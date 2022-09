Elektriskais 'VW ID. Buzz Cargo' Vācijā ieguvis Gada komercauto titulu

No 19. līdz 25. septembrim Hannoverē norisinās "IAA Transportation" komerctransporta izstāde, kurā savu pirmizrādi plašākai publikai piedzīvo "Volkswagen ID. Buzz Cargo" un jaunais "VW Amarok".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izstādes laikā Vācijas Automobiļu rūpniecības asociācija (German Association of the Automotive Industry) pasniedza balvas izcilākajiem auto, kur "VW ID. Buzz Cargo" saņēma titulu "Gada zvaigzne 2023". Starptautiskajā pasākumā pirmo reizi ir apskatāmi arī vairāki speciālie transportlīdzekļi no VW komerctransporta nodaļas.

"VW ID. Buzz Cargo" ieguva šo prestižo starptautisko apbalvojumu vēl pirms nonākšanas VW auto salonos. Pilnīgi elektriskie "ID. Buzz" un "ID. Buzz Cargo" pie klientiem nonāks ar CO2 neitrālu bilanci. Ražotājs jau ir saņēmis 13 700 "ID. Buzz" pasūtījumus, no kuriem puse ir "Cargo" versijas transportlīdzekļi.



Labākos jaunos auto ik gadu vērtē žūrija, kuras sastāvā ir 34 komerctransporta nozares žurnālisti no vairākām valstīm. Žūrijas priekšsēdētājs Džarlats Svīnijs stāsta: "Reti notiek tā, ka tirgū ienāk pilnīgi jaunas koncepcijas komercauto, sabiedrībā radot milzu ažiotāžu. Apsveicam VW komerctransporta nodaļu ar šī unikālā transportlīdzekļa radīšanu!" Apbalvojumu saņēma VW komerctransporta nodaļas izpilddirektors Karstens Intra.

Līdzās visā pasaulē ar nepacietību gaidītajiem" ID. Buzz" modeļiem, pilnīgi jaunajam "Amarok", sportiskajam "Multivan Edition" īpašajam modelim un "Caddy Maxi Dark Label", ir apskatāmi arī interesanti speciālie transportlīdzekļi no virsbūvju ražotājiem, kas piedāvā gudrus risinājumus praktiski visās kategorijās un jomās.

Līdzās kravas versijai izstādē uzmanības centrā ir arī piecvietīgais "ID. Buzz Pro". Ar "ID. Buzz" modeļiem VW komerctransporta nodaļa pārceļ VW hipiju busiņa mūžam jauno auru modernajā laikmetā. Klasiskā modeļa sajūtas ir izbaudāmas, jau iekāpjot tā salonā – paaugstināta sēdpozīcija, roku balsti, īsa priekšējā pārkare, vertikāls priekšējais panelis. "ID. Buzz Pro" ir īpaši piemērots ģimenēm ar bērniem, aktīvai atpūtai un biznesam. Savukārt "ID. Buzz Cargo" aizsāk jaunu komerctransporta ēru.

Abās "ID. Buzz" versijās elektromotors attīsta 150 kW (204 ZS) jaudu. 77 kWh akumulators (neto enerģijas ietilpība) ir iebūvēts zemu grīdā. "ID. Buzz Pro" sniedzamība ar vienu uzlādi WLTP ciklā ir līdz 423 kilometriem, savukārt "ID. Buzz Cargo" – līdz 425 km. Līdzstrāvas ātrās uzlādes stacijās ar 170 kW jaudu akumulatoru iespējams uzlādēt 30 minūtēs (no 5 līdz 80 %).