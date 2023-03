Dodoties ceļojumā uz Spāniju ar auto, jāuzmanās no jaunas zādzību metodes

Dodoties atvaļinājumā uz Spāniju ar savu automašīnu vai Spānijā ceļojot ar nomas transportlīdzekli, jābūt modriem – šeit aizvien izplatītāka kļūst jauna aplaupīšanas metode. Krāpnieki uz ceļa aptur automobiļus, mēģinot pārliecināt, ka auto ir aizdegusies riepa, tādejādi rodot iespēju nozagt ceļotāju mantas, brīdina "If Apdrošināšana" un sniedz padomus, kā būtu jārīkojas, ja esat nonākuši šādā situācijā.

"No pagājušās vasaras līdz šim brīdim Eiropā, īpaši Spānijā un Itālijā, esam fiksējuši neparasti lielu personīgo mantu zādzību skaitu. Taču šoreiz "If" Lietuvā saņēma citādu negadījuma pieteikumu – cilvēki devās uz Spāniju, lai ceļotu ilgāku laiku, tur iznomāja auto, un uz ceļa viņu auto tika apturēts un apzagts. Nonākot šādā situācijā, ir svarīgi zināt savas tiesības un pie kā vērsties pēc palīdzības," komentē "If" ceļojuma produkta vadītāja Inga Draule.

Zādzība notikusi, braucot pa šoseju. Lietuviešu vadīto auto apdzina kāds spēkrats, kurā braucošie sāka rādīt zīmes, ka kaut kas nav kārtībā un nekavējoties jāapstājas. Pēc tam, kad abi automobiļi apstājās, un svešā auto pasažieri izkāpa ārā, viņi ar žestiem rādīja, ka deg riepas, un, kamēr lietuvieši mēģināja saprast, kas ir noticis, viens no žestikulētājiem ātri paķēra ceļotāju somas un metās bēgt.

"Šādā situācijā galvenais ir neapjukt, bet rīkoties. Pēc zādzības nekavējoties ir jāvēršas pie policijas. Arī lietuvieši operatīvi vērsās pie likumsargiem, un šobrīd Spānijas varasiestādes izmeklē notikušo," stāsta Draule.

Ceļojot ar automobili, ir jāizpēta iespējamie apdraudējumi un jāuzklausa profilaktiski padomi, kā šādā situācijā rīkoties, Draule norāda: "Pārvietojoties ar auto, svarīgākais ir nezaudēt modrību, piemēram, arī izkāpjot, lai tikai nofotografētu skaistu ainavu, auto obligāti nepieciešams aizslēgt. Tāpat ir svarīgi, ka, ja automašīna tiek izmantota arī par naktsmītni, tad transporta līdzeklis ir jānovieto nakšņošanai speciāli paredzētos stāvlaukumos. "If" pieredze rāda, ka transporta novietošana tam neparedzētā vietā var veicināt tā apzagšanu vai pat paša automobiļa nozagšanu. Šādi piesardzības mēri ir jāievēro, ne tikai ceļojot uz ārzemēm, jo šāda vai līdzīga veida zādzība var notikt arī Latvijā. Tāpēc vēl viens ļoti būtisks ieteikums piesardzībai, ja iespējams, braukšanas laikā aizslēgt automašīnu no iekšpuses, lai garnadži nevarētu pieskriet pie auto un nozagt autovadītāja mantas."

Ir novērots, ka cilvēki atvaļinājumu laikā kļūst izklaidīgāki. Pēc "If" datiem vidējā atlīdzība par mantu zaudēšanu ārvalstīs zādzības rezultātā ir 500 eiro. Pirms ceļojuma plānošanas uz citu valsti bieži vien cilvēki tiek brīdināti par nepieciešamību īpaši sargāt savas personīgās mantas tādās vietās kā metro vai vilciens. Lielpilsētās somas ieteicams nēsāt sev cieši klāt, lai vienmēr varētu pārredzēt savas mantas un tās nosargāt. Un izkāpjot no automašīnas, svarīgi ir neatstāt savas personīgās mantas (telefons, soma, klēpjdators, foto/video tehnika, sporta ekipējums u.c.) uzkrītošā vietā.