Elektrifikācija – labs tests auto ražotājiem

Eiropas jauno auto tirgus piedzīvo strauju elektrifikāciju, un šīs pārmaiņas rada dažādus izaicinājumus ražotājiem. Daudzu gadu pieredze iekšdedzes dzinēju un tiem pielāgotu platformu konstruēšanā daudz nepalīdz, jo jaunā tipa braucamie ir jāveido no nulles. Kā nozare tiek ar to galā, un kuram veicas labāk?

Jaunpienācēji uz tās pašas starta līnijas

Jauni zīmoli tirgū parādās ļoti reti. Lai radītu automašīnu, nemaz nerunājot par sērijveida ražošanu, ir nepieciešami milzīgi resursi un pieredze, kas jauniem uzņēmumiem ir teju nepārvarams šķērslis. Iekšdedzes dzinēji ir ārkārtīgi sarežģīti inženiertehniskie veidojumi, kuriem jāpakļaujas stingrām ekoloģiskajām normām, tāpēc vairākus gadu desmitus tirgū pastāvēja tikai ilggadēji un pieredzējuši ražotāji. Elektriskais laikmets ir pavēris durvis jauniem zīmoliem un testē vecos. Pie apvāršņa parādās jaunas kompānijas, kuru mērķis ir kļūt par masveida ražotājiem. Īpaši daudz šādu uzņēmumu nāk no Ķīnas, un viņi ļoti cenšas ielauzties Eiropas tirgū.

"Uz papīra ķīniešu elektroauto neizskatās nemaz tik slikti, taču mani pagaidām nav pārliecinājis neviens no tiem. Īpaši piesardzīgs šai ziņā es esmu pēc rietumvalstu mediju veiktajiem ilgtermiņa testiem. Tie atklāj, ka ķīniešu ražojumi mūsu platuma grādos cietīs no agrīno japāņu un korejiešu mašīnu slimības – virsbūves rūsas, kas parādīsies jau pēc pirmās ziemas. Kā tāds auto nokalpos visu garantijas periodu un kā dīlercentri spēs to nodrošināt – tas ir labs jautājums. Mašīnā iebūvēt elektromotoru un akumulatoru ir vieglāk nekā uzbūvēt labu, uzticamu un emisijas prasībām atbilstošu iekšdedzes dzinēju. Taču piedziņa ir tikai viena no mašīnas sastāvdaļām, svarīgi ir arī tas, kā auto brauc. Šajā aspektā ir grūti pārspēt pieredzes bagātos ražotājus, kuri gadu gaitā ir pieslīpējuši dažādus komponentus, lai auto brauktu labi," stāsta "Delfi Auto" redaktors Raimonds Zandovskis.

Jauna uzbūve

Lielie koncerni zina, kā izveidot patīkami vadāmu mašīnu, taču arī šīm kompānijām elektroauto ir jābūvē no nulles. Pirmie ražotāju mēģinājumi bieži vien balstījās uz vecajiem labajiem pamatiem – tika izmantotas iekšdedzes dzinēju platformas. Tagad, kad elektrifikācija kļūst aizvien straujāka, lielākā daļa ražotāju ir ieguldījuši milzīgus līdzekļus īpašās elektroauto platformās.

Elektromotors ir neliels, tāpēc parasti to uzstāda uz velkošās ass, bet lielais akumulators tiek novietots starp abām asīm. Zemais smaguma centrs piešķir stabilitāti un nodrošina labāku vadāmību. Tāpat šo komponentu koncentrēšana apakšā ļauj labāk izmantot mašīnas telpu. Pateicoties tam, elektroauto, piemēram, "Kia EV6", salonā ir plakana grīda.

Tomēr tas nav viss. Elektromobiļiem ir daudz nianšu, kas ir būtiskas ikdienas ekspluatācijā, piemēram, akumulatora ietilpība, uzlādes ātrums, sistēmas efektivitāte.

Kuriem zīmoliem veicas vislabāk?

Elektrifikācijas nianses ir jaunums visiem ražotājiem. Kā viņiem veicas ar šo cieto riekstu?

"Manuprāt, par visveiksmīgāko var saukt Tesla, jo viņiem vienkārši nebija mantojuma jeb pieredzes ar iekšdedzes dzinējiem, tāpēc viņi savas mašīnas sāka veidot no baltas lapas," saka "Profi Latvija" galvenais redaktors Guntars Pulss.

