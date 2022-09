'Citroen' sāk jaunu ēru ar jaunu identitāti un logo

Ievadot jaunu ēru, 103 gadus senais "Citroën" zīmols piesaka jaunu identitāti un logotipu. Jaunajā laikmetā tas gatavojas iespējami ātri realizēt savu misiju – padarīt elektrisko mobilitāti pieejamu visiem.

Jaunais logotips ir interpretācija par oriģinālu, ko savulaik radīja zīmola dibinātājs Andrē Sitroens. Iedvesmu tam viņš bija smēlies no sava pirmā metālapstrādes uzņēmuma, kas ražoja pārvadus ar zīmīgiem V-formas zobiem. Kopš tā laika atsauce uz šo plaši pazīstamo tehniskās cilmes "deux chevrons" vienmēr bijusi galvenā "Citroën" identitātes zīme.

Jaunā emblēma iezīmē zīmola attīstību un pāreju uz jaunu laikmetu. Vertikālajā ovālā ietvertais logo runā jau citādā dizaina valodā – šī vizuāli izteiksmīgā emblēma kļūs par momentānas atpazīstamības zīmi visos "Citroën". Jauno logotipu papildina jauna zīmola identitātes programma un jauna zīmola signatūra, kas sola – "Nothing Moves Us Like Citroën" jeb "Nekas mūs neved uz priekšu tā kā Citroën".



Jaunā logotipa debija paredzēta septembra beigās, kad tiks prezentēts kāds "Citroën" ģimenes konceptauto. Pēc tam, sākot no 2023. gada vidus, jaunais logo pakāpeniski parādīsies arī pārējos "Citroën" konceptos un sērijveida modeļos.

Papildus tam tiek izstrādāta jauna animācijas valoda, lai jauno identitāti integrētu visos digitālajos saskares punktos – gan automašīnā, izmantojot multimediju ekrānus, gan ārpus tās, lietojot "My Citroën App".

Jaunā identitāte sniegsies tālāk par digitālo vidi un jaunu logotipu gan transportlīdzekļos, gan ārpus tiem. Tā aptvers visus uzņēmuma korporatīvās identitātes elementus, sākot no tirdzniecības jomas un dokumentācijas, beidzot ar izkārtnēm pie dīleru centriem un uzņēmuma ēkām. Jaunās izkārtnes būs vieglākas un energotaupīgākas, un, lai tās vēlāk būtu vieglāk pārstrādājamas, tajās netiks izmantots hroms.

Atgriežoties pie zīmīgā toņa, ko "Citroën" lietoja ikoniskākajiem auto uzņēmuma vēsturē, tostarp "2CV" un "DS", tuvākajā nākotnē atkal varēs redzēt nomierinoši zilo "Monte Carlo" toni. Tas tiks iekļauts arī zīmola identitātes komponentu paletē korporatīvajām un mazumtirdzniecības vajadzībām. Pašreizējo sarkano krāsu aizstās enerģiskāks un izteiksmīgāks "Infra-Red" tonis, lai piešķirtu līdzsvaru un dinamisku kontrastu fiziskajiem, drukas un digitālajiem risinājumiem.