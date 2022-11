'Cupra Born' kā jaunpienācējs VW koncerna elektromobiļu saimē

Būt vienam no jaunākajiem modeļiem lielā un sasniegumiem bagātā zīmolu ģimenē nav viegli. Tas vienmēr ir saistīts ar cerībām, ka pēcnācējs spēs paveikt vismaz tikpat daudz kā priekšgājēji. Viens fakts šajā konceptā gan ir visai nepatīkams – ja saime ir liela, ir ārkārtīgi grūti izcelties, taču, kā liecina jaunie modeļi, tas noteikti ir iespējams.

Pēdējos gados kuplākās ģimenes statusu varētu iegūt "Volkswagen" (VW) grupa, kas laidusi klajā jaunu elektroauto sēriju. Zīmola galvenais modelis "ID.3" debitēja 2019. gadā. Tam sekoja virkne uz tās pašas platformas veidotu automobiļu, tostarp "ID.4", "ID.5", "Škoda Enyaq iV", "Škoda Enyaq Coupe RS iV", "Audi Q4 e-tron" un "Audi Q5 e-tron". Šis saraksts pastāvīgi kļūst arvien plašāks.

Viens no jaunākajiem papildinājumiem šajā tehnoloģiski radniecīgajā, bet tajā pašā laikā diezgan atšķirīgajā klāstā ir "Cupra Born". Šo elektroauto, pateicoties izteiksmīgajam ārējam dizainam, sportiskajam raksturam un inženiertehniskajiem risinājumiem, kādu nav citos grupas modeļos, iespējams, varētu uzskatīt par šīs ģimenes "slikto zēnu". Vai arī par vislabāko pierādījumu tam, ka līdzīgas tehnoloģijas var izmantot ļoti atšķirīgiem mērķiem.



"Delfi Auto" redaktors Raimonds Zandovskis norāda, ka "Cupra Born" no VW grupas zīmoliem ir pārņēmusi vairākas labas īpašības, taču to nevajadzētu uzskatīt par pilnībā identisku dvīņubrāli kādam citam elektroauto. Lai gan no sāniem auto silueti varētu izskatīties ļoti līdzīgi, "Cupra" speciālistu izstrādātais priekšējais un aizmugurējais dizains "Born" vizuāli padara manāmi citādu.

"Spāņu dizaina piesitiens piešķir tam asumu un vairāk agresijas. Arī stila izmaiņas aizmugurē rada spēcīgāku tēlu," saka Raimonds.

"Born" priekšrocība salīdzinājumā ar "ID.3", viņaprāt, ir kvalitatīvāka interjera apdare. Citādi ir ne tikai materiāli, bet arī stils. To īpaši var attiecināt uz vara krāsas akcentiem. Tas viss interjeru padara mājīgāku un pievilcīgāku.

"Atšķirīga ir arī multimediju sistēma, tā ieguvusi jaunu grafisko dizainu un funkciju izvietojumu. Sistēma ir ātrāka nekā "ID.3", un to ir patīkamāk lietot. Atskaitot ātrāku darbību, citu radikālu pārmaiņu nav," stāsta Raimonds Zandovskis.

Ražotājs padomājis arī par vides aizsardzību. "Born" sēdekļiem izmantotais polimēršķiedru audums izgatavots no plastmasas, kas izzvejota no Vidusjūras, kā arī okeāniem un upēm. Pēc pārstrādes plastmasas tiek pārvērsta samtainā pārklājumā, kas ir patīkams pieskārienam.

Pēc Raimonda Zandovska teiktā, arī uz ceļa radniecīgie elektroauto uzvedas atšķirīgi, jo "Cupra Born" ir sportiskāks. Pēc redaktora domām, šis braucamais ir dinamiskāks un domāts gados jaunākiem pircējiem.

"Balstiekārta un stūres iekārta tagad ir regulējamas individuāli, tāpēc mašīnas svars nav tik jūtams. Kopumā vadāmība ir precīza, īpaši "Cupra" un "Performance" režīmā. Ikviens var izvēlēties sev piemērotus iestatījumus tā, lai varētu braukt diezgan sportiski, bet nepadarītu balstiekārtu pārāk stingru," priekšrocības uzskaita Raimonds Zandovskis.

Raimonds Zandovskis norāda arī uz vēl vienu "Born" plusu – labāku trokšņu izolāciju. To nodrošina ne tikai augstvērtīgāki apdares materiāli, bet arī adaptīvā balstiekārta. Rezultātā salonā nonāk mazāk rites trokšņu un vibrāciju.

"Born" elektromobiļi ir aprīkoti ar tādiem pašiem 150 kW elektromotoriem kā "VW ID.3" un "Škoda Enyaq iV", taču tikai spāņu modelim uz brīdi iespējams palielināt tā jaudu. Aktivizējot "Cupra" režīmu, "e-Boost" uz 30 sekundēm nodrošinās jaudu līdz 170 kW.

"Cupra Born" šobrīd ir pieejams ar 58 un 77 kWh akumulatoriem. Plānotas arī lētākas versijas ar 45 kWh akumulatoru.