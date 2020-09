Daļu teorijas apmācības autoskolās varēs apgūt e-vidē

Ministru kabinets trešdien apstiprinājis grozījumus “Noteikumos par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām”, kas tostarp paredz, ka daļu teorijas apmācības jaunie autovadītāji varēs apgūt e-vidē.

Kā informē Satiksmes ministrija, izmaiņas ieviestas, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, ārvalstu pieredzi, kā arī kopējās apmācības tendences. Tas nozīmē, ka turpmāk autoskolas varēs piedāvāt daļu apmācības veikt e-vidē, bet noteiktas tēmas, piemēram, satiksmes drošība, topošajiem vadītājiem būs jāapgūst klātienē.

Attālināto apmācību ieguvums – cilvēks var izvēlēties sev piemērotu apmācības laiku un nav jādodas uz autoskolu, līdz ar to tiek mazināts arī finansiālais slogs jaunajiem autovadītājiem. Lai ieviestu attālināto apmācību, autoskolām ir jāievieš CSDD apstiprināta apmācības platforma.

Ar valdībā apstiprinātajiem noteikumu grozījumiem arī tiks modernizēta informācijas apmaiņa starp CSDD un autoskolām, paredzot, ka arī veiktās braukšanas nodarbības tiks ievadītas tieši Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kas nodrošinās drošu uzskaiti par veiktajām nodarbībām. Bez tam minētas izmaiņas palīdzēs cīņā ar ēnu ekonomiku. Ņemot vēra, ka, lai to ieviestu, ir jāizstrādā attiecīgs programmu nodrošinājums un jāsniedz informācija par autoskolām un braukšanas instruktoriem, šī norma stāsies spēkā nākamā gada 21. jūnijā.

Lai paaugstinātu transportlīdzekļu vadītāju sagatavotības līmeni un, ņemot vērā aktualitātes ceļu satiksmes drošības jomā, ir papildināts mācību saturs ar uzsvaru uz satiksmes dalībnieku savstarpējo sadarbību. Satiksmei kļūstot intensīvākai, kā arī nākot klāt jauniem satiksmes dalībniekiem (piemēram, elektriskajiem skrejriteņiem), ir svarīga satiksmes dalībnieku sadarbība, tādējādi uzlabojot kopējo satiksmes drošību. Pēdējos gados vērojama strauja autobūves attīstība, līdz ar to apmācības programmā tiks iekļauti arī moderno palīgsistēmu darbības pamatprincipi un iespējamie riski to nepareizas lietošanas rezultātā.

Ņemot vērā profesionālo vadītāju trūkumu un, lai veicinātu jauniešu pievēršanos šai profesijai, Saeima apstiprinājusi grozījumus Autopārvadājumu likumā, nosakot, ka C un CE (kravas auto) kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var iegūt jau no 18 gadu vecuma, bet D un DE (autobusi) kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības – no 20 gadu vecuma. Lai iegūtu minēto kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ar samazinātu vecuma slieksni, šīm personām būs jāapgūst padziļinātais apmācību kurss – 280 stundu apmācība, no kurām vismaz 20 stundas ir praktiskās braukšanas nodarbības. Pieņemtajos noteikumos ir aprakstīta šī kārtība attiecībā uz apmācības ilgumu un saturu. Jāmin, ka šīs vadīšanas tiesības būs derīgas tikai iekšējo pārvadājumu veikšanai Latvijā. Tiem, kas iecerējuši iegūt C kategorijas tiesības sasniedzot 21 gadu vecumu un D kategorijas tiesības sasniedzot 24 gadu vecumu, tiesību iegūšanas kārtība nemainās.

Nolūkā samazināt birokrātisko slogu un vienkāršot procedūras, tiek pilnveidots pakalpojuma “Mācību karte transportlīdzekļu vadītāju apmācībai” izsniegšanas process. Paredzēts, ka mācību kartes turpmāk netiks izsniegtas papīra formā, bet Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiks ievietota informācija par autoskolu apmācību telpām, kurās ir atļauts veikt apmācību. Mācību karte kā elektroniski noformēts dokuments būs pieejams CSDD interneta vietnē.