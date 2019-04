Elektriskais 'Jaguar I-Pace' atzīts arī par visas pasaules Gada auto

Pašlaik notiekošajā Ņujorkas autoizstādē tika nosaukti Pasaules Gada auto konkursa rezultāti, kur laurus, tāpat kā analoģiskā konkursā Eiropā, plūca "Jaguar I-Pace" elektromobilis. Šis ir jau otrais "Jaguar" modelis, kas šajā konkursā ieguvis galveno titulu – pirms diviem gadiem to izcīnīja "F-Pace" apvidnieks.

Uz Pasaules Gada auto titulu šogad pretendēja 40 jauni auto modeļi. Trīs finālisti tika nosaukti martā notiekošajā Ženēvas autoizstādē. Šogad uz Pasaules Gada auto titulu finālā cīnījās "Audi e-tron", "Jaguar I-Pace" un "Volvo S60" / "V60". Uzvarētāju noteica žūrija, kurā ir 86 autožurnālisti no 24 pasaules valstīm.

Pasaules Gada auto konkursā tika nosaukti uzvarētāji vēl piecās nominācijās. Par labāko reprezentatīvo automobili tika atzīts "Audi A7", sportisko auto nominācijā uzvarēja "McLaren 720S", bet par piemērotāko pilsētas satiksmei tika atzīts "Suzuki Jimny". Neskaitot galveno titulu, "Jaguar I-Pace" uzvarēja arī dizaina nominācijā un ekoloģiskā auto kategorijā.

Atgādinām, ka pērn par Pasaules Gada auto tika atzīts "Volvo XC60".

Analoģiskā konkursā Latvijā par "Latvijas Gada auto 2019" tika atzīts "Hyundai i30", Igaunijā – "KIA Stinger"; bet Lietuvā – "Peugeot 508".

"Jaguar I-Pace" ir aprīkots ar diviem elektromotoriem (pa vienam uz katras riteņu ass), no kuriem katrs attīsta 200 zirgspēku jaudu. Savukārt 400 ZS elektromotoru kopējais griezes moments sasniedz 696 ņūtonmetrus. Elektromotori enerģiju iegūst no 90 kWh akumulatora komplekta, kas nosedz visu grīdu. No vietas līdz 100 km/h "Jaguar i-Pace" paātrinās 4,8 sekundēs un maksimāli sasniedz 200 km/h. Bez atkārtotas akumulatoru uzlādes šis elektriskais "Jaguar" spēs nobraukt līdz 480 kilometru distanci.

"Jaguar I-Pace" cena Latvijā ir no 82 200 eiro.