Foto: 30 superauto karavāna no Monako finišējusi Rīgā

Ceturtdienas vakarā un piektdienas rītā, 23. un 24. septembrī, pie pieczvaigžņu viesnīcas "Grand Hotel Kempinski Riga", iepretim operas namam, bija sabraukuši 30 dažādi superauto, kas bija devušies kopīgā braucienā no Monako līdz Rīgai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Superauto dalībnieki Latvijā ieradās, sabiedrību un presi iepriekš neinformējot, tādēļ tik krāšņa automobiļu parāda Vecrīgā izraisīja garāmgājēju izbrīnu. Dažs varbūt nodomāja, ka tie ir slavenie "Gumball 3000" braucēji, kas Latvijā viesojušies ne vienu reizi vien. Tomēr šis bija cits – "The Challenge 2021" brauciens – šādu ekskluzīvo ralliju organizē nīderlandieši vēl no 2002. gada, katru gadu šķērsojot dažādas valstis un pat kontinentus.

"The Challenge 2021" brauciens notika no 18. līdz 24. septembrim. Sākotnēji brauciens bija plānots no Monako līdz Maskavai, tomēr Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ organizatori nolēma finišēt tepat Eiropas Savienībā, šajā gadījumā Rīgā, un uz Krieviju nebraukt, portāls "Delfi" noskaidroja sarunā ar vienu no superauto rallija dalībniekiem.

Pēc finiša Rīgā "The Challenge 2021" ekipāžas svinēja un nakšņoja "Kempinski" viesnīcā, bet nākamajā dienā mājup devās ar lidmašīnām. Savukārt viņu superauto tika salādēti slēgtos treileros, lai tos vestu atpakaļ uz Nīderlandi.