Dīzeļa auto popularitāte sarūk, ekonomēšanas nolūkos izvēlas hibrīdu vai elektroauto

Arvien mazāk cilvēku, izvēloties jaunu auto, domā par dīzeļdzinējiem, liecina statistika. Pārdošanas apjomi modeļiem ar šādu spēka agregātu nu jau ne pirmo gadu konsekventi krītas. Tajā pašā laikā popularitātē joprojām aug visu veidu elektrificētās piedziņas automobiļiem, sākot no hibrīdiem un beidzot ar elektromobiļiem.

Baltijas valstīs 2022. gadā jaunu ar dīzeļdzinēju darbināmu automašīnu pārdošanas apjomi bija par 17 procentiem mazāki nekā 2021. gadā, un to tirgus daļa saruka no 29 līdz 26 procentiem. Ar benzīnu darbināmu jaunu automašīnu pārdošanas apjomi attiecīgajā periodā samazinājās par 12 procentiem, tirgus daļai sarūkot no 46 līdz 45 procentiem.

Savukārt dažādu hibrīdautomobiļu pārdošanas apjomi pērn bija par 1 procentu lielāki (tirgus daļa pieauga no 21 līdz 23 procentiem), un elektromobiļu realizācijas pieaugums sasniedza pat 40 procentus (tirgus daļa pieauga no 3 līdz 5 procentiem).

Viss jauno M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu tirgus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 2022. gadā saruka par 9 procentiem – līdz 71 972 pārdotām automašīnām.

Korejieši parādījuši, kur vēji pūš

Lai kāda degvielas tipa automobili izvēlētos Baltijas pircēji, katrs otrais no tiem būs SUV modelis. Statistikas dati liecina, ka šāda virsbūves tipa transportlīdzekļu pārdošanas apjoms pērn turpināja pieaugt. Šis segments, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 12 procentiem un sasniedza 53 procentu kopējo tirgus daļu (2021. gadā – 43 procenti).

Arī pieprasījums pēc pilsētas apvidniekiem (t.s. krosoveriem) nemazinājās – tas sakošļā visus pārējos tirgus segmentus. Piemēram, hečbeku pārdošanas apjomi, kas ieņēma otro vietu, samazinājās pat par 42 procentiem, un hečbeku tirgus daļa samazinājās no 20 procentiem līdz 13 procentiem.

Līdzīgas vēsmas ir gandrīz visās Eiropas valstīs, tāpēc nav brīnums, ka autoražotāji ļoti ātri reaģē uz pircēju izvēlēm. Un viņu reakcijas augļi reizēm ir ļoti daiļrunīgi – to pierāda Dienvidkorejas ražotāja "Kia" piedāvājums vienā no populārākajiem un konkurētspējīgākajiem segmentiem B-SUV.

Korejieši šajā tirgus segmentā ieviesuši jaunās paaudzes "Niro" modeli, kās pieejams trīs elektrificētās versijās, bez iespējas izvēlēties šo modeli tikai ar iekšdedzes dzinēju. Jaunais "Kia Niro" pieejams tradicionālajā pašuzlādes hibrīda, uzlādējamā (plug-in) hibrīda vai simtprocentīgi elektriskajā versijā.

Arvien vairāk autoražotāju šajā tirgus segmentā virzās līdzīgā virzienā, lai gan ne visi. Piemēram, "Toyota Yaris Cross" vai "Renault Captur" modeļi jau tiek piedāvāti ar hibrīdpiedziņām, bet "Volkswagen T-Roc" Latvijā var iegādāties tikai ar benzīna vai dīzeļa dzinēju.

Kas izvēlas hibrīdus?

Lietuvas Autonozares informācijas asociācijas (AAI) prezidents Mats Buzelis norāda, ka pašuzlādes hibrīda (HEV) automobiļus izvēlas diezgan plašs cilvēku loks. Šī parādība ir saistīta arī ar šādu modeļu piedāvājuma pieaugumu. Speciālists uzskata, ka autovadītājus, kuri izvēlējušies hibrīdus, vieno vēlme ietaupīt naudu.

"Domāju, ka viņi ir zina, ka hibrīdi taupa degvielu un ir laba alternatīva dīzeļa auto, kurus citi cilvēki arī izvēlējušies, lai samazinātu izmaksas," uzskata Buzelis.

Viņaprāt, vēl viena hibrīdautomobiļu pircēju izplatīta iezīme ir vēlme nebūt piesaistītiem akumulatoru uzlādei un spēja nemainīt iedibinātos paradumus. Pateicoties hibrīdiem raksturīgajām tehnoloģijām, bremzējot vai vienkārši ripinoties brīvgaitā, hibrīdauto pats uzlādē savu mazo akumulatoru, izmantojot enerģijas rekuperācijas sistēmu.

Vēlāk šī uzkrātā enerģija tiek izmantota tad, kad tā ir visvairāk nepieciešama – braukšanas uzsākšanas vai paātrināšanas laikā, tādējādi ietaupot daļu degvielas. Piemēram, hibrīdam "Kia Niro" ir akumulators ar 1,32 kWh ietilpību, savukārt automašīnas degvielas patēriņš uz 100 km, pēc ražotāja datiem, ir no 4,4 litriem benzīna. Piemēram, arī "Toyota Yaris Cross" hibrīda degvielas patēriņš ir tāds pats.

"Mājās nav vajadzīgi lādētāji, kā arī nav jāpiestāj publiskajās uzlādes stacijās. Vienkārši uzpildiet degvielu, tāpat kā līdz šim, bet daļu distances nobraucat, izmantojot tikai elektrību vai ar elektrības palīdzību. Iespējams, tā ir viena no būtiskām tradicionālo hibrīdautomobiļu priekšrocībām", skaidro Buzelis.

Uzlādējamais hibrīds – tiem, kuri vēlas labāko no abām pasaulēm

Nākamais elektrifikācijas līmenis ir uzlādējamais jeb spraudņa hibrīds (PHEV). Pēc AAI prezidenta teiktā, šos spēkratus izvēlas autobraucēji, kuri apņēmušies ievērojami samazināt degvielas izmaksas, jo lielākā daļa šādu modeļu jau tagad ar elektroenerģiju vien var aptvert ikdienas maršrutus pa pilsētu. Atliek tikai pārliecināties, vai akumulators ir uzlādēts laikus.

Šeit iepriekšminētā "Kia Niro" spraudņa hibrīda versijai ir 11,1 kWh litija jonu polimēra baterija, kuru pilnībā uzlādēt var nepilnu trīs stundu laikā, turklāt automobilis elektriskajā režīmā vien var nobraukt pat 53 km. Hibrīda sistēmā benzīna dzinēja un elektromotora kopējā jauda sasniedz 180 ZS (griezes moments – 265 Nm), tāpēc šāda veida hibrīds ir arī gana dinamisks.

"Apsverot šādu auto, ir jau vairāk jāparēķina. Uzlādējamā hibrīda gadījumā, iespējams, jau ir jāierīko kaut kāds uzlādes punkts mājsaimniecībā, turklāt privātmājās dzīvojošos var pat mudināt domāt par saules paneļiem uz jumta, lai varētu izmantot lētu elektrību," stāsta Buzelis.

Pēc speciālista domām, vēl viens būtisks aspekts ir tas, ka, braucot ar spraudņa hibrīdu, nav jābūt atkarīgam no uzlādes stacijām, jo braucienu vienmēr var turpināt, izmantojot tikai degvielu un iekšdedzes motoru. Tomēr šiem ļoti daudzpusīgajiem transportlīdzekļiem ir viens vienīgs izteikts trūkums.

"Šādu hibrīdu droši vien neizvēlēsies cilvēki, kuriem regulāri jābrauc garas distances. Hibrīdsistēma pamatā efektīvi darbojas tikai pilsētas satiksmē vai tikai tad, kad akumulatoram var pastāvīgi būt enerģija. Braucot ātri un tālu, hibrīda elektriskās daļas komponenšu papildu svars vienkārši darbojas pret ekonomiju," skaidro Buzelis.

Jaunās paaudzes automobiļi

Simtprocentīgos elektromobiļus (BEV), pēc Bužeļa domām, izvēlas autobraucēji, kuri ir visizslāpušākie pēc jaunākajām tehnoloģijām un elektromobilitātes ieguvumiem.

"Lielākās elektroauto priekšrocības ir braukšanas prieks, komforts un vienkāršība. Turklāt arī pats elektroauto ir vismodernākais spēkrata tips, kāds vien autobūvē šobrīd ir pieejams," elektromobiļu pievilcību skaidro eksperts.

Elektromobiļu popularitātes pieaugumu nosaka arī tas, ka ražotāji pēdējo desmit gadu laikā ir krietni paplašinājuši savas iespējas. 2013. gadā elektromobilis ar sniedzamību līdz 150 km tika uztverts kā pašsaprotams, tagad latiņa pacelta krietni augstāk visu klašu elektromobiļiem.

Piemēram, "Mazda MX-30", kas mazākas ietilpības akumulatora dēļ saglabā zemāku auto kopējo svaru, ar pilnu uzlādi var nobraukt līdz 200 km, "Lexus UX 300e" – līdz 300 km, "Peugeot e-2008" līdz 345 km, bet iepriekšminētā "Niro" elektriskā versija vienā piegājienā var nobraukt līdz pat 460 kilometriem. "Kia e-Niro" ir akumulators ar 64,8 kWh ietilpību, kuru ar ātro uzlādi no 10 līdz 80 procentiem var uzlādēt 43 minūtēs, un šī priekšrocība ļauj efektīvi izmantot elektroauto pat diezgan tālos braucienos.