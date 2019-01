Eksperimentā pārbaudīts, kuru no atstarojošajiem elementiem autovadītāji vislabāk pamana

Drošības kampaņas "Esi pamanāms, paliec dzīvs!" ietvaros "Neste" veica eksperimentu, pārbaudot dažādus atstarojošus elementus, lai noskaidrotu, kurus no tiem vislabāk pamana automašīnu vadītāji.

Ikvienam, kurš rūpējas par savu drošību atrodoties uz ceļa diennakts tumšajā laikā vai sliktas redzamības apstākļos, ir pieejami dažāda veida atstarotāji, taču jāņem vērā konkrētā atstarotāja lielums, tā novietojums un atstarojošā materiāla kvalitāte.

Pareizi pielikts atstarotājs savlaicīgi brīdina autovadītāju par gājēja atrašanos uz ietves, gājēju pārejas vai uz ceļa braucamās daļas. Pat tad, ja vadītājs nav pārliecināts, vai tumsā spīdošais objekts ir cilvēks, vadītājs centīsies no tā izvairīties. Jāņem vērā tas, ka atstarojošajiem elementiem nepieciešams būt autovadītāja acu augstumā, lai tas tiktu labāk pamanīts.

"Neste" veiktajā eksperimentā tika testēti vairāki atstarojoši elementi – cepure ar atstarojošu uzrakstu, aproce, piekariņš, veste un mobilā tālruņa gaisma, lai pārliecinātos par atstarotāju lomu gājēju drošībā.

Eksperiments uzrādīja šādus rezultātus. Atstarojošo aproci jeb lentu automobiļa vadītājs pamanīs jau no 500 m attāluma. To vislabāk ir aplikt ap roku vai kāju tajā ķermeņa pusē, kas atrodas tuvāk brauktuvei. Atstarojošās aproces pluss ir tas, ka to automobiļa vadītājs redzēs no visām pusēm.

Atstarojoša veste tiks pamanīta no vairāk nekā 500 m liela attāluma. Šis ir piemērots risinājums, pārvietojoties pa nomaļākām vai slikti apgaismotām vietām, kā arī braucot ar divriteni. Vestes vislielākais pluss ir tas, ka atstarojošie elementi ir redzami no visām pusēm, un tās nēsātājs tiek pietiekami savlaicīgi pamanīts.

Šajā eksperimentā pierādījās, ka atstarojošs piekariņš, kas piesprausts pie apģērba, nav pietiekami drošs, jo lielākais mīnuss ir tā redzamība tikai no vienas puses. Turklāt tas var tikt aizklāts ar apģērbu, kas padara to neredzamu auto vadītājam, tādējādi mazinot drošību.

Apģērbs ar atstarojošu elementu var netikt pamanīts pietiekami savlaicīgi, ja gaismu atstarojošais elements ir neliels vai nepietiekami gaismu atstarojošs, kā arī tas var būt redzams tikai no vienas puses. Lielākais mīnuss ir tas, ka šāda veida atstarotājs tiek pamanīts tikai tad, kad tiek pamanīts jau pats gājējs.

Savukārt kabatas vai mobilā tālruņa lukturītis ir labs variants, ja gaismas stars būs pavērsts kustības virzienā, to pamanīs automašīnu vadītāji. Ja tiek lietots šāda veida gaismeklis, tad svarīgi ir pārvietoties ceļa kreisajā pusē.

Salīdzinot visus iepriekšminētos gaismu atstarojošos elementus, visefektīvākie un līdz ar to arī drošākie aizsarglīdzekļi ir atstarojošā aproce un atstarojošā veste. Abi šie drošības elementi ir pamanāmi no pietiekami liela attāluma, lai vadītājs spētu attiecīgi reaģēt, kā arī abos elementos atstarojošais materiāls ir redzams no visiem skatupunktiem.

"Ar šīs kampaņas palīdzību vēlreiz arī šosezon aktualizējam tēmu un aicinām atcerēties par šo vienkāršo, bet drošāko elementu – atstarotāju, ko kā ikdienā nepieciešamu priekšmetu izstrādājis zemkopis no Somijas Arvi Lehti jau 1953. gadā. Aicinu ikvienu, it īpaši gājējus, kas atrodas uz ceļa, parūpēties par savu redzamību, tādējādi nokļūstot savā galamērķī droši un bez starpgadījumiem," stāsta Armands Beiziķis, SIA "Neste Latvija" valdes loceklis.