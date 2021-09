Elektromobilitātes tuvākā nākotne: baterijas uzlāde ilgs tikpat, cik degvielas uzpilde

Autoražotāji palielina klātbūtni elektriskā transporta tirgū, veidojot aizvien daudzveidīgāku modeļu piedāvājumu. Savukārt pieaugošā konkurence mudina aktīvi attīstīt tehnoloģijas, kas nodrošina lielāku praktiskumu. Pēdējo desmit gadu laikā autoražotāji ir sasnieguši iespaidīgu progresu ar pilnu baterijas uzlādi nobraucamās distances jomā, un tagad strauji tiek uzlabots vēl viens aspekts: bateriju uzlādes ātrums.

Jaunas ātrās uzlādes tehnoloģijas

Raugoties uz elektromobiļu tirgus dinamiku, ir acīmredzams, ka ražotāji šim segmentam pievērš aizvien lielāku uzmanību. Pircējiem tiek piedāvāti elektriski pilsētas mazauto, visu izmēru SUV vai krosoveri, grezni lielie sedani un pat ļoti sportiski modeļi. Piedāvājuma paplašināšanas rezultātā automobiļa tips vai pielietojums vairs neierobežo izvēli – gandrīz katram iekšdedzes modelim eksistē arī elektriskā alternatīva.

Sākotnēji elektrisko automobiļu praktiskumu ierobežoja attālums, ko varēja veikt ar vienu uzlādi. Elektromobiļu pionieri pirms desmit gadiem savam īpašniekam varēja piedāvāt 100-150 km sniedzamību, savukārt modernais "Kia EV6" – praktisks un dinamisks ģimenes automobilis – atkarībā no versijas ar vienu uzlādi var nobraukt no 371 līdz 528 kilometriem.

Var teikt, ka ir radīts jauns dotais lielums, jo lielākā daļa jauno elektromobiļu piemīt vismaz 250 km sniedzamība. Tāpēc, atrisinājuši nobraukuma rezerves jautājumu, ražotāji savu uzmanību ir sakoncentrējuši uz citu ne mazāk būtisku aspektu – uzlādes ātrumu.

"Tirgū parādās aizvien vairāk automobiļu, kas spēj pieņemt lielu uzlādes jaudu. Vēl relatīvi nesen tās maksimums bija 150 kW, taču, piemēram, "Porsche Taycan" var uzņemt 270 kW. Jā, automobilis to nespēj pieņemt pastāvīgi, un, sasniedzot noteiktu baterijas uzlādes līmeni, jauda krītas, taču šī atšķirība ļoti labi raksturo to, kādā tempā tiek pilnveidotas elektromobiļu tehnoloģijas," stāsta uzlādes operatora "Eleport Latvija" vadītājs Kārlis Mendziņš.

Viens no risinājumiem, kas nodrošina ātru uzlādi, ir 800 voltu sistēma. Tāda ir izmantota ne vien jau pieminētajā luksusa "Porsche", bet arī uz daudz plašāku pircēju loku orientētajā "Kia EV6". Dubultots spriegums ļauj palielināt uzlādes jaudu (kW), nepalielinot strāvu (A) – tas aiztaupa zudumus un palielina sistēmas efektivitāti. Ja elektromobilis pastāvīgi varētu pieņemt 350 kW, baterijas pilnīgai uzlādei pietiktu ar 12 minūtēm," skaidro "Eleport Latvija" pārstāvis.

Raugoties uz 800V sistēmas priekšrocībām praktiski, tās var ilustrēt ar konkrētiem skaitļiem. Piemēram, lai iegūtu enerģiju 100 kilometriem ceļa, "Kia EV6" vadītājam ātrās uzlādes stacijā būs nepieciešamas tikai piecas minūtes – tik pat, cik ātrai degvielas uzpildei. Savukārt baterijas uzlādei 10 līdz 80 procentiem pietiks ar 18 minūtēm. Tas arī ir salīdzināms ar laiku, ko automobilisti iztērē, uzpildot degvielu, norēķinoties un iepērkoties degvielas uzpildes stacijā.

Uz uzlādes punktu kā uz degvielas uzpildes staciju

Ir skaidrs, ka elektromobiļu attīstība gan sniedzamības, gan uzlādes ātruma jomā ir ļoti strauja, taču jauno tehnoloģiju efektīva izmantošana ir atkarīga arī no infrastruktūras.

"Projektējot un ierīkojot stacijas, to tehniskajām spējām ir jāatbilst ne vien šodienas, bet arī rītdienas vajadzībām, lai tad, kad tirgū nonāks jauni modeļi ar uzlabotu uzlādes kapacitāti, stacijas tiem jau ir gatavas. Pašlaik var teikt, ka staciju tehnoloģija ir vienu soli priekšā, jo daļa piedāvā 350 kW jaudu, bet tirgū vēl nav elektromobiļu, kas spētu to pieņemt," atzīmē Mendziņš.

Vēl viens aspekts, kas saistīts ar elektriskā transporta ātro uzlādi, ir esošo un nākotnes elektrotīklu spēja nodrošināt lielu uzlādes jaudu, piemēram, šobrīd maksimāli iespējamos 350 kW. Tīkliem var būt nepieciešami ievērojami ieguldījumi. Šī iemesla dēļ var rasties jautājums, vai tehnoloģiski modernāka spēkrata iegāde būs tā vērta, ja tīkls neļaus izmantot tā uzlādes priekšrocības.

"Viens no potenciālajiem risinājumiem ir enerģijas uzkrāšana. Piemēram, ja konkrētā vietā nav iespējams palielināt jaudu līdz 350 kW, var ierīkot enerģijas krātuvi jeb bateriju. Tādējādi elektromobili varētu uzlādēt ar maksimālo jaudu, un enerģija netiktu ņemta no ierobežotā elektrotīkla. Ne vieniem, ne otriem patērētājiem nerastos neērtības," par iespējamo risinājumu stāsta "Eleport Latvija" vadītājs.

Var teikt, ka šāda enerģijas uzglabāšanas stacija ir līdzīga tradicionālajai degvielas uzpildes stacijai, kur degvielu uzglabā īpašās tvertnēs un pa sūkņiem padod automašīnām. Līdz ar to progresīvie elektromobiļi kā "Kia EV6", "Audi e-tron GT" vai "Porsche Taycan" vēl vienā veidā tuvojas brīdim, kad elektromobiļu lietošana vairs neatšķirsies no iekšdedzes dzinēja spēkratiem, vienlaikus palielot spēkā visām to priekšrocībām – braukšanai bez emisijām, klusajai darbībai, dinamikai un komfortam.