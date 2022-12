Ērts auto sēdeklis – lieta, kam jāpievērš uzmanība

Veselības aprūpes speciālisti nenoguruši atkārto, ka mēs pārāk daudz sēžam, un iesaka veikt dažādus stiepšanās vingrojumus, iet uz masāžām un iegādāties ergonomisku krēslu. Biroja darbinieki nereti nolīgst fizioterapeitu, lai iemācītos "sēdēt pareizi" – tā, lai ķermenis būtu pēc iespējas mazāk pakļauts slodzei. Par sēdētāju muguru rūpējas arī autoražotāji, īpašu uzmanību pievēršot sēdekļu konstrukcijai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atskatoties vēsturē uz laiku, kad no konveijeriem noripoja pirmie automobiļi, to sēdekļi līdzinājās vienkāršam, askētiskam solam vai mīkstam mājas dīvānam. Ar laiku, palielinoties drošības prasībām, mainījās ne tikai automašīnu ražošanā izmantotie materiāli, lielas pārmaiņas piedzīvoja arī sēdekļi.

Mūsdienās, konstruējot auto, par sēdekļu izstrādi rūpnīcās atbild jau veselas nodaļas. Piemēram, franču kompānija "Citroën" tam atvēlējusi daļu no daudzpusīgās "Advanced Comfort" programmas resursiem. Rūpējoties par mašīnā sēdošo cilvēku komfortu un viņu muguras veselību, lielākā daļa ražotāju ievieš jaunākās tehnoloģijas, kas saistītas ne tikai ar sēdekļa mehānismu, bet arī ar izvēlētajiem materiāliem.

Dažādi uzņēmumi izvēlas atšķirīgus risinājumus. Piemēram, "Citroën", veidojot sēdekļus tādiem modeļiem kā "C5 X" un "C4", izmanto īpašu pildvielu. Šis slānis ir par 15 mm biezāks, tāpēc priekšējie sēdekļi it kā apkļauj ķermeni. Apvienojumā ar rūpīgi izvēlētu apdari visu materiālu kombinācija labāk absorbē mugurkaulam nevēlamās vibrācijas.

Kas rada komfortu?

"Sēdēšanas komforts ir ļoti svarīgs. Un, jo vairāk regulācijas iespēju ir sēdeklim, jo lielāka iespēja, ka mašīna tev patiks – tu tajā jutīsies ērti," saka žurnāla "Klubs" auto eksperts Toms Timoško.

Auto žurnālista darba specifika ietver jauno modeļu izmēģināšanu gan pilsētā, gan garos pārbraucienos, lai saprastu šo auto vājās un stiprās puses. Toms atceras, ka ir braukts arī ar tādām mašīnām, kurās 300 kilometri izrādījušies nopietns pārbaudījums, jo ļoti gribas izstaipīt kājas, bet to nav iespējams izdarīt. Tajā pašā laikā ir auto, ar kuriem var aizbraukt līdz Varšavai, uzpildīt degvielu, nobraukt vēl tikpat un nejust ne mazākās noguruma pazīmes.

"Ērtam sēdeklim manā izpratnē nav jābūt ļoti mīkstam. Tāds ilgtermiņā var traucēt, jo mugurai nepieciešams stingrs atbalsts. Braukt mašīnā, kurā sēdekļi ir mīksti kā ūdensgulta, varbūt būtu ērti pa pilsētu, bet tālākā ceļā tas būs problemātiski. Teiksim, "Citroën" ļoti koncentrējas uz to, lai sēdekļi būtu komfortabli, bet dažkārt kopā ar balstiekārtu, kas slāpē visus ceļa negludumus, sēdeklis var likties pārāk mīksts. Kā piemēru varu minēt "Peugeot". Protams, sēdekļi ar masāžas funkciju būtiski paaugstina komforta līmeni brauciena laikā, un šis zīmols pierāda, ka pircējam nav jāiztērē 100 000 eiro, lai pie tādiem tiktu, – pilnīgi pietiek ar divkārt mazāku summu," stāsta Toms.

Raksturojot franču zīmolus, auto eksperts atzīst, ka tie ražo ļoti interesantus sēdekļus arī dizaina ziņā, kas radikāli atšķiras no vācu autobūves koncepcijas. "Komforta ziņā franču sēdekļi ir ērti, bet vizuāli atgādina tādas kā modes mēbeles. Daudziem tas patīk, jo rodas sajūta, ka sēdi nevis mašīnā, bet dizaina salonā. Franči vienmēr izcēlušies ar savu piegājienu," uzsver žurnālists.

Tomam pašam patīk, ja sēdeklim var regulēt sānu atbalstu, respektīvi – padarīt to šaurāku, lai tas it kā piekļaujas ķermenim, līdzīgi kā "Recaro" sēdekļi. "Tad pat ikdienišķā mašīnā var rasties iespaids, ka sēdi sportiskā auto. Vērtējot no komforta viedokļa – jo vairāk regulācijas iespēju, jo labāk. Ja tev pietrūks tieši vienas regulēšanas opcijas un tieši tās dēļ būs neērti, tad pārējam nav nekādas nozīmes," uzskata Toms.

Arī šajā jomā ir iesaistīta elektronika. Lielu brīvību un komfortu sniedz tas, ka sēdekļi ir regulējami dažādos virzienos un katrs to elements ir vadāms elektroniski. Komfortu palielina sēdekļu apsilde vai dzesēšana, savukārt masāžas funkcija palīdz mazināt autovadītāja nogurumu.

Bez ergonomikas nekur

Ne tikai sēdekļi nosaka, kā braucējs mašīnā fiziski jūtas. Sēdekļi var būt visaugstākās kvalitātes, taču, kā norāda "Citroën Advanced Comfort" programmas inženieri, ja visi pārējie elementi ir novietoti neērti, pēc stundas vadītājs jutīsies noguris vai apjucis. Ir ļoti svarīgi, kur atrodas un kā ir izmantojamas galvenās vadības ierīces, cik viegli ar izstieptu roku iespējams aizsniegt taustiņus un kādas ir iespējas ierīces vadīt ar balsi. Ražotāji cenšas vadības ierīces salonā izvietot tā, lai ar tām darboties varētu pēc iespējas intuitīvāk.

Šādi šķietami sīkumi patiesībā ir ļoti nozīmīgi: ja vadītājs kaut ko nevar atrast vai aizsniegt, ja kāds slēdzis atrodas neērtā vietā, cilvēks ir saspringts, skatiens nav vērsts uz ceļu, mugura nav atbalstīta pret atzveltni un ir sasprindzināta. Tāpēc pat īss pārbrauciens reizēm ir ļoti nogurdinošs.

Fizioloģiska piebilde

Cilvēka ķermenis paredzēts kustībām, tāpēc jācenšas sēdēt pēc iespējas mazāk. Ne velti sēdēšanu tagad jau dēvē par jauno smēķēšanu – mazkustīgais dzīvesveids var būt daudzu slimību iemesls. Piemēram, mazkustīgums un ilga sēdēšana ir viens no biežākajiem locītavu slimību cēloņiem.

Fizioterapeite Aija Jaseviča uzsver, ka ilgas sēdēšanas dēļ autovadītājiem visbiežāk ir savilkta plecu josla, retāk izteiktas sūdzības par sāpēm vai saspringumu jostas daļā. Īpaši neveselīga esot sēdpozīcija, kad elkonis tiek atbalstīts pret durvju stiklu.

"Gari pārbraucieni bez pauzēm nav veselīgi. Pirmo pauzi vajadzētu uztaisīt ne vēlāk kā pēc divām stundām. Ja plānots garāks brauciens, jāapstājas biežāk. Lai izkustinātu savilkto plecu joslu, optimāli būtu veikt roku apļošanu un stiepšanos. Vajag nedaudz pastaigāties, jo ilga sēdēšana paaugstina sasprindzinājumu ķermenī un jostas daļā tiek nobloķēta limfas plūsma. Visbiežāk saistībā ar savilktiem pleciem pie mums vēršas tālbraucēji un vieglo auto vadītāji, kas ikdienā brauc lielus attālumus, citiem vārdiem – cilvēki, kas pie stūres sēž ilgi un nekustīgi. Šādos gadījumos iesakām masāžu un pastāstām, kā pareizi veikt stiepšanās vingrojumus," rezumē Jaseviča.