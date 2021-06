'Fiat' no iekšdedzes dzinējiem pilnībā atteiksies jau 2030. gadā

Autoražotāji no visas pasaules ilgtermiņa plānus saista ar elektromobiļiem, viens pēc otra paziņojot par pāreju no iekšdedzes dzinējiem uz elektromotoriem. Tagad šiem autoražotājiem pievienojies arī itāļu "Fiat" – kompānija atklājusi plānu, saskaņā ar kuru pilnībā atteiksies no iekšdedzes dzinēja automobiļiem savā piedāvājumā jau 2030. gadā. Turklāt autoražotājs sola, ka ap to laiku jauni elektromobiļi maksās tikpat cik šobrīd automobiļi ar tradicionāliem dzinējiem.

Pēc "Fiat" plāna, pāreja uz elektromobiļiem autoražotāja piedāvājumā notiks, sākot ar 2025. gadu un noslēgsies pēc pieciem gadiem. Šādu lēmumu itāļu autoražotājs pieņēmis līdz ar jaunā, elektriskā "Fiat 500e" laišanu tirgū – pagaidām tas ir vienīgais simtprocentīgais elektromobilis šīs markas piedāvājumā.

Kā preses paziņojumā norāda "Fiat" ģenerāldirektors Olivers Fransuā, šāda ideja radusies vēl pirms Covid-19 pandēmijas, jo kļuvis skaidrs, ka "pasaule vairs nav gatava nekādiem kompromisiem".

Kādi tieši būs gaidāmie "Fiat" elektromoboiļi, pagaidām netiek atklāts. Iespējams, zaļā gaisma tiks dota 3,6 metrus garajam konceptuālajam automobilim "Centoventi" ("simtu divdesmit" tulkojumā no itāļu valodas), kas tika radīts kā ļoti lēti elektromobiļa prototips ar samērā mazu bateriju (bāzes versijā līdz 100 km sniedzamībai).

"Fiat", tāpat kā citi autoražotāji, grasās pievērsties tehnoloģiju izstrādei, kas ļautu ievērojami samazināt elektromobiļu gala cenu un panākt to paritāti ar iekšdedzes dzinēju automobiļiem. Tādējādi pētnieciskais darbs visupirms tiks izvērsts akumulatoru jomā, jo tā ir visdārgākā elektromobiļu komponente.

Neskaitot automobiļu piedāvājumu, "zaļāks" tikšot padarīts arī pats "Fiat" uzņēmums, piemēram, uz rūpnīcas jumta Turīnā tikšot iestādīti vairāk nekā 28 tūkstoši dažādu stādu.