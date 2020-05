Elektrisko skrejriteņu pārdošanas apjoms šogad audzis par 30%

Šogad pirmo četru mēnešu laikā elektrisko skrejriteņu pārdošanas apjoms ir palielinājies par 30%, salīdzinot ar identisku periodu pērn, liecina mobilo sakaru operatora "Bite" dati. Turklāt īpaši pieprasīti ir tieši tie braucamrīki, kuri spēj nodrošināt lielāku jaudu, kā arī ar vienu akumulatora uzlādes reizi var nobraukt pat par 15 kilometriem lielāku attālumu.

Uzņēmums prognozē, ka, palielinoties nepieciešamībai pēc ātras, ērtas un videi draudzīgas pārvietošanās pilsētvidē, kā arī, ņemot vērā joprojām noteiktos ierobežojumus sabiedriskajā transportā, elektrisko skrejriteņu pārdošanas apjoms turpinās augt.

Pavasarī daudzi iedzīvotāji pārvietošanos ar sabiedrisko transportu vai personīgo automašīnu nomaina pret ērtākiem, dabai draudzīgākiem un pilsētvidei piemērotākiem braucamrīkiem, piemēram, velosipēdiem un elektriskajiem skrejriteņiem. Vēl jo vairāk – šobrīd nepieciešamību pēc individuālas pārvietošanās pilsētvidē diktē arī pandēmijas dēļ ieviestie drošības pasākumi.

Kā liecina "Bites" dati, šī gada pirmo četru mēnešu laikā pieprasījums pēc elektriskajiem skrejriteņiem ir audzis par trešdaļu, salīdzinot ar tādu pašu periodu aizvadītajā gadā. Turklāt daudzi cilvēki arvien vairāk sniedz priekšroku jaudīgākiem braucamrīkiem – tādiem, kas spēj sasniegt lielāku ātrumu un ar vienu akumulatora uzlādes reizi veikt pēc iespējas garāku braucienu. Piemēram, 20% no šogad pārdotajiem elektriskajiem skrejriteņiem ir bijuši ar lielāku jaudu un akumulatora ietilpību – tādi, kas ar vienu uzlādes reizi spēj nobraukt līdz pat 65 kilometriem, kas ir par aptuveni 30 kilometriem vairāk nekā tie modeļi, kas bijuši pieprasītākie iepriekš.

"Šobrīd, kad ikvienam no mums ir jāsargā sava veselība, drošām pārvietošanās iespējām var būt izšķiroša nozīme, un elektriskie skrejriteņi ir mūsdienīga alternatīva, kā, piemēram, nepieciešamības gadījumā nokļūt no punkta A līdz punktam B, nekontaktējoties ar citiem. Elektrisko skrejriteņu popularitāte Latvijā aizsākās pērn, taču prognozēju, ka pieprasījums pēc šiem pārvietošanās līdzekļiem turpinās augt. Būtiski piebilst, ka, sākoties to aktīvajai izmantošanas sezonai, nedrīkst aizmirst arī par dažādiem šo ierīču drošības aspektiem – tehniskajām drošības pārbaudēm, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un drošu braukšanu ceļu satiksmē," stāsta "Bites" loģistikas un ierīču nodaļas vadītājs Roberts Birnbaums.

Viņš papildina, ka, pirmkārt, gan sākot braukt ar jaunu braucamrīku, gan uzsākot lietot iepriekš "ieziemotu" elektrisko skrejriteni, noteikti jāpārliecinās par tā tehnisko stāvokli. Piemēram, par gaisa spiedienu riepās, bremžu un ritošās sistēmas darbību, stūres precizitāti, ierīces akumulatora uzlādes līmeni un to, vai lādētāja ports ir cieši noslēgts.

Otrkārt, braukšanas laikā vadītājiem vajadzētu lietot ķiveri un ceļgalu aizsargus. Treškārt, svarīgi arī atcerēties visus ceļu satiksmes noteikumus, kas attiecas uz pārvietošanos ar elektrisko skrejriteni – piemērota braukšanas ātruma ievērošana, citu satiksmes dalībnieku, tajā skaitā gājēju respektēšana ceļu satiksmē u.c.

Tāpat, kā liecina "Bites" tehnoloģiju ekspertu pieredze, viens no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai elektrisko skrejriteņu izmantošanai ir to kopšana un lietošana atbilstoši laikapstākļiem. Proti, netīrumu notīrīšana pēc braukšanas un regulāra akumulatora uzlāde. Šos braucamrīkus arī nevajadzētu izmantot pērkona negaisa, sniega un lietus laikā, kad ietves ir slapjas un slidenas. Savukārt, pārvietojoties tumsā, būtiski pārliecināties, ka elektriskais skrejritenis ir aprīkots ar apgaismojuma ierīcēm, bet tā vadītājs izmanto atstarotājus.