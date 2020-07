Dzērājšoferus turpmāk nearestēs, bet piemēros lielākus naudas sodus

Latvijā no šodienas, vairs neeksistējot administratīvajam arestam, dzērājšoferiem tiks piemēroti palielināti naudas sodi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz šim administratīvie sodi bija noteikti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, bet no šodienas administratīvie sodi ir iekļauti nozaru tiesību aktos. 2018. gada decembrī Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja jauno Administratīvās atbildības likumu, kas no šodienas ievieš virkni pārmaiņu administratīvo sodu noformēšanas kārtībā.

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā paredz paaugstinātus sodus, jo Latvijā no šodienas vairs neeksistēs administratīvais arests, kas tika piemērots iereibušajiem autovadītājiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, piemēros 120 eiro naudas sodu velosipēda vadītājam, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – no 850 līdz 1400 eiro, kā arī tiesību atņemšanu uz trim gadiem.

Līdz šim spēkā esošās sankcijas par šādu pārkāpumu paredzēja velosipēda un mopēda vadītājam 120 eiro sodu, bet cita transportlīdzekļa vadītājam administratīvo arestu un naudas sodu no 850 līdz 1200 eiro, kā arī tiesību atņemšanu uz diviem gadiem.

Ja konstatēto promiļu daudzums pārsniegs 1,5, transportlīdzekļa vadītājam piemēros naudas sodu no 1200 līdz 2000 eiro, kā arī atņems tiesības uz pieciem gadiem. Tāds pats sods piemērojams personām, ja minētais pārkāpums tiks veikts narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Līdz šim par šādiem pārkāpumiem piemēroja administratīvo arestu un naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro, kā arī tiesību atņemšanu uz četriem gadiem.

Tāpat grozījumi likumā paredz, ka par bēgšanu no policijas turpmāk transportlīdzekļa vadītājam varēs piemērot no 1200 līdz 2000 eiro sodu un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

Likuma grozījumos noteikti vēl vairāki pārkāpumi, par kuriem palielināts naudas sods.

Piemēram, par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa vadītāju vai tā tiesisko lietotāju no šodienas piemēros naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam no 70 līdz 700 eiro. Šādā veidā ir paredzēts mazināt transportlīdzekļa īpašnieka ieinteresētību radīt tādus apstākļus, kas dod iespēju pašam izvairīties no saukšanas pie administratīvās atbildības par attiecīgā pārkāpuma izdarīšanu vai arī dod iespēju citām personām izvairīties no tās.

Tāpat paredzēts, ka par braukšanu ar transportlīdzekli, kura numura zīme neatbilst valsts standartam, ir pilnībā vai daļēji izmainīta, aizsegta, pārklāta ar aizsargmateriāliem, mehāniski bojāta, locīta vai apslēpta citā veidā, transportlīdzekļa vadītājam piemēros no 55 līdz 140 eiro sodu.

Tāpat turpmāk autovadītāju dokumentus varēs pārbaudīt arī pašvaldības transporta kontroles dienesta darbinieki.