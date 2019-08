'Ferrari' savam klientam pieprasījis izdzēst nepiedienīgas bildes

Itāliešu superauto ražotājs "Ferrari" oficiāli licis savam klientam, pazīstamajam vācu modes dizainerim Filipam Plainam no sava "Instagram" profila izdzēst fotogrāfijas, kuras, pēc kompānijas domām, ir nepiedienīgas un bojā šī itāliešu zīmola reputāciju.

Plains, kurš ir "Ferrari" klients jau vairāk nekā 10 gadus, nesen iegādājies sev kārtējo superauto – vairāk nekā 300 tūkstoš eiro vērtu spilgti zaļas krāsas "Ferrari 812 Superfast" – un ar savu jauno rotaļlietu palepojies "Instagram" sociālajā tīmeklī.

Fotogrāfijas ar jauno "Ferrari" publicētas tipiskā bagāto "Instagram" lietotāju stilā – komplektā ar citiem greznas dzīves atribūtiem – puskailām meitenēm un dārgu alkoholu. Viņa sekotāji, spriežot pēc "patīk" atzīmju skaita, ir sajūsmā par šādu plātīšanos, tomēr "Ferrari" par to ir noskaities.

"Ferrari" ražotājs modes dizainerim nosūtījis oficiālu vēstuli, kurā pieprasījis nekavējoties pārtraukt "Instagram" soctīklā publicēt fotogrāfijas ar savu superauto un pat izdzēst visus attēlus ar spilgti zaļo "Ferrari" tuvāko 48 stundu laikā, citādi ar Plainu tiksies tiesā.

"Mūsu preču zīme un arī automobilis šajās fotogrāfijās asociējas ar dzīvesstilu, kas nav savietojams ar "Ferrari" zīmolu. Fotogrāfijās redzamās personas demonstrē seksuāla rakstura mājienus un izmanto "Ferrari" automobili nepiedienīgā manierē," rakstīts "Ferrari" ražotāja nosūtītajā vēstulē. "Šāda uzvedība kaitē "Ferrari" reputācijai un nodara kompānijai materiālus zaudējumus."

Savukārt Plains uz to reaģējis ar šīs vēstules publiskošanu un izsmiešanu. "Jūs mani šantažējat? Man 48 stundu laikā jāizdzēš bilde ar manu personīgo "Ferrari" manā personīgajā "Instagram" profilā? Ja to nedarīšu, jūs ko izdarīsiet? Atņemsiet man auto? Ha, ha!"

"Pat nespēju vārdos izteikt, cik sarūgtināts esmu. Es mīlu automobiļus un jo īpaši "Ferrari". Savu pirmo "Ferrari" nopirku pirms 10 gadiem un tikko vēl nopirku vienu "Ferrari" kā dāvanu savai mātei. Uzskatu, ka ir pilnīgi nepieņemami man kā labam klientam saņemt šādu vēstuli no kompānijas, kāda ir "Ferrari". Šo publiskoju, lai to izlasītu arī "Ferrari" priekšnieks. Ja turpināsiet šādi attiekties pret saviem lojālajiem klientiem, tad zaudēsiet atbalstu no daudziem "Ferrari" faniem," paziņojis Plains.

Jau nākamajā dienā pēc šī paziņojuma Plains savā "Instagram" profilā publicēja jaunu fotogrāfiju, kurā šoreiz pozē jau pie "Ferrari" konkurējošās markas "Lamborghini" jaunākā modeļa "Urus" dzeltenā krāsā, piebilstot "meklēju kašķi".