Elektriskais 'Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance' atklāj 'Mission R' potenciālu

Pirmizrādi piedzīvojis pilnībā elektriskais koncepta automobilis "Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance" ar inovatīvajām "Mission R" elektriskās piedziņas tehnoloģijas komponentēm.

"Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance" tiek izmantots kā testa automobilis. Tāpat kā "Mission R", šajā pilnpiedziņas sacīkšu automobilī izmantota sevi pierādījušā "718 Cayman GT4 Clubsport" modeļa šasija. Visa elektriskā motora un akumulatora tehnoloģija arī aizgūta no koncepta, kas kvalifikācijas režīmā spēj sasniegt 735 kW (1000 ZS) jaudu. Simulētās sacīkstēs stabila 450 kW (612 ZS) jauda ir pieejama 30 minūtēm, kas ir "Carrera Cup" sacīkšu ilgums. Apļa laiku un maksimālā ātruma ziņā "718 Cayman GT4 ePerformance" ir līdzvērtīgs pašreizējā "992" paaudzes "911 GT3 Cup" automobiļa veiktspējai.

"Ar "Mission R" mēs esam parādījuši, ka "Porsche" nākotnē paredz ilgtspējīgu klientiem paredzētu autosportu. "718 Cayman GT4 ePerformance" tagad demonstrē, ka šī vīzija uzrāda iespaidīgu sniegumu trasē," norāda "GT" sacīkšu automobiļu projekta vadītājs Matiass Šolcs.



Viņš arī piebilda, ka uzņēmums ir sajūsmināts par atsauksmēm, jo viena modeļa kausa izcīņa ar elektriskajiem sacīkšu automobiļiem būs svarīgs papildinājums "Porsche" jau esošajai klientu sacīkšu programmai."

No 2030. gada "Porsche" plāno kļūt par CO2 neitrālu autoražotāju visā vērtību ķēdē un attiecībā uz pārdoto jauno automobiļu aprites ciklu. Līdz tam, visu jauno pilnībā elektrisko automobiļu īpatsvaram vajadzētu pārsniegt 80%.

Tāpat kā "Mission R" gadījumā, "718 Cayman GT4 ePerformance" pilnībā elektriskā piedziņa ir balstīta uz priekšējās un aizmugurējās ass pastāvīgi ierosināto sinhrono motoru (PESM). Kopā tie sacīkšu automobilim nodrošina visu riteņu piedziņu un spēj sasniegt maksimālo jaudu līdz pat 800 kW (1088 ZS). "Porsche" izstrādāto e-motoru un akumulatoru tiešā eļļas dzesēšana neitralizē karstuma izraisītus jaudas zudumus.

"Eļļas dzesēšanas ieviešana būtiski ietekmējusi automašīnas konceptu," skaidro "GT4 ePerformance" projekta vadītājs Bjerns Fersters. "Kopā ar aerodinamikas un termodinamikas, kā arī augstsprieguma un virsbūves ekspertiem izstrādes komanda radīja arhitektūru, lai pirmo reizi pilnībā spētu izmantot akumulatoru potenciālu, jo nenotiek karstuma izraisīts veiktspējas kritums. Tā jauda sacīkšu režīmā saglabājas nemainīga pusstundu," pastāstīja Fersters.

Pateicoties 900 voltu tehnoloģijai, akumulatora uzlādes līmenis pie pilnas uzlādes jaudas palielinās no 5% līdz 80% aptuveni 15 minūtēs.

Atbilstoši dizainera Grānta Larsona norādēm, "Porsche Style" komanda radīja "718 Cayman GT4 ePerformance" formu. Sacīkšu automobilis ir par 14 centimetriem platāks nekā "718 Cayman GT4 Clubsport". No nulles izstrādātas aptuveni 6000 detaļu. Virsbūve veidota no dabiskās šķiedras kompozītmateriāliem, bet to ražošanai paredzēts radīt mazāk kaitīgo izmešu salīdzinājumā ar līdzīgu sintētisko materiālu ražošanu. Salīdzinājumā ar "718 Cayman GT4 Clubsport" jaunajam koncepta auto ir platākas riteņu arkas un tas ļauj automobili aprīkot ar platākām "Michelin" 18 collu riepām. Riepu izgatavošanā daudz izmantoti atjaunojamie materiāli.

"Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance" dinamisko pirmizrādi piedzīvos Gudvudas Ātruma festivālā no 2022. gada 23. jūnija līdz 26. jūnijam. Slavenajā motosporta festivālā Anglijas dienvidos pilnībā elektriskais koncepta automobilis piedalīsies 1,9 kilometru garajā kalnā braukšanas pasākumā.

Otrā automašīnas atrādīšana paredzēta 2022. gada 20. augustā "Porsche" rūpnīcā Leipcigā - ražotnes 20. gadadienas svinībās. Pie šīs rūpnīcas atrodas 3,7 kilometrus gara sacīkšu trase, kurā izveidoti pasaulē slavenāko trašu pazīstamākie sektori.

Divi "718 Cayman GT4 ePerformance" demonstrāciju automobiļi apceļos vairākas Eiropas valstis pirms dosies uz Ziemeļameriku 2023. gada sākumā. Pasaules turneja noslēgsies Āzijas un Klusā okeāna reģionā, kur pilnībā elektriskā sacīkšu automašīna paviesosies dažādās vietās līdz 2024. gada vidum.

Atbilstoši visa "race2zero" projekta ilgtspējas stratēģijai automobiļu transportēšana tikusi loģistiski optimizēta un tā tiks pilnībā nodrošināta ar kuģiem, vilcieniem un kravas automobiļiem.

""718 Cayman GT4 ePerformance" kļūst par celmlauzi "Porsche" klientiem paredzētām autosacīkstēm ar pilnībā elektriskiem sacīkšu automobiļiem. Pirmajā posmā mēs šo konceptu prezentēsim mūsu globālajiem partneriem," norāda "718 Cayman GT4 ePerformance" projekta tirdzniecības vadītājs Olivers Švābe. "Kopā ar braucējiem, komandām, organizētājiem, varasiestādēm un citām ieinteresētajām pusēm mēs arī apkopojam idejas "Porsche" sacīkšu formātiem nākotnē," rezumē Švābe.