Vecie autoražotāji elektromotorus un akumulatorus centās iestrādāt iekšdedzes dzinējiem pielāgotās virsbūvēs, bet amerikāņi radīja platformas tieši elektropiedziņai. Rezultātā Tesla jau kādu laiku ir neapstrīdams šī segmenta līderis. Taču laiki mainās, un vecie ražotāji, ieguldot lielus līdzekļus pētniecībā un attīstībā, sāk panākt nozares pionierus un dažās jomās pat apsteidz to.

Viens no piemēriem ir "Kia EV6", kas ievērojamus panākumus guva uzreiz pēc izripošanas no rūpnīcas. Tam tika piešķirti vairāki nozīmīgi tituli: "Eiropas Gada auto 2022", "Labākais elektroauto 2022" Amerikas Savienotajās Valstīs, kā arī "Gada auto" un "Gada elektroauto" tituli daudzās citās valstīs. "EV6" trumpji ir "E-GMP" platforma un 800 voltu elektriskā sistēma.

Piedāvā tikai "Porsche" un korejieši

400 voltu sistēma kļuvusi par mūsdienu elektromašīnu tirgus standartu, savukārt "Porsche" pirmais ieviesa 800 V sistēmu – sportiskajā "Taycan". Tā piedāvā milzīgu uzlādes ātrumu un nodrošina lielāku jaudu riteņiem, neriskējot ar sistēmas pārkaršanu.

"Raugoties no patērētāja viedokļa, 800 V arhitektūras galvenā priekšrocība ir ātrā uzlāde. Tas nozīmē, ka dažus elektroauto no 10 līdz 80 procentiem iespējams uzlādēt tikai 18 minūtēs. Tas parasti ir saistīts arī ar ievērojamu nobraukumu un jaudu, kas atspoguļojas mežonīgā ieskrējienā. Iekšdedzes dzinējiem ir grūti konkurēt ar momentāno griezes momentu, kas elektriskajiem auto ir ielikts, tā teikt, jau šūpulī," skaidro Guntars Pulss.

Moderns elektroauto var tikt lādēts ar 100–150 kW – tas raksturīgi populārākajiem "Volkswagen" modeļiem, kas būvēti uz "MEB" platformas, kā arī "Peugeot", "Nissan" un citu zīmolu mašīnām. Tomēr, ja ar elektromobili vēlaties veikt tālāku distanci un izbaudīt patiešām ātru uzlādi, jums nāksies lūkoties "premium" klases virzienā. Piemēram, uz "Porsche", kas maksā sešciparu summu. Vai uz "Kia EV6", kas ir divkārt lētāks.

Labas īpašības – ne tikai uz papīra

Mūsdienās korejieši ir vienīgie, kas piedāvā 800 V sistēmu par pieņemamu cenu. "EV6" ar 77,4 kWh akumulatoru ātrajā stacijā no 10 līdz 80 procentiem var uzlādēt nieka 18 minūtēs, un ar vienu uzlādi var nobraukt līdz 528 km. Turklāt šim auto ir visai iespaidīga dinamika – 325 ZS 100 km/h ļauj sasniegt 5,2 sekundēs. Tomēr ar konkurētspējīgiem skaitļiem tehnisko datu lapās nepietiek, lai iegūtu "Gada auto" titulus.

"Tehniskie dati ir svarīgi, taču es lielāku uzmanību pievēršu tam, kā mašīna brauc. Manuprāt, "EV6" ir patiešām labi sabalansēts. Tas ir dinamisks un teicami vadāms. Interesanti, ka tam var izslēgt vairumu drošības asistentu un, piemēram, ar aizmugures piedziņu jautrā manierē pavizināties pa slēgtu teritoriju. Ikdienā "Kia" iepriecina ar komfortu, klusumu, kvalitatīvu salonu un daudzām tehnoloģijām. Šeit ir arī daudz dažādu praktisku risinājumu, kā priekšā spiests piekāpties pat "Simply Clever" "Enyaq". Vienīgais trūkums – vairāk vietas varēja būt virs galvas," "EV6" raksturo Raimonds Zandovskis.

Viņš piebilst arī, ka elektro ēra maina zīmolu pozīcijas. Samazinās atšķirība starp vidējās un "premium" klases auto, jo, iestājoties jaunam laikmetam, visi ražotāji tiek nostādīti uz vienas starta līnijas.