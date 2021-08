Šoreiz raidījums "Tavs Auto TV" krauj un ved, turklāt to dara, nededzinot degvielu. "Peugeot e-Expert" ir šīs franču kompānijas pirmais pilnvērtīgais elektriskais komercauto, kas parametros neatpaliek no saviem benzīna un dīzeļa brāļiem.

Lai izmēģinātu šo spēkratu praksē, "Tavs Auto TV" ar to devās uz uzņēmuma "Force Fix" bāzi "Vilciņi", kur mājo dažnedažādi darba instrumenti, auto piederumi un stiprinājumi. Tāpat raidījums tiekas ar uzņēmuma menedžeri Valdi Brenčevu, kurš jau 20 gadus strādā servisa materiālu tirdzniecības nozarē.

Pateicoties akumulatoru izvietojumam, "Peugeot e-Expert" nav zaudējis ne pasažieru salona praktiskumu, ne kravas telpas ietilpību. Šī elektrobusa kravnesība ir identiska versijai ar iekšdedzes dzinēju – ar to var vest 1275 kg smagas kravas un vilkt piekabi ar masu līdz pat 1000kg.

Atkarība no tā, ar kādu biznesu nodarbojas kompānija un cik apjomīgi ir pārvadājumi, var izvēlēties vienu no trim "e-Expert" garuma versijām. Šīs dienas testa auto ir "L3 Business" izpildījumā un ir aprīkots ar 75 kWh akumulatoru, kas ar vienu uzlādi ļauj veikt līdz pat 330 km garas distances. Auto maksimālais braukšanas ātrums ir ierobežots pie 130 km/h, bet tā dinamika nodrošina paātrinājumu līdz 100 km/h 13,1 sekundē. Atkarībā no tā, cik smagu kravu ved, var izvēlēties kādu no trim braukšanas režīmiem – piemēram, "Eco" taupīšani vai "Power" maksimālai jaudai.

Salonā, atrodoties pie stūres un vadot šo auto, nerodas sajūta, ka brauktu ar pirmatnēju kravas tehniku – šeit viss ir civilizēti un moderni. Digitālie paneļi, kondicionieris, sēdekļu apsilde, lietus sensors… Furgons ir aprīkots ar "Serenity Package", kas sevī ietver joslu maiņas asistentu, ātruma ierobežojuma ceļa zīmju atpazīšanas sistēmu un citus mūsdienu autobūves labumus.

Svarīgs jautājums ir uzlāde. Ja autoparkā ir uzstādīts speciāls 11 kW "WallBox" lādētājs, akumulatora pilnīgai uzlādei būs nepieciešamas aptuveni septiņas stundas. Savukārt, ja izmanto ātrās uzlādes stacijas, process būs krietni naskāks – līdz 80% akumulatora ietilpībai, izmantojot 100 kW lādētāju, enerģijas krājumus var atjaunot 45 minūtēs, bet 50 kW stacijā – pusotrā stundā. Protams, auto iespējams uzlādēt arī no standarta 220V elektroligzdas, bet šim procesam būs vajadzīgs krietni garāks laika nogrieznis.

Svarīgākā šī auto daļa, kā noprotams, ir kravas nodalījums. Bīdāmās durvis abos sānos – starp citu, ar elektrisko piedziņu – un plašas durvis aizmugurē. Papildaprīkojuma sarakstā atrodams arī 9 mm grīdas apdares saplāksne ar pretslīdes pārklājumu.

Automobiļa cena atkarībā no akumulatora versijas (50 kW ar sniedzamību līdz 230 km vai 75 kW ar sniedzamību līdz 330 km) ir no 34 500 līdz 44 400 eiro. Abas versijas ir aprīkotas ar identisku 136 ZS jaudīgu elektromotoru, kas nodrošina pastāvīgu 260 Nm griezes momentu.