dilemma, kurš auto ir gudrāks pirkums – "Jumpy" ar tradicionālu dīzeļdzinēju vai mašīnas elektriskā versija?

No pirmā acu uzmetiena aprēķins var šķist vienkāršs: elektriskais "ë-Jumpy" ar 50 kWh akumulatoru un 230 km sniedzamību Latvijā maksā, sākot no 34 900 eiro, un nomas mēneša maksa būtu 387 eiro. "Citroën Jumpy BlueHDi 120", kas ir līdzīgas jaudas auto, tikai ar dīzeļmotoru un automātisko pārnesumkārbu, maksā no 25 900 eiro. Pie identiskiem nosacījumiem mēneša maksa iznāk 259 eiro.

Šādi raugoties, cenu starpība starp abām versijām nav par labu elektriskajam automobilim, taču tas ir mānīgi, jo nav aplūkotas, piemēram, degvielas izmaksas.

Pēc ražotāja apgalvotā, "Citroën ë-Jumpy" 100 km veikšanai pietiek ar 21,7 kWh, savukārt dīzeļa "Jumpy" degvielas patēriņš ir 7,2 l/100 km. Pamatojoties uz publiska uzlādes tīkla cenām, 100 km nobraukšana ar "ë-Jumpy" izmaksātu 4,34 eiro. Savukārt par dīzeļdegvielu, to pērkot vienā no lielajiem tīkliem, nāktos izdot deviņus eiro.

Izmaksas atšķiras vairāk nekā divkārtīgi, un, ja pieņem, ka mēnesī auto vidēji paveic 2000 km, uz degvielas rēķina vien elektromobiļa īpašnieks ietaupa 90 eiro, un gadā griezumā ietaupījums pārsniegtu 1000 eiro.

Tādējādi, ņemot vērā degvielas izmaksas, nomas jeb līzinga maksājumu starpība praktiski izzūd. Tomēr jāpatur prātā, ka elektromobiļu uzturēšana parasti ir lētāka, un to vērtība samazinās lēnāk, tāpēc, ņemot vērā visus TCO aspektus, franču ražotājs uzskata, ka elektriskā un dīzeļa "Jumpy" gadījumā uzturēšanas izmaksas ilgtermiņā ir ekvivalentas. Komerctransporta tirgū tas ir ārkārtīgs retums, jo vēl ir maz ražotāju, kam ir šāda tipa elektriskie automobiļi, un vēl mazāk tādu, kas sasnieguši cenu izlīdzinājumu starp dīzeļdzinēja un elektriskajiem transportlīdzekļiem

Pareizs aprēķins atklāj patieso izdevumu struktūru

Tirgus eksperti ir vienisprātis, ka TCO jāuzskata par svarīgāku kritēriju nekā automašīnas sākotnējā cena.

"Sixt" Baltijā apkalpo vairāk nekā 6500 automašīnu, un kompānijas klientu vidū ir gan mazās firmas, gan Baltijas lielākās kompānijas.

"Ja automašīnas izvēli privātpersonām vairāk nosaka emocionālie aspekti, uzņēmumi, izvērtējot vienas klases automašīnas, lielākoties dod priekšroku ilgtermiņā ekonomiskākajam variantam, jo pat neliela summa mēnesī veido ievērojamu starpību kopējā automašīnas dzīves ciklā," skaidro Arnis Jaudzems, "Sixt" vadītājs Baltijas valstīs.

"Mūsu pieredze rāda, ka ikmēneša nomas jeb līzinga maksājums ir tikai 40-60% no kopējām izmaksām – pārējās veido ar auto saistītie pakalpojumi kā apdrošināšana, riepas, apkopes, remontdarbi un, protams, degviela. Tieši tāpēc ir svarīgi pieņemt ekonomiski pamatotu un racionālu lēmumu jau sākotnēji," uzsver Jaudzems.

"Sixt" vadītājs stāsta, ka šobrīd, kad sācies elektroauto pārdošanas apjomu kāpums, TCO aprēķins ir kļuvis īpaši nozīmīgs. Bieži vien ir situācija, kad elektroautomobiļa cena ir krietni augstāka, kas samazina tā konkurētspēju.

"Ja saliekam visas izmaksu pozīcijas, arvien biežāk elektriskais auto izmaksu ziņā būs līdzvērtīgs, īpaši ja ieskaita šobrīd pieejamos papildu ieguvumus, piemēram, bezmaksas stāvvietas. Protams, izvēloties komerctransportu, svarīgi ir ņemt vērā ne tikai TCO izmaksas, bet arī lietošanas mērķi –, vai tie būs īsi braucieni pilsētā vai starppilsētu maršruti. Katrā ziņā daudzi uzņēmumi ir gatavi pielāgot savus loģistikas paradumus, lai būtu videi saudzīgāki un varētu sākt ieviest elektroauto savā darbībā," rezumē Jaudzems.