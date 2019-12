Džeimss Mejs aizstāv Tūnbergu no Klārksona apvainojumiem

Pasaules slavenais britu autožurnālists Džeremijs Klārksons nesen 16 gadus veco zviedru vides aktīvisti Grētu Tūnbergu nosauca par "idioti" un norādīja, ka viņai ir laiks "atgriezties skola solā". Tomēr Klārksona kolēģis Džeimss Mejs aizstāv zviedru meitenīti, norādot, ka viņa "nav nogalinājusi auto šovu" un Klārksons vienkārši jūtoties Tūnbergas "apdraudēts".

Mejs, kurš līdz ar Klārksonu ir viens no "Amazon Prime" automobiļu raidījuma "The Grand Tour" vadītājiem, atzīst, ka "jaunie cilvēki mazāk interesējas par automobiļiem", jo viņiem atšķirībā no agrākās jaunatnes šodien ir vairāk dažādu uzmanības novērsēju.

"Londonā, Mančestrā un citās lielās Eiropas pilsētās automobiļus ir dārgi ekspluatēt, tos ir grūti uzturēt un neiespējami tiem atrast stāvvietu, savukārt apdrošināšanas izmaksas ir vienkārši šausmīgas. Tomēr šodien mums ir "Uber", kā arī sabiedriskais transports daudzās vietās ir labi attīstīts," intervijā "MailOnline" atzīst 56 gadus vecais Mejs.

"Nedomāju, ka jauniešus neinteresē automobiļi, vienkārši viņiem nav nepieciešamības par tiem interesēties. Ja izbrauksiet ārpus pilsētas, tad redzēsiet, ka jaunie cilvēki izmanto automobiļus, jo viņiem vienkārši nav citas jēdzīgas alternatīvas," situāciju skaidro Klārksona kolēģis.

"Mēs vaimanājam, ka šodienas divdesmitgadniekus neaizrauj lietas, par kurām sajūsminājāmies savos 20 gados, jo viņiem šodien ir citas lietas, ar ko aizrauties. Mums nebija nekā cita – iemācīties braukt un iegūt automobili bija liels notikums mūsu dzīvē. Varbūt šodien tas vairs nav nekas īpašs," pārdomās dalās Mejs.

"Es nedomāju, ka Grēta ir iznīcinājusi auto šovus – mēs joprojām filmējam savējo un, cik zinu, BBC filmē arī savējo, kā arī internetā var redzēt nevienu vien auto šovu. Nezinu, varbūt Klārksons vienkārši jūtas apdraudēts," sabiedriski aktīvo zviedru meitenīti aizstāv Mejs.

Dažādās preses intervijās, kuras Klārksons sniedzis, reklamējot 13. decembrī "Amazon Prime" ēterā nonākušo "The Grand Tour" radījuma speciālizlaidumu "Seamen", pasaulē populārais britu autožurnālists Tūnbergu saukāja par "idioti". "Viņa ir traka un bīstama, viņa izraisa bezmiega naktis bērniem ar savu idiotismu," izdevumam "The Independent" pauda Klārksons. "Uzskatu, ka viņai jāatgriežas skolā un jāaizver mute."