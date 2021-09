Elektroauto uzlāde: kā pagarināt akumulatora kalpošanas laiku un kas nosaka tā ilgmūžību

Viena no dārgākajām, svarīgākajām un sarežģītākajām elektroauto daļām ir akumulators. Tā rezultātā daudziem autovadītājiem, kuri vēlas elektroauto, rodas šaubas par to, vai baterijas ir pietiekami izturīgas, lai tās kalpotu ilgāk, nekā to garantē ražotāji, un rodas jautājumi par to, kā pareizi uzlādēt akumulatoru, lai tas kalpotu pēc iespējas ilgāk. Vai varbūt nav no kā baidīties, jo uzlāde neietekmē akumulatora ilgmūžību?

Līdz pat 2000 uzlādes cikliem

Elektroauto daudziem joprojām ir pilnīgs jaunums, lai gan patiesībā tie pastāvēja jau pašā automobiļu ēras sākumā. Pirms gadsimta zaudējot cīņā iekšdedzes dzinējiem, elektroauto sāk iegūt arvien lielāku tirgus daļu un vietu autovadītāju sirdīs.

Tomēr šīs mūsdienīgās un salīdzinoši inovatīvas automašīnas patērētājiem rada vairākus jautājumus par tā darbības niansēm un akumulatora ilgmūžību.

Ražotāji cenšas pārliecināt pircējus, sniedzot elektroauto garantiju. Piemēram, populārajiem elektromobiļiem "Volkswagen ID.3", "Renault Zoe" vai jaunajam "Citroën ë-C4" ir garantija uz astoņiem gadiem vai 160 tūkstošiem kilometru. Vai tas nozīmē, ka vēlāk akumulators vairs nebūs izmantojams?

Uzņēmuma SIA "ETAGO network", kas piedāvā elektromobiļu uzlādes risinājumus, dibinātājs Dainis Tropiņš norāda, ka pat pēc astoņiem gadiem jeb 160 tūkstošiem nobrauktu kilometru, akumulatori darbojas nevainojami.

"Jaunāko elektroauto akumulatori var izturēt 1500–2000 uzlādes ciklus, nezaudējot vairāk kā 30% no savas sākotnējās kapacitātes, viena uzlāde nodrošina veikt aptuveni 300 kilometrus. Tā, piemēram, ar 1500 uzlādes cikliem, katrai uzlādei nodrošinot 300 kilometru veicamo attālumu, kopumā veidos 450 tūkstoši kilometru. Tātad, 160 tūkstoši kilometru noteikti nav griesti," skaidro eksperts, piebilstot, ka daudz kas ir atkarīgs no elektroauto akumulatora veida un izmēra.

"Vecāka elektroauto, piemēram, pirmās paaudzes "Nissan Leaf" akumulators var izturēt 700 uzlādes ciklus un ar vienu uzlādi spēj nobraukt 100 kilometrus. Tātad akumulatora mūžs ir 70 tūkstoši kilometru. Elektroauto, kurš ir veicis 100 000 kilometrus, tā akumulators saglabā 70 procentus no savas jaudas. Piemēram, vecākiem "Tesla Model S" akumulatoriem ir aptuveni 700 uzlādes cikli, bet daži auto ir jau nobraukuši 300 līdz 400 tūkstošus kilometru, un akumulatora ietilpība joprojām ir aptuveni 70 procenti vai vairāk. Svarīgi atzīmēt, ka šis konkrētais elektroauto ar vienu uzlādi veic 400 kilometrus, tāpēc pat tad, ja ir atlikuši 70 procenti akumulatora jaudas, joprojām ir iespējams nobraukt aptuveni 300 kilometrus," skaidro Tropiņš.

Uzlādes ātruma matemātika

Daži autovadītāji ir bažīgi par to, ka uzlāde tikai ātrās uzlādes stacijās ievērojami samazina akumulatora mūžu, tāpēc uzskata, ka labāk ir uzlādēt lēnākās uzlādes stacijās. Tropiņš, izmantojot skaitļus, skaidro, kā ir patiesībā.

"Pirmkārt un galvenokārt, tas ir atkarīgs no akumulatora izmēra un uzlādes jaudas. Teorētiski optimālais ātrums, ko parasti norāda akumulatora ražotājs un kas nesaīsina ilgmūžību, ir 1C. Tas nozīmē, ka uzlādes jaudai jābūt vienādai ar akumulatora jaudu. Maksimālā jauda ir 3C – trīs reizes lielāka par akumulatora ietilpību. Uzlādējot vecākus elektroauto, kuru akumulatora jauda ir 24–30 kWh, mēs pārsniegsim akumulatora ietilpību gandrīz divas reizes, kad tā akumulators būs lādēts ar 55 kW. Piemēram, "Leaf" ir 25 kWh akumulators, 75 kW uzlādes jauda ir ierobežojums. Jaunajiem elektromobiļiem, piemēram, "Tesla", ir 100 kWh akumulators, tāpēc 50 kW būs tikai puse no jaudas," atzīmē eksperts.

Viņš piebilst, ka ražotāji uzstāda drošības sistēmas, lai nodrošinātu, ka akumulators darbotos pēc iespējas ilgāk, ierobežojot uzlādes jaudu atkarībā no baterijas temperatūras un uzlādes līmeņa. Daudziem jaunajiem "lētā" gala elektroauto, kas pašlaik ir tirgū, to akumulatori ir ar jaudu 40–60 kWh. Piemēram, uzlādējot "Citroën ë-C4" 50 kWh akumulatoru ātrās uzlādes stacijā, nebūs negatīvas ietekmes, un ar pilnu uzlādi būs iespējams nobraukt vairāk nekā 300 kilometru.

Viens no ilgmūžības svarīgiem faktoriem – temperatūra

Vēl viens svarīgs faktors ir akumulatora siltuma vadības sistēma. Ja elektroauto tāda ir, tad baterija spēj uzņemt vairāk enerģijas un līdz ar to garāks attālums tiek veikts efektīvāk un tiek nodrošināta akumulatora ilgmūžība.

"Ideāla temperatūra mūsdienu elektroauto akumulatoriem ir 18–24°C. Lai to panāktu, tiek izmantoti siltumsūkņi, kas ir trīs līdz četras reizes efektīvāki nekā desmit gadus vecāka sistēma. Ziemā, akumulatora noturība un uzlādes ātrums samazinās, un, ja akumulators nesasniedz pareizo temperatūru, ne tikai uzlāde, bet arī reģenerācijas sistēma netiks izmantota efektīvi. Tas nozīmē daudz īsāku braukšanas attālumu un negatīvu ietekmi uz akumulatora ilgmūžību," temperatūras ietekmei vērš uzmanību Tropiņš.

Jaunāko kompakto ģimenes elektroauto "Volkswagen ID.3" vai "Citroën ë-C4" akumulatoriem, ir siltuma vadības sistēmas, kas atšķirībā no vecākiem modeļiem ļauj izvairīties no neērtībām ziemīgos laikapstākļos.

Vēl viena dilemma, ar ko saskaras elektroauto vadītāji, ir – cik daudz pielādēt akumulatoru: līdz 100 procentiem vai saglabāt zemāku uzlādes līmeni?

"Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, temperatūra paaugstinās un aktivizējās ķīmiskās reakcijas, kas negatīvi ietekmē baterijas. Labāk būtu ieteicams pilnībā neuzlādēt elektroauto izmantojot ātro uzlādi, braucot ar to katru dienu (daudziem elekroauto šī iespēja tiek ierobežota no ražotāja puses). Akumulatoram jābūt pilnībā uzlādētam, gatavojoties ilgākiem braucieniem, kad vēlaties nobraukt maksimāli iespējamo attālumu," iesaka Tropiņš.