Divās dienās Īlons Masks pārdevis 20 tūkstošus flakonu ar 'piedegušu matu' aromātu

Kārtējais īpatnējais produkts, ko tirdzniecībā joka pēc ieviesis Īlons Masks, ir izraisījis ažiotāžu. Pasaulē visbagātākajam cilvēkam viena no piederošajām kompānijām "The Boring Company" savā interneta mājaslapā šīs nedēļas vidū pārdošanā izlika smaržas "Burnt Hair" (piedeguši mati – tulk.) – "labākais aromāts pasaulē", to raksturoja pats uzņēmējs.

Kā jau noprotams no parfīma nosaukuma, tas smaržo pēc piedegušiem matiem. Neskatoties uz to, aromāts izrādījies pārsteidzoši pieprasīts – 20 tūkstoši šīs parfimērijas flakoniņi tika izpirkti pāris dienu laikā.

Jau pirmajā dienā amerikāņu elektroauto ražotāja "Tesla" vadītājs Masks paziņoja par piecu tūkstošu šādu flakonu pārdošanu, vēlāk – 10 tūkstošu, bet piektdien Masks paziņoja, ka visa 20 tūkstošu eksemplāru tirāža ir izpārdota. Pēc šī paziņojuma Masks savā "Twitter" profilā pie nodarbošanās norādīja "parfimērijas pārdevējs".

Viens "Burnt Hair" flakons maksā 100 ASV dolārus (103 eiro), tādējādi visa 20 tūkstošu flakonu ierobežotā sērija Maskam nodrošina divu miljonu dolāru ienākumu. Vienā no saviem tvītiem pasaulē bagātākais cilvēks norādīja aicināja "lūdzu, pērciet manas smaržas, lai varu iegādāties "Twitter"".

Please buy my perfume, so I can buy Twitter — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Šis nav pirmais īpatnējais produkts, ko Masks reāli ieviesis tirdzniecībā un kas ātri vien ticis izpirkts. Tā bija gan ar ugunsmetēju "Not-a-Flamethrower", gan "Tesla" zīmola tekilu par 250 dolāriem un arī šortiem ar "S3XY" uzrakstu – divdomīga abreviatūra no "Tesla" modeļu indeksiem ("Model S", "Model 3", "Model X" un "Model Y").

Kas attiecas uz pašu "Tesla", elektromobiļu ražotājs beidzot sācis piegādāt kravas vilcējus "Semi", kas tika prezentēts vēl pirms pieciem gadiem. Pirmais šo jauno modeli iegūs atspirdzinošo dzērienu ražotājs "Pepsi", kas 100 vienības "Semi" elektrisko kravas vilcēju pasūtināja vēl 2017. gadā. Savukārt nākamā gada vasarā uz sērijveida konveijera beidzot jānonāk ilgi solītajam "Cybertruck" pikapam.