CSDD aicina autovadītājus uz bezmaksas ziemas braukšanas konsultācijām

Latvijā ir iestājusies ziema, ceļi ir kļuvuši slideni, un drošas braukšanas eksperti aicina autovadītājus pārslēgt savu domāšanu uz ziemas režīmu. Mainoties laikapstākļiem, ir jāmainās arī autovadītāju domāšanai – ir jāapzinās, ka transportlīdzeklis ziemas apstākļos un uz slidena ceļa uzvedīsies citādi nekā vasarā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar to, lai uzlabotu un pilnveidotu autovadītāju prasmes vadīt auto ziemas apstākļos Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) aicina autovadītājus pieteikties bezmaksas ziemas braukšanas konsultācijām. Šajā ziemas sezonā tās tiks organizētas deviņās pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Siguldā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Madonā, Talsos un Liepājā.

Konsultācijas tiks uzsāktas Rīgā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē piektdien, 2. decembrī. Drīzumā tiks izziņoti konsultāciju norises laiki arī pārējās pilsētās.

Rīgā, sākot no 2. decembra (2. – 4. decembris un 8. – 11.decembris), katru dienu būs pieejami trīs nodarbību laiki, kad interesenti varēs piedalīties bezmaksas ziemas braukšanas konsultācijā pēc iepriekšēja pieraksta. Vienas nodarbības laiks – stunda un 30 minūtes.

CSDD norāda, ka milzīgās intereses dēļ Rīgā pieejamie nodarbību laiki ir jau rezervēti. Šobrīd tiek pieņemtas rezervācijas grupu nodarbībām Rēzeknē, Ančupānu kartodromā: ceturtdien, 8. decembrī, plkst. 12, 14 un 16; piektdien, 9. decembrī, tajos pašos pulksteņa laikos, kā arī sestdien, 10. decembrī, plkst. 11, 13 un 15; kā arī svētdien, 11. decembrī tajos pašos pulksteņa laikos. Pieteikšanās nodarbībām iespējama, zvanot pa tālruni 26553336 (darba dienās no pulksten 9 līdz 17).

Nodarbībā drīkst piedalīties jebkurš autovadītājs ar savu transportlīdzekli, kas aprīkots ar ziemas riepām ar derīgu tehnisko apskati un obligāto civiltiesisko apdrošināšanu.

Konsultācijas šajā ziemas sezonā Latvijas autobraucējiem tiks nodrošinātas kopumā deviņās Latvijas pilsētās – neskaitot Rīgu, vēl arī Jelgavā, Siguldā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Madonā, Talsos un Liepājā.

Nodarbību dalībniekiem tiks skaidroti drošas braukšanas pamatnosacījumi, veidota izpratne par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējošiem faktoriem ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem individuāli tiks sniegts skaidrojums par auto riepu stāvokli un to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanai ziemas apstākļos.

Konsultācijas ziemas apstākļos CSDD autovadītājiem nodrošina jau kopš 2015. gada un šajā laikā individuālās braukšanas prasmes uzlabojuši vairāk nekā 5000 autovadītāju. onsultācijas autobraucējiem tiek nodrošinātas bez maksas un tās tiek finansētas no Ceļu satiksmes drošības padomes līdzekļiem.