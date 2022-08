Elektroauto akumulatora mūžs: kā panākt, lai tas kalpotu ilgi

Ērta lietošana, modernas tehnoloģijas, augstvērtīgs dizains un droša, patīkama vadīšana – tās ir svarīgākās auto pircēju prasības. Taču, palielinoties elektrotransporta popularitātei, ierastie kritēriji jāpapildina ar dažiem jauniem – atbilstoši šo auto specifikai.

Vēlme braukt ar ērtu un paklausīgu mašīnu, protams, nekur nepazūd, taču, izvēloties elektromodeli, vai tas būtu "Peugeot e-208" vai "Porsche Taycan", svarīgākie ir trīs cieši saistīti kritēriji: akumulatora energoietilpība, uzlādes ātrums un nobraukums. Tieši no tiem ir atkarīgs, cik ilgā laikā iespējams veikt vēlamo maršrutu un vai noskatītais modelis spēj cienīgi aizstāt iekšdedzes mašīnu.

Savukārt tad, ja izvēle atbilst jūsu vajadzībām, agrāk vai vēlāk nāksies izprast šī tipa auto ekspluatācijas un uzturēšanas nianses. Lai gan apkopes ziņā elektrotransports ir daudz vienkāršāks, tomēr par uzlādi un ilgmūžību ir jāpiedomā tāpat kā par iekšdedzes dzinēja eļļas nomaiņu.

Jo pilnāks akumulators, jo lēnāk lādējas

Pateicoties milzu progresam tehnoloģiju jomā, vairākums mūsdienu elektroauto piedāvā plašas uzlādes iespējas, un ātra rezervju atjaunošana vairs nav dārgo modeļu privilēģija. Pat kompaktu pilsētas krosoveru, piemēram, "Peugeot e-2008" un mikroautobusu "e-Traveller", var pieslēgt 100 kilovatiem, un enerģijas atjaunošanai līdz 80% līmenim nepieciešamas vien 30 minūtes.

Tomēr ir viens BET – pat vismodernākās tehnoloģijas neļaus pavisam tukšu akumulatoru piepildīt ar konstantu maksimālo jaudu. Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes Autoinženierijas katedras profesors Vids Žuraulis norāda, ka uzlādi ietekmē vairāki faktori. "Sākumā, līdz pietuvojas akumulatora maksimālajam spriegumam, lādēts tiek ar pastāvīgu jaudu. Pēc tam uzlādes spriegums paliek nemainīgs, bet uzlādes jauda sāk samazināties, respektīvi – akumulators piepildās lēnāk," stāsta Vids Žuraulis.

"Šo uzlādes jaudas samazinājumu rada nelielā starpība starp maksimālo pieļaujamo spriegumu un momentāno spriegumu, kā arī akumulatora iekšējā pretestība, kura dažādiem akumulatoriem pieaug atšķirīgi," papildina Vida Žurauļa katedras kolēģis pasniedzējs Ģedimins Mikalkens.

Vajag optimālu temperatūru

Papildus pieminētajiem aspektiem akumulatora ilgmūžība un uzlādes ātrums ir atkarīgs arī no tā temperatūras. Aukstā laikā nav ieteicams akumulatoru lādēt ar lielu jaudu, tāpēc lielākajā daļā elektroauto ir uzstādīts siltumsūknis, kas to vispirms nedaudz uzsilda, – tādā veidā uzlāde ir ātrāka un drošāka pašam akumulatoram.

Taču kaitē ne vien zema, bet arī pārāk augsta gaisa temperatūra. "Nenāk par labu arī karstums – virs 25°C, kā arī atrašanās saulē. Šādā laikā akumulatora iekšējā temperatūra var sasniegt 50°C un pat vairāk, un pārkaršanas dēļ samazinās tā mūžs. Turklāt pastāv aizdegšanās risks. Arī te palīgā nāk siltumsūknis, kas akumulatoru var atdzesēt," stāsta Ģedimins Mikalkens.

Tiesa, ja temperatūra pārsniedz noteiktu slieksni, jaunākajos modeļos uzstādītās sistēmas pašas pārtrauc uzlādi. "Elektrotehnisko režīmu un vides rādītājus kontrolē tā saucamā akumulatora vadības sistēma (BMS), kas ir būtiska pareizai darbībai, drošībai un ilgmūžībai. Šie kontrolieri līdzsvaro atsevišķu akumulatora elementu darba spriegumu, un tas palīdz pilnībā izmantot akumulatora energoietilpību un optimizēt uzlādi un izlādi. Protams, akumulatoru uzlādes ātrums ir tieši atkarīgs no uzlādes stacijas jaudas un uzlādes parametriem, ko noteicis konkrētās mašīnas ražotājs," uzsver profesors Vids Žuraulis.

Ieteiktais uzlādes līmenis ir vislabākais

Mašīnā, ko darbina ar degvielu, galvenais komponents ir dzinējs, bet elektroauto gadījumā tas ir akumulators – no tā atkarīgas braucamā spējas un arī atlikusī vērtība. Tāpēc svarīgākais, kas jāatceras elektroauto īpašniekam, – par akumulatoru ir jārūpējas.

"Litija jonu akumulatori bieži strādā 40–60% uzlādes līmenī, taču, lai saglabātu to energoietilpību un pagarinātu kalpošanas laiku (palielinātu uzlādes ciklu skaitu), ieteicams to izlādēt un uzlādēt 20–80% diapazonā. To uzturēt ātruzlādes akumulatoram nav nekas sarežģīts," stāsta Ģedimins Mikalkens.

Turklāt mūsdienu elektroauto, lai nobrauktu gana tālu, nepavisam nevajag 100% līmeni. Piemēram, "Peugeot" modelim "e-208" ar 50 kWh akumulatoru maksimālā uzlāde ļauj veikt līdz 362 km (atbilstoši WLTP). Akumulatora temperatūras regulators ļauj izmantot 100 kW lādētāju, tātad 30 minūšu laikā rezerves tiek atjaunotas līdz 80%, bet ar to pietiek veseliem 289 kilometriem.

Ražotāji lieliski saprot, ka ne visi auto īpašnieki vienmēr ievēro ieteikumus, tāpēc šādiem gadījumiem raduši risinājumu. "Bieža iztukšošana līdz nullei un uzlādēšana līdz 100% galu galā saīsina akumulatora mūžu. Tāpēc pret to ir ieviesta aizsardzība, un, ja šoferis kādu reizi arī neievēros uzlādes/izlādes ieteikumus, paliekošu seku tam nebūs," piebilst Ģedimins Mikalkens.