Elektroauto nākotne: mazāk laika servisā un ilgāka garantija

Auto ekspluatācijas laikā ne vienmēr iespējams paredzēt tā defektus un no tā izrietošās neplānotās remonta izmaksas. Elektrifikācija un viedās tehnoloģijas to ātri maina – programmatūra tiek atjaunināta attālināti, un pat tad, ja ar elektroauto jāierodas servisā, pārbaude neaizņem daudz laika. Pēc ekspertu domām, laiks, kad mašīnām vispār nevajadzēs veikt apkopi, nav aiz kalniem.

10 gadu garantija kļūs par realitāti

Pēc video kanāla OEV.LT izveidotāja Tada Ratkeviča domām, nu jau ir skaidrs – elektroauto ir daudz izturīgāki par mašīnām ar iekšdedzes dzinēju tā iemesla dēļ, ka to dzinēji ir daudz vienkāršāki un tajos ir daudz mazāk detaļu, kas pakļautas rotācijas kustībai, līdz ar ko tās mazāk nolietojas.

Elektroauto joprojām var uzskatīt par novitāti tirgū, tāpēc, lai patērētājus iedrošinātu tos iegādāties, īpaša uzmanība tiek pievērsta kvalitātei un izturībai. Elektroauto īpašnieki kā dzelžainu argumentu par labu savam pirkumam min garantiju, ko sniedz vairākums ražotāju. Piemēram, "Kia" sola, ka akumulators saglabās vismaz 70% jaudas pēc astoņiem gadiem vai pēc 160 000 kilometru nobraukuma.

Ja runājam par "Kia", jāpiemin, ka kompānija dod garantiju ne tikai akumulatoram, bet arī visiem auto, ko tā pārdod. Septiņi gadi vai 150 000 kilometru bez jebkādām papildu rūpēm liecina, ka uzņēmumam ir liela pārliecība par sava produkta kvalitāti, savukārt pircējs iegūst pārliecību, ka mašīna būs uzticama ekspluatācijā. Turklāt nav izslēgts, ka, pārejot uz elektroauto ražošanu, nākotnē uzņēmums pagarinās auto garantiju līdz 10 gadiem.

Programmatūra ir jauns izaicinājums

Viena no elektroauto jutīgākajām tēmām ir programmatūra. Saskaņā ar nozares ekspertu teikto vissekmīgākā kompānija šajā jomā ir "Tesla", jo šis uzņēmums elektroniskās sistēmas ir izstrādājis no nulles, kā arī veicis būtiskus uzlabojumus. Tikmēr pārējiem tirgus dalībniekiem nākas pārorientēties. Programmatūras izstrāde prasa laiku, jo informācijas tehnoloģijas aptver visu auto konstrukciju un sākt visu procesu no nulles nav tik viegli. Tāpēc daži ražotāji šo darbu uztic citām kompānijām, piemēram, "Volvo" ir izvēlējies "Google" programmatūru.

Paredzams, ka tuvākajā nākotnē visa elektroauto programmatūra tiks atjaunināta attālināti un mašīnu vajadzēs nogādāt servisā tikai bojājuma gadījumā, respektīvi – autoserviss īpašniekiem būs jāapmeklē ārkārtīgi reti.

200 000 kilometru nav akumulatora limits

Bažas par to, ka elektroauto īpašības pēc garantijas termiņa beigām var mainīties, nav bez pamata, un ir saprotams, ka auto īpašnieki par to runā arvien vairāk un vairāk. Lai gan joprojām trūkst pilnīgas informācijas, praktiskie piemēri liecina, ka 200 000 km nobraukums elektroauto nav nekas ārkārtējs, ja vien tas tiek pienācīgi uzturēts.

Piemēram, Vācijā ir kāds "Tesla Model S" īpašnieks, kas ar savu mašīnu veicis vairāk nekā pusotru miljonu kilometru, un šai laikā tai vajadzēja nomainīt tikai akumulatoru un dažas detaļas, kas ir tikai dabiski, jo slodzei pakļautās detaļas mehāniski nodilst.

Turklāt tas ir labs piemērs, kas var iedrošināt nākamos elektroauto īpašniekus, ka šim transportlīdzeklim liela kilometrāža ir pa spēkam, netērējot pārāk daudz remontam. Eksperts piebilst, ka izmaiņas elektrotehniskajos parametros pēc 200 000 km nobraukuma varētu parādīties tikai lietotu transportlīdzekļu pircējiem, jo lielais vairākums jaunu automašīnu īpašnieku garantijas laikā tik daudz nenobrauc.

Jau tagad, iegādājoties šādu mašīnu lietotu, iespējams pārbaudīt akumulatora stāvokli – noskaidrot, cik tajā ir aktīvo šūnu, kā arī citus svarīgus tehniskos rādītājus. Noteikti nevajadzētu iegādāties mašīnu, kas paredzēta izmantošanai siltā klimatā, un tādu, kas nav domāta Eiropas tirgum. Tāpat kā tradicionālie auto, arī elektroauto var nebūt piemēroti ziemas apstākļiem, un tas var radīt dažādas tehniskas problēmas, ieskaitot mūsu klimatiskajos apstākļos tik ierasto virsbūves rūsēšanu.

Uzlādes jauda palielinās

Elektroauto ražotāji ir vienisprātis, ka akumulatora mūža ilgumu nosaka tā lietošana. Lēni un ar mazāku jaudu lādēts, savu maksimālo jaudu tas saglabā ilgāk nekā bieži, bet īsi un ar maksimālo jaudu lādēts akumulators.

Tomēr tehnoloģijas pat šajā jomā ar katru gadu uzlabojas, un paši ražotāji uz akumulatoru potenciālu raugās optimistiski. Piemēram, lai gan dažu modeļu oficiālā uzlādes jauda bija 100 kW, sākumā tā tika ierobežota līdz 65 kW, lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas laiku. Tomēr tad ražotājs pārliecinājās, ka droši var izmantot arī vairāk, tāpēc tā tika palielināta līdz pat 85 kW.

Piemēram, "Kia EV6" ir dubultā 400 vai 800 voltu uzlādes sistēma, kas pagaidām savā segmentā ir nepārspēta. Turklāt jaunās paaudzes modelis izceļas ar modernākajām uzlādes tehnoloģijām, kādas līdz tam bija pieejamas tikai augstāka segmenta elektromobiļos, piemēram, "Tesla" un "Porsche".

Atbalsts elektroauto iegādei

Raivo Bāle, "Luminor Līzings" vadītājs, uzsver, ka aizvadītā gada nogalē arī Latvijā tika ieviests atbalsta mehānisms elektrotransporta iegādei. Tagad jauna elektromobiļa pircējam ir pieejams atbalsts 4500 eiro apmērā, savukārt lietota auto un jauna ārēji lādējama hibrīdauto gadījumā – 2250 eiro.

Kā liecina Auto asociācijas dati, pērn Latvijā tika reģistrēti 438 jauni elektroauto, kas kopumā sastāda 3% no visiem jauniem vieglajiem pasažieru auto 2021. gadā. Zemais elektroauto īpatsvars tirgū ir saistīts ar dažādiem mītiem: pirmie elektromobiļi, no vienas puses, apsteidza laiku, taču – no otras puses – izrādījās jutīgi pret laikapstākļiem un nereti neatbilda faktiskajām vajadzībām. Taču gadu gaitā elektromobilis ir attīstījies un kļūst aizvien konkurētspējīgāks un arī praktiskāks.

"Piemēram, agrāk akumulators pēc gada varēja zaudēt pat 10% kapacitātes, bet šodien labākie modeļi zaudē tikai 0,3%. Protams, iegādājoties elektroauto par zemāku cenu, jārēķinās, ka baterijas kapacitāte paredz nobraukumu ap 150 km. Tāpat, ņemot vērā šī brīža elektroenerģijas cenu kāpumu, jāizvērtē, cik efektīvs auto ir izdevumu ziņā," saka Bāle.

Vienlaikus jāpiemin, ka, pārejot uz jaunām tehnoloģijām, autobūves nozarei jāveic straujš lēciens attīstībā, lai saglabātu konkurētspēju. Piemēram, viedtālruņu un televizoru tehnoloģiskais progress ir sasniedzis teju augstāko punktu, savukārt elektroauto līdz tam vēl tāls ceļš ejams un ir iespējami daudzi uzlabojumi.

"Pagaidām ātrāku pāreju uz elektroauto kavē fakts, ka tie ir ievērojami dārgāki nekā transportlīdzekļi ar iekšdedzes dzinēju, kas galvenokārt saistīts ar ražotāju investīcijām tehnoloģijās. Arī uzlādes punkti ir nopietns jautājums, pie kā piestrādāt," rezumē Bāle.