Dzīvojam pārmaiņās: jauni auto, zaļā revolūcija, jaunas profesijas un izzūdošas robežas

Pielāgošanās pārmaiņām ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Turklāt ar katru dienu spēja to darīt kļūst aizvien svarīgāka – kā individuālā, tā plašākā mērogā. Pēdējās desmitgadēs pārmaiņas bijušas īpaši straujas, jo, piemēram, rūpniecībā galvenās virzītājas ir bijušas tehnoloģijas. Ar tām saistītas daudzas jaunas iespējas, augstāka efektivitāte, kā arī ilgtspējīgāka darbība. Taču jauni risinājumi tiek meklēti visās nozarēs, un to ieviešana gan no uzņēmumiem, gan darbiniekiem prasa elastīgu, dinamisku domāšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pārejai uz ilgtspējīgām tehnoloģijām lielajās nozarēs, piemēram, autobūvē, ir nepieciešamas būtiskas pārmaiņas arī darba tirgū – gan jaunajiem, gan esošajiem darbiniekiem jāapgūst jaunas prasmes. Savukārt darba devējiem, kuri vēlas saglabāt konkurētspēju, jānodrošina, lai viņu darbaspēks neatpaliktu no mainīgās pasaules, un jāatbalsta tā pielāgošanās jaunajām prasībām.

Par laimi, tam ir daudz labu paraugu – piemēram, Lielbritānijas luksusauto ražotājs "Jaguar Land Rover", kas ir orientēts uz ilgtspēju un drošu nākotnes elektrotransportu. Pagājušā gada beigās kompānija paziņoja, ka ar mērķi pielāgoties jaunajām vajadzībām tuvāko trīs gadu laikā tā pārkvalificēs vairāk nekā 29 000 cilvēku, bet tūkstošiem citu darbinieku jau ir pabeiguši šīs programmas. Turklāt ražotājs domā arī par savas komandas jaunpienācējiem: 2022. gada beigās zīmols un tā mazumtirgotāji apmācīja jau aptuveni 10 000 praktikantu, un šogad viņiem pievienosies vēl vairāki simti.

Nākotnes prasmju programmas mērķis ir gādāt, lai visiem strādājošajiem būtu zināšanas un iemaņas, kas vajadzīgas nākamās paaudzes elektrificēto, digitālo un autonomo transportlīdzekļu izstrādei, apkopei un pārdošanai. Svarīgi ir arī nodrošināt, lai darbinieki varētu veiksmīgi strādāt mūsdienu darba vidē, piemēram, nepieciešamības gadījumā – no mājām.

"Mūsdienu darba tirgum ir raksturīga pastāvīga pielāgošanās pārmaiņām un jaunu metožu izmēģināšana. Pandēmijas laikā liela daļa uzņēmumu iemācījās funkcionēt attālināti vai hibrīdajā režīmā un efektīvās attālinātās komandās – tas pavēra iespējas piesaistīt jaunus IT un citus talantus ārpus pierastajām ģeogrāfiskajām robežām. Procesu automatizācija un digitālo rīku pratība vairs nav uzņēmumu konkurētspējas priekšrocības, tas ir standarts," uzskata IT uzņēmuma "Accenture Baltics" inovāciju vadītājs Kristaps Banga.

Darba devējiem jātiek līdzi tehnoloģijām

"Jaguar Land Rover" ambīcijas tuvākajā nākotnē kļūt par pilnībā elektrisku auto ražotāju paredz pārmaiņas praktiski visās uzņēmuma darbības jomās. Tā kā autobūves vēsturē norisinās fundamentāls pavērsiens – pilnīga elektrifikācija, būs jāpielāgojas praktiski visiem šajā nozarē iesaistītajiem – no dizaineriem līdz tehniskās apkopes un pārdošanas speciālistiem.

Pašlaik elektroauto apkalpo aptuveni 80% "Jaguar Land Rover" oficiālo dīleru. Lai palielinātu šo skaitli un nodrošinātu, ka visi tehniķi izprot šo auto tehniskās nianses, ražotājs šogad gandrīz visiem tehniķiem piedāvā kursus, kur iepazīt jaunākās tehnoloģijas. Tāpat "Jaguar Land Rover" plāno pārkvalificēt arī tūkstošiem citu speciālistu, kas līdz šim koncentrējās uz iekšdedzes modeļiem – viņi pēc apmācībām varēs pievērsties elektrificētajām un autonomajām mašīnām.

Jaunas prasmes nepieciešamas ne tikai darba veikšanai, bet arī drošībai – tā kā elektroauto ražošana "Jaguar Land Rover" rūpnīcās uzņem apgriezienus, visu līmeņu speciālistiem ir jāzina, kā droši izmantot augstsprieguma sistēmas.

Daudzi darbinieki uzņemas arī jaunus amatus – gan tādus, kādi iepriekš nepastāvēja, gan tādus, kādi vienkārši labāk atbilst viņu prasmēm un interesēm lielo pārmaiņu laikā. Saskaņā ar Kristapa Bangas teikto, šobrīd gan IT, gan citās nozarēs parādās jaunas profesijas. Piemēram, metaversa vadītājs, 3D drukas arhitekts un blokķēdes eksperts – tās ir tikai dažas profesijas, kas vēl pirms pāris gadiem nepastāvēja. Savukārt, lai pārbaudītu jaunas metodes, uzņēmumi, arī no autobūves nozares, aizvien biežāk izmanto tā saucamos digitālos dvīņus, kuru izstrādē neiztikt bez jaunām metodēm un zināšanām. Nepārtraukta jaunu prasmju apgūšana ir būtiska panākumu atslēga. Lai jaunie darba pienākumi dabiski iekļautos uzņēmumu stratēģijā un pilnveidotu to, svarīgi ir pārmaiņas ieviest pārdomāti, gan apmācot darbiniekus jaunajām lomām, gan skaidrojot kopainu un ieguvumus visām procesā iesaistītajām pusēm.

Piemēram, "Jaguar Land Rover" inženieris Karls Gunaršons jeb Fredijs vēl nesen strādāja komandā, kas nodarbojās ar dīzeļdzinēju katalītiskajiem konvertoriem. Taču kopš pagājušā gada sākuma viņš darbojas akumulatoru komandā, kur cenšas palielināt "Jaguar Land Rover" akumulatoru enerģijas blīvumu – tas palielinās attālumu, ko elektroauto var nobraukt ar vienu uzlādi.

"Man pāreja no iekšdedzes dzinējiem uz elektrisko piedziņu bija diezgan vienkārša, jo abos gadījumos ir nepieciešama izpratne par materiālu ķīmiju. Es patstāvīgam mācīšanās procesam veltīju apmēram 30 procentus sava laika. Tagad, strādājot pie elektroauto, es redzu programmas ilgtermiņa potenciālu un to, kā tā palīdz īstenot "Reimagine" stratēģiju," par karjeras maiņu stāsta Karls.

IT speciālisti būvē automašīnas?

Papildus darbinieku pārkvalificēšanai britu ražotājs lielu uzmanību pievērš arī jaunu profesionāļu piesaistīšanai, jo īpaši to, kuri nesen atlaisti no cita darba IT nozarē. 2022. gada novembrī "Jaguar Land Rover" paziņoja, ka Apvienotajā Karalistē, Īrijā, ASV, Indijā, Ķīnā un Ungārijā pieņems darbā vairāk nekā 800 jaunus darbiniekus darbam digitālajās un inženiertehniskajās jomās.

Ņemot vērā pagājušā gada atlaišanas gadījumus IT nozarē, "Jaguar Land Rover" izveidoja arī portālu, kur šādiem cilvēkiem piedāvā karjeras iespējas pie sevis. Tā kā kompānija kļūst ne tikai par elektroauto ražotāju, bet arī par digitālu un uz datiem balstītu uzņēmumu, piedāvātie amati ir saistīti ar darbu tādās jomās kā transporta autonomija, mākslīgais intelekts, elektrifikācija, mākoņprogrammatūra, datu zinātne, mašīnmācīšanās un citas.

Biznesa vidē aizvien būtiskāki kļūst ilgtspējas jautājumi, un pārmaiņas nav iespējamas bez jaunākajām tehnoloģijām un attiecīgām iemaņām, piemēram, pārnesot IT infrastruktūru uz mākoņpakalpojumiem, veidojot mūsdienīgākus algoritmus un tādējādi atbalstot zaļo programmēšanu, automatizējot un uzlabojot neskaitāmus procesus.

"Ilgtspējas kontekstā arvien vairāk nostiprinās izpratne par to, ka mums ne tikai gudri jāizmanto Zemes resursi, bet arī jārūpējas par cilvēkiem un jādomā, kā darba devējs var nodrošināt pēc iespējas ilgāku un veselīgāku karjeras ceļu uz visvērtīgākā potenciāla īstenošanu," piebilst Kristaps Banga.