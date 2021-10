Elektriskos skrejriteņus varēs reģistrēt CSDD

Turpmāk elektroskrejriteņus varēs reģistrēt Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), to paredz otrdien, 12. oktobrī, valdības pieņemtie grozījumi transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos. Tāpat regulējums precizē arī citu transportlīdzekļu reģistrāciju CSDD, dodot iespējas dokumentāciju sakārtot tiešsaistē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pieņemtie grozījumi noteikumos dod iespēju elektroskrejriteņu īpašniekiem brīvprātīgi reģistrēt savu transportlīdzekli CSDD, kas gadījumā, ja skrejritenis tiek nozagts, ļaus identificēt transportlīdzekli un tā īpašnieku Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Reģistrējot elektroskrejriteni, tā īpašnieks saņems reģistrācijas uzlīmi ar unikālu uzlīmes kārtas numuru.

Tāpat pieņemtie grozījumu noteikumos nosaka transportlīdzekļa reģistrēšanas kārtību, ja tas ir mantots – transportlīdzekli pirms tā reģistrācijas valdījumā CSDD nebūs jāuzrāda, to būs jādara tikai pēc apstiprināšanas mantojuma tiesībās, pirms mantotā transportlīdzekļa reģistrācijas īpašumā. Tas atvieglos reģistrācijas procesu, jo līdz šim pirms transportlīdzekļa reģistrēšanas valdījumā to vajadzēja uzrādīt CSDD transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanai, taču, lai to izdarītu, transportlīdzeklis bija turp jāaizved ar citu transportlīdzekli, jo transportlīdzekli nevar izmantot ceļu satiksmē, ja tā īpašnieks ir miris un iepriekš noformētā īpašnieka obligātās civiltiesiskās apgrošināšanas polise (OCTA polise) ir zaudējusi spēku.

Prasība veikt agregātu numuru salīdzināšanu netiek atcelta, bet tiek pārcelts agregātu numuru salīdzināšanas veikšanas laiks, nodrošinot iespēju veikt reģistrāciju valdījumā un OCTA polises noformēšanu, lai transportlīdzekli varētu izmantot ceļu satiksmē līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās.

Ja transportlīdzeklim, kam veicama valsts tehniskā apskate, tā nav veikta trīs gadus vai šāds transportlīdzeklis trīs gadus nav uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai, to izslēdz no CSDD reģistra. Šādā gadījumā transportlīdzeklim izsniegtā valsts reģistrācijas numura zīme un reģistrācijas apliecība CSDD reģistrā tiek anulēta un uzskatīta par nederīgu un ar transportlīdzekli aizliegts piedalīties ceļu satiksmē.

Savukārt transportlīdzekli atjauno CSDD reģistrā, uzrādot to agregātu numuru salīdzināšanai un veicot reģistrācijas darbību, atjaunojot anulēto valsts reģistrācijas numura zīmi un reģistrācijas apliecību, vai transportlīdzeklim veicot valsts tehnisko apskati.

Lai ar transportlīdzekli varētu aizbraukt uz tehniskās apskates vietu, transportlīdzeklim var noformēt vienas dienas atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Pieņemtie grozījumi noteic, ka dienā, kad derīga vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu tehnisko apskati, nav spēkā aizliegums piedalīties ceļu satiksmē ar no CSDD reģistra izslēgtu transportlīdzekli.

Lai nodrošinātu efektīvāku informācijas apmaiņu starp iestādēm un savlaicīgu aktuālās informācijas iekļaušanu CSDD reģistrā, kā arī veicinātu atteikšanos no papīra formas dokumentu aprites, grozījumi arī paredz, ka transportlīdzekļa pirkšanas un pārdošanas līgums, ko izsniegusi Nodrošinājuma valsts aģentūra papīra formātā nav jāiesniedz, ja Nodrošinājuma valsts aģentūra CSDD reģistrā ir izdarījusi atzīmi par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam.