Efektīva braukšana: kā samazināt degvielas izmaksas

Daudzi autovadītāji savus automobiļus izmanto katru dienu, tāpēc ikmēneša rēķins par degvielu vairāku simtu apmērā vairs nav nekāds pārsteigums. Bieži vien cilvēki tērē vairāk līdzekļu degvielai nekā īrei vai pārtikai.

Automobiļu eksperts Matas Buzelis, kurš pārstāv automobiļu vēstures pārbaudei paredzēto platformu "carVertical", sniedz dažus vienkāršus paradumus un risinājumus, kas var palīdzēt ievērojami samazināt degvielas rēķinu.

Izvēlieties vienmērīgu braukšanas ātrumu

Braucot agresīvi, strauji palielinot ātrumu un strauji bremzējot, degvielas patēriņš palielinās. Zinātniskajos pētījumos ir pierādīts, ka agresīvs braukšanas stils var samazināt degvielas patēriņa efektivitāti par 40%.

Izvairīšanās no strauja paātrinājuma ir vienkāršākais veids, kā atrisināt šo problēmu. Agresīvi braukšanas paradumi reti kad ļauj ietaupīt vairāk par minūti vai divām no katra brauciena, tādējādi papildu degvielas patēriņš noteikti neatmaksājas. Turklāt apdomīgāka braukšana arī saudzē dzinēju, riepas un balstiekārtu.

Samaziniet gaisa kondicioniera patēriņu

Klimata kontroles sistēmas mūsdienu automobiļos bieži liek kondicionierim darboties pat tad, kad tas nav nepieciešams. Maiņstrāvas kompresors ir jaudīga ierīce, un tas var palielināt degvielas patēriņu līdz pat 30%.

Maiņstrāvas sistēmas ir ļoti parocīgas karstās vasaras vai lietainās rudens dienās, jo tās vienlaicīgi atdzesē un sausina gaisu. Tomēr, ja vēlaties ievērojami samazināt degvielas patēriņu, izmantojiet šīs sistēmas apdomīgi.

Regulāri pārbaudiet gaisa spiedienu riepās

Katrs autoražotājs ir aprēķinājis optimālo riepu spiedienu katram modelim, kas nodrošina labāko veiktspēju, komfortu un drošību, kā arī degvielas patēriņa efektivitātes līmeni. Zems gaisa spiediens riepās palielina ritošās daļas pretestību, kā rezultātā dzinējs izmanto vairāk degvielas, lai uzturētu ātrumu.

Tādēļ ir ieteicams regulāri – vismaz reizi mēnesī – pārbaudīt gaisa spiedienu riepās. Saskaņā ar pētījumiem katrs riepu gaisa spiediena zaudētais 1% samazina degvielas ekonomiju par 0,3%. Tomēr speciālisti brīdina, ka riepas nedrīkst būt arī pārmērīgi piepumpētas – augstāks spiediens var izraisīt nevienmērīgu un priekšlaicīgu riepu nodilumu.

Centieties samazināt lieko svaru

Degvielas patēriņš palielinās līdz ar transportlīdzekļa svaru, jo, lai pārvietotos ar smagāku automobili, ir nepieciešama lielāka jauda. Automobiļu inženieri atsakās no rezerves riteņiem un tērauda vietā izvēlas alumīnija vai pat plastmasas materiālus, lai tādejādi samazinātu automobiļa svaru līdz minimumam.

Automobilis nav noliktava. Atbrīvojot automobili no nevajadzīgiem un smagiem priekšmetiem, automobilis kļūst ekonomiskāks, veiklāks un ietilpīgāks.

Izvairieties no sastrēgumiem

Cilvēkiem, kad vien iespējams, vajadzētu izvairīties no sastrēgumiem, iedibinot to kā ieradumu. Pastāvīga apstāšanās un braukšana noslogo dzinēju, balstiekārtu un pārnesumkārbu. Kā to jau visticamāk zina daudzi, viens no iemesliem, kāpēc braukšana pilsētā tiek uzskatīta par visneekonomiskāko, ir sastrēgumi. Garāka maršruta izvēle, kurā satiksme ir vieglāka, bieži vien ir ērtāka.

Izvairoties no sastrēgumstundām, iespējams ietaupīt daudz degvielas un laika. Pilsētās lielākoties sastrēgumi ir novērojami no pulksten 7 līdz 9 un no pulksten 16 līdz 19.

Plānojiet braucienus iepriekš

Vēl viens iemesls zemai degvielas ekonomijai – nelielu attālumu mērošana, dzinējam patērējot ievērojami vairāk degvielas, kamēr tas nav uzsilis. Dzinējam ir jāiesildās gluži kā cilvēka ķermenim pirms fiziskās slodzes – pārmērīga slodze bez iesildīšanās galu galā kaut ko sabojā.

Mēģiniet ieplānot viena brauciena ietvaros izpildīt pēc iespējas vairāk uzdevumu – tas ir daudz ieteicamāk nekā dienas laikā veikt vairākus atsevišķus braucienus. Arī kruīza kontroles izmantošana, pārvietojoties ārpus pilsētas, novērš pārmērīgu paātrinājumu un bremzēšanu, kas nodrošina labāku degvielas patēriņa efektivitāti.

Izvēlieties automobili, kas taupa degvielu

Bieži vien lielisks pamatnoteikums ekonomijai ir automobiļa izvēle ar mazāku degvielas patēriņu. Masīvā izmēra apvidus auto un jaudīgie sedani nekad nebūs tik ekonomiski kā pieticīgie kompaktās saimes modeļi. Tiem, kas galvenokārt pārvietojas pilsētas robežās, var būt ļoti labi piemērots jebkurš auto, kas der pasažieru un bagāžas pārvadāšanai.

Rūpējieties par savu automobili katru dienu

Cilvēki bieži vien nepievērš uzmanību tam, ka transportlīdzekļa stāvoklim ir būtiska nozīme degvielas patēriņa efektivitātes nodrošināšanā. Degvielas patēriņu ietekmē tādi elementi kā dzinējs, balstiekārta un elektrosistēmas. Piemēram, bojāts skābekļa sensors var novest pie divtik lieliem degvielas rēķiniem. Tāpēc nebūtu ieteicams izlaist regulāro automobiļa apkopi.

Neatkarīgi no naftas cenām, mazāks patērētās degvielas apjoms nodrošina ērtāku dzīvi. Bieži vien atliek mainīt tikai dažus transportlīdzekļa vadīšanas un apkopes paradumus, lai tādējādi ietaupītu izdevumus un uzlabotu automobiļa īpašnieka pieredzi.