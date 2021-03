Pēdējā pusgada laikā par 103% pieaudzis automašīnu lukturu zādzību skaits, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā (VP). Lielākoties zagļi izvēlas tieši "Volvo" markas automašīnu lukturus, kas, salīdzinot ar vairāku citu populāru automašīnu marku lukturiem, ir vieglāk izņemami.

Laika posmā no 2020. gada 1. septembra līdz šā gada 28. februārim valstī reģistrētas 476 automašīnu lukturu zādzības. Visvairāk (370) zādzības reģistrētas Rīgas reģionā, kam seko Zemgales reģions, kur sešu mēnešu periodā reģistrētas 66 automašīnu lukturu zādzības.

Salīdzinājumam: iepriekšējā gadā šajā pašā periodā valstī kopumā reģistrētas 235 lukturu zādzības, tātad reģistrēto lukturu zādzību skaits pieaudzis par 103%. Vislielākais lukturu zādzību pieaugums bija vērojams tieši pērnā gada nogalē, taču arī šā gada pirmajos divos mēnešos būtiski audzis šo noziegumu skaits, ja salīdzina ar iepriekšējo gadu.

VP statistika liecina, ka īpaši pieaudzis tieši "Volvo" markas lukturu zādzību skaits. Proti, pēdējā pusgada statistika liecina, ka 71% gadījumu zagļi izvēlējušies tieši "Volvo" lukturus, visbiežāk "V70" un "XC90" modeļiem. Daudz mazāk zagti "Volkswagen" (9%), BMW (8%) un "Porsche" (8%) markas automašīnu lukturi. Savukārt citu marku lukturi nozagti vien 5% gadījumu.

VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 2. nodaļas priekšnieks Māris Priednieks norāda, ka lielais "Volvo" markas automašīnu lukturu zādzību skaits ir saistāms ar pieaugušu pieprasījumu pēc šīm detaļām. Pieprasījumu sekmē arī zādzību skaita pieaugums.

Policija aktīvi strādā, lai atklātu šos noziegumus. Šogad ir aizturētas septiņas personas, kas tiek turētas aizdomās par automašīnu lukturu zādzībām. To vidū arī viena personu grupa, kuras dalībnieki zaguši automašīnu lukturus Rīgā, Rīgas rajonā un Latgales reģionā. Noskaidroti un aizturēti arī zagto detaļu uzpircēji.

VP aicina autovadītājus parūpēties par sava spēkrata drošību un uzstādīt papildu aizsardzības sistēmas, kā arī, redzot aizdomīgas darbības pie automašīnām, nekavējoties zvanīt policijai pa tālruni 110.

Kā aizsargāt automašīnas lukturus

VP un automašīnas drošības eksperti norāda, ka būtiska loma automašīnas lukturu aizsardzībā ir arī pašu īpašnieku rūpēm par drošību un papildus drošības aprīkojuma uzstādīšanai.

SIA "Autonams" speciālisti izdala četras pakāpes automašīnu detaļu aizsardzībā no zagļiem. Pirmā ir vizuālā aizsardzība jeb lukturu marķēšana. Nozogot marķētu detaļu, to ir grūtāk realizēt, līdz ar to marķētas detaļas nav tik iekārojamas zagļiem.

Otrā aizsardzības pakāpe – skaņas un gaismas signalizācijas uzstādīšana. Lai zaglis varētu nozagt lukturi, viņam no sākuma jāatver motora pārsegs. Tiklīdz kā garnadzis atver motora pārsegu, iedarbojas signalizācija, kas piesaista apkārtējo uzmanību. Trešais aizsardzības pasākums ir mehāniskā motora pārsega bloķētāja uzstādīšana, kas apgrūtina motora pārsega atvēršanu.

Savukārt ceturtā līmeņa aizsardzība ir lukturu stiprinājumu bloķētāju uzstādīšana. Virs luktura stiprinājuma elementa tiek piekniedēts un pieskrūvēts šo stiprinājumu bloķētājs, kas neļauj brīvi izvilkt lukturu stiprinājuma elementu, tā krietni sarežģījot lukturu izņemšanas iespējas.

"Autonams" drošības eksperts Rūdolfs Kalveits norāda: "Vērojot šī brīža tendences par automašīnu apzagšanu, iesakām auto īpašniekiem pārliecināties par skaņas un gaismas signalizācijas klātesamību, kā arī aprīkot savu transportlīdzekli ar lukturu stiprinājumu bloķētājiem. Pēc veiktajiem novērojumiem un klientu atsaucēm, šis komplekts ir visefektīvākais veids, kā pasargāt sava auto lukturus